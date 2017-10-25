10 yılda bütün otobüslerimiz elektrikli olur

Masanın bir tarafında 3 meslektaşımla birlikteyiz. Karşımızda tam ortada Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper, sağında Temsa’nın emeklilik kararı veren CEO’su Dinçer Çelik, solunda Temsa’nın yeni CEO’su Hasan Yıldırım var.

Temsa Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü İbrahim Eserce, Satış ve Pazarlama Direktörü Kadri Özgüneş, Pazarlama ve Inovasyon Müdürü Mert Özkaynak ile Yurtdışı Satış Müdürü Acar Kocaer de masada...

Cenk Alper, söze dünyadaki trentle girdi:

- Otomotiv sektörü büyük dönüşüm yaşıyor. Ülkeler tümüyle elektrikli araçlara geçiş takvimi açıklıyor. Otonom (sürücüsüz) araçlar hızla gelişiyor. Araçların birbiriyle ve kentlerle bağlantılı hale gelmesi kurgulanıyor. Araçların ortak kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

Temsa’nın buna uygun yol haritası çizdiğini belirtti:

- Temsa’nın bütün modelleri maksimum 10 yıl içinde elektrikli olacak. Türkiye’de belediye otobüslerinde hızla elektrikliye geçileceğini öngörüyoruz.

Alper ve Dinçer Çelik, Sabancı Grubu’nda batarya yönetim sistemi üzerinde çalışmalar yapıldığına işaret etti:

- Batarya yönetim sistemiyle maliyeti aşağı çekmemiz söz konusu olabiliyor.

Çelik örnek verdi:

- 180-190 bin Euro’luk pil maliyeti 100 bin Euro’ya inebiliyor.

Dinçer Çelik, Cenk Alper, Hasan Yıldırım (Soldan sağa)

Şehiriçi otobüs fiyatlarını sıraladı:

- Dizel otobüs 120 bin Euro, CNG’li (doğalgazlı) 150 bin Euro, elektrikli otobüs 400 bin Euro. Bugün elektrikli otobüs 7-8 yılda kendini amorti edebiliyor.

İbrahim Eserce saplama yaptı:

- 2023’e kadar elektrikli araçlar ile dizel otobüslerin fiyatı aynı noktada kesişecek.

Çelik sürdürdü:

- O günlerde elektrikli otobüslerin amorti süresi 3-4 yıla inecek.

Eserce, enerji tüketimine dikkat çekti:

- Elektrikli otobüsün enerji gideri dizelin 6’da 1’i düzeyinde.

Cenk Alper, Temsa’nın kendi dizel motorunu üretmemesini avantaja çevirmeye çalıştığını vurguladı:

- Önde gelen otobüs markaları elektrikliye dönüşe direniyor. Çünkü, onlar kendi motorlarını da üretiyor. Biz elektrikli otobüsle öne geçebileceğimizi düşünüyoruz.

Çelik, Aselsan’la ortak çalışmalarının sürdüğünü anımsattı:

- Aselsan’la bir araç geliştirdik. Tip onayı da aldık. Motorun da ana komponentleri yerli olacak. Yerlilik oranı yüzde 100’e yakın gerçekleşecek.

Cenk Alper, bu noktada grubun sanayi şirketlerine verdiği hedefe değindi:

- Sanayi grubu şirketlerimize 1 milyar dolarlık ciro hedefi verdim. Temsa, şu anda 350-400 milyon dolar dolayında.

Temsa, bir yandan ABD dahil dünyada dizel otobüslerde kendine önemli bir yer açıyor...

Diğer yandan elektrikli otobüse dönük hızlı adımlarıyla fark yaratmaya çalışıyor...

Dünya devleriyle aynı kulvarda yarışmak yerine yeni kulvarı erken açmak başarı şansını yükseltmez mi?