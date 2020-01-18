Yaşasın yeni Anadolu pop!

Yüzyüzeyken Konuşuruz, bir süre önce önemli bir dönemece gelip sound’u olgunlaştırmak gerektiğini fark etti. Artık çağdaşı müzisyenler içinde öncü rol üstlenenler arasında.
Bizim sonradan Anadolu rock’ın duayeni dediğimiz grupların müziklerini anlatmak için o dönemde ‘Anadolu pop’ tabirini kullandıklarını ve yabancı şarkılara Türkçe söz yazarak oluşturulan pop anlayışına karşı bir duruş sergilemeyi temel mesele olarak gördüklerini bilmemiz lazım. Bu duruş ‘Anadolu toprağının popu böyle olmalıdır’ da demiştir alt metniyle. Yani o zamanki öncelikli mesele rock’çı, popçu olmak değil, kendi müziğimizi popüler hale getirmektir.
Belki o günler çok geride kaldı. Biz o arada Türkçe sözlü modern rock’ı da keşfettik ama elektrogitarla türkü söyleyenlere Anadolu rock’çı da dedik yanlışlıkla. İşin patronlarının müdahalesi, günü kurtarmak maksadıyla ‘Ne tutuyorsa’ yönünde olduğundan; birçok iş, hiçbir derinliği olmayan bir arabesk sosuna bulandırıldı ve sonra ‘Bunun da modası geçti’ye dönüştü o durum. Bindikleri dalı ve altın yumurtlayacak tavukları kesenler vizyonu olmayan yapımcılardı genellikle. Müzisyenler, müzikten ekmek yiyebilmek için oradan oraya savrulup durdular sadece. Fiziksel satışın önemli olduğu dönemde müzisyenin göbekbağı vardı yapımcıyla. Bugün öyle bir zorunluluk yok. O nedenle Anadolu pop sound’u ve Türk sanat müziğinin makamsal formları farklı müzikal bakışlarla tekrar ve özgürce yorumlanıp elektronik, rock, rap gibi türleri hatta anaakımı besleyebiliyor ya da Türk psikedelik başlığı altında batı dünyasının ilgisini çekebiliyor artık. Yani bizim bir dönem ‘alternatif’ dediğimiz türlerle uğraşan genç ve yaratıcı Türk müzisyenler geleceğin Anadolu popunun fitilini ateşlemekle meşgul bugün.
Yüzyüzeyken Konuşuruz çıkış yaptığı günlerde tavrını ‘Bize iki gitar-bir vokal yeter’ şeklinde belirleyip YouTube izlenmelerine odaklandıysa da bir süre önce önemli bir dönemece gelip sound’u olgunlaştırmak gerektiğini fark etti.
Doğu yoldalar
90’ların kalite düzeyi yüksek popunu Anadolu pop yaklaşımıyla harmanlayarak; diğer yandan deneyip yanılarak kendilerini aradılar. Analog olarak kaydetmeyi hayal edip New York’ta, Red Bull Müzik Stüdyoları’nda gerçekleştirdikleri ‘Kazılı Kuyum’u dikkatle dinlediğinizde demek istediğimi ve geldikleri noktayı daha net idrak edeceksiniz. ‘Yeni Anadolu pop’tan kastımı da...
Mert Medeni prodüktörlüğünde; grubun önemli siması Kaan Boşnak’ın söz ve müziğiyle ‘Kazılı Kuyum’un; Yüzyüzeyken Konuşuruz’un sekiz yıllık serüveninde geldiği noktaya dair anlatacakları var. Sonuçta Yüzyüzeyken Konuşuruz doğru yolda ve çağdaşı müzisyenler içinde öncü rol üstlenenler arasında.
HAFTANIN KONSERLERİ
Aile Gazinosu
Büyük Kulüp İstanbul
Bugün / 20.00
70’li yıllara damga vurmuş gazinoların ruhunu, atmosferini yaşamak; o kültürü biraz daha iyi anlamak için neredeyse bire bir diyebileceğimiz bir deneyim. Gönül Yazar, Seyyal Taner, Gülden Karaböcek, Rana Alagöz, Ersan Erdura, İskender Doğan, Hilal Özdemir gibi isimlerden oluşan güçlü kadrosu; yemeği ve oryantaliyle farklı bir gece yaşamak isteyenlere tavsiye.
Yaşlı Amca
Dorock XL Kadıköy
21 Ocak Salı / 22.30
2019 yılı boyunca kısa aralıklarla yayımladıkları ‘Kafam Karışık’, ‘Anla Hain’, ‘Götürün Beni’ teklileri ile geniş kitlelere ulaşan; bir yandan alternatif rock geleneğine bağlılığını korurken diğer yandan yeni dalganın içinde yer bulan Yaşlı Amca’nın kendi adını taşıyan yeni albümü yayımlandı. Kitlesini her gün büyüten grup albüm sonrası ilk konser için İstanbul’da sahneye çıkıyor.
Yaşasın yeni Anadolu pop!
Yüzyüzeyken Konuşuruz, bir süre önce önemli bir dönemece gelip sound’u olgunlaştırmak gerektiğini fark etti. Artık çağdaşı müzisyenler içinde öncü rol üstlenenler arasında.
Bizim sonradan Anadolu rock’ın duayeni dediğimiz grupların müziklerini anlatmak için o dönemde ‘Anadolu pop’ tabirini kullandıklarını ve yabancı şarkılara Türkçe söz yazarak oluşturulan pop anlayışına karşı bir duruş sergilemeyi temel mesele olarak gördüklerini bilmemiz lazım. Bu duruş ‘Anadolu toprağının popu böyle olmalıdır’ da demiştir alt metniyle. Yani o zamanki öncelikli mesele rock’çı, popçu olmak değil, kendi müziğimizi popüler hale getirmektir.
Belki o günler çok geride kaldı. Biz o arada Türkçe sözlü modern rock’ı da keşfettik ama elektrogitarla türkü söyleyenlere Anadolu rock’çı da dedik yanlışlıkla. İşin patronlarının müdahalesi, günü kurtarmak maksadıyla ‘Ne tutuyorsa’ yönünde olduğundan; birçok iş, hiçbir derinliği olmayan bir arabesk sosuna bulandırıldı ve sonra ‘Bunun da modası geçti’ye dönüştü o durum. Bindikleri dalı ve altın yumurtlayacak tavukları kesenler vizyonu olmayan yapımcılardı genellikle. Müzisyenler, müzikten ekmek yiyebilmek için oradan oraya savrulup durdular sadece. Fiziksel satışın önemli olduğu dönemde müzisyenin göbekbağı vardı yapımcıyla. Bugün öyle bir zorunluluk yok. O nedenle Anadolu pop sound’u ve Türk sanat müziğinin makamsal formları farklı müzikal bakışlarla tekrar ve özgürce yorumlanıp elektronik, rock, rap gibi türleri hatta anaakımı besleyebiliyor ya da Türk psikedelik başlığı altında batı dünyasının ilgisini çekebiliyor artık. Yani bizim bir dönem ‘alternatif’ dediğimiz türlerle uğraşan genç ve yaratıcı Türk müzisyenler geleceğin Anadolu popunun fitilini ateşlemekle meşgul bugün.
Yüzyüzeyken Konuşuruz çıkış yaptığı günlerde tavrını ‘Bize iki gitar-bir vokal yeter’ şeklinde belirleyip YouTube izlenmelerine odaklandıysa da bir süre önce önemli bir dönemece gelip sound’u olgunlaştırmak gerektiğini fark etti.
Doğu yoldalar
90’ların kalite düzeyi yüksek popunu Anadolu pop yaklaşımıyla harmanlayarak; diğer yandan deneyip yanılarak kendilerini aradılar. Analog olarak kaydetmeyi hayal edip New York’ta, Red Bull Müzik Stüdyoları’nda gerçekleştirdikleri ‘Kazılı Kuyum’u dikkatle dinlediğinizde demek istediğimi ve geldikleri noktayı daha net idrak edeceksiniz. ‘Yeni Anadolu pop’tan kastımı da...
Mert Medeni prodüktörlüğünde; grubun önemli siması Kaan Boşnak’ın söz ve müziğiyle ‘Kazılı Kuyum’un; Yüzyüzeyken Konuşuruz’un sekiz yıllık serüveninde geldiği noktaya dair anlatacakları var. Sonuçta Yüzyüzeyken Konuşuruz doğru yolda ve çağdaşı müzisyenler içinde öncü rol üstlenenler arasında.
HAFTANIN KONSERLERİ
Aile Gazinosu
Büyük Kulüp İstanbul
Bugün / 20.00
70’li yıllara damga vurmuş gazinoların ruhunu, atmosferini yaşamak; o kültürü biraz daha iyi anlamak için neredeyse bire bir diyebileceğimiz bir deneyim. Gönül Yazar, Seyyal Taner, Gülden Karaböcek, Rana Alagöz, Ersan Erdura, İskender Doğan, Hilal Özdemir gibi isimlerden oluşan güçlü kadrosu; yemeği ve oryantaliyle farklı bir gece yaşamak isteyenlere tavsiye.
Yaşlı Amca
Dorock XL Kadıköy
21 Ocak Salı / 22.30
2019 yılı boyunca kısa aralıklarla yayımladıkları ‘Kafam Karışık’, ‘Anla Hain’, ‘Götürün Beni’ teklileri ile geniş kitlelere ulaşan; bir yandan alternatif rock geleneğine bağlılığını korurken diğer yandan yeni dalganın içinde yer bulan Yaşlı Amca’nın kendi adını taşıyan yeni albümü yayımlandı. Kitlesini her gün büyüten grup albüm sonrası ilk konser için İstanbul’da sahneye çıkıyor.