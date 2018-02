Duman’dan ikinci solo

Duman’ı kendi dönemi içinde eşsiz kılan en önemli unsur, doğal haliyle bir rock grubu duruşuna sahip oluşu. Birçok genç rock grubunun hayal ettiği mertebeye demir atmalarının temel nedeni de bu. Sadece müziğe odaklanarak büyük başarılar kazandılar; gerisini pek umursamadılar. Eşleri ya da sevgilileri üzerinden magazin zeminine çekildikleri oluyor ancak neyse ki orada patinaj yapmıyorlar. Yine de ‘hanım’ların, Duman’ın hayatını kolaylaştırdığı söylenemez.

Tüm şarkılarımız dinleyenlere aittir

Duman’ı Duman yapan ikinci önemli unsur, elbette şarkı yazarlığı. Kaan Tangöze, ‘en öndeki adam’ ve etkili bir vokal oluşunun ötesinde iyi bir şarkı yazarı. Bunu, kafasına göre akustik hissiyatla çalıp söylediği solo albümünde bir kez daha gördük. Şimdi sıra grubun bir diğer şarkı yazarı; ‘Aman Aman’, ‘Sor Bana Pişman mıyım’, ‘Yürek’, ‘Sayın Bayan’ gibi Duman hitlerinin yaratıcısı Ari Barokas’a geldi. Ari, kendi için biriktirdiği 10 parçayı ‘Lafıma Gücenme’ adlı ilk solo albümünde bir araya getirdi. Ari, bir şov adamı olmasa da enstrümanına çok hâkim ve yaratıcı bir bas gitarist. Sahnede durumdan çok keyif almıyor gibi görünüyor ancak Duman’ın geri vokallerine yaraşır bir sese sahip. Solo albümünü dinlediğimde aklıma ilkin şu cümle geldi: Duman’ın şarkı matematiğiyle Ari tarafından oluşturulmuş ancak yine grup kafasıyla kaydedilmiş; sözleriyle de suya sabuna dokunan ancak slogan atmayan tertemiz bir Türkçe rock albümü...

Ari tok ve ‘kirli’ sesiyle, kendine has vokal üslubuyla söylemiş şarkılarını. İlk etapta ‘Yaşıyorum Sil Baştan’, ‘Salaksın’, ‘Gavurlar’, ‘Nafile’, ‘Yangın Var’ ve ‘Egotango’ öne çıktı benim için ancak dinledikçe albümün tamamıyla güçlü bir bağ kuracağınıza eminim. Ne Kaan’ın ne de Ari’nin ‘daha fazla rockstar’ olmak gibi bir derdi var. Bu solo albümler yapılıyor çünkü ‘Yaptığımız her şarkı Duman’a aittir’den ziyade ‘Tüm şarkılarımız dinleyenlere aittir’ gibi bir histen yola çıkıyorlar grupça. Bu sebeple, en çok Duman besleniyor durumdan. Özetle; müzikle ilgili bir konu üzerinden yıpratılmaları pek olası değil. Yeter ki gerisine müsaade etmesinler.

Lafıma Gücenme (5 üzerinden 3,5 yıldız)

Ari Barokas

Film vizyonda şarkısı dilde

Müzikal prodüktörlüğünü Kendrick Lamar’ın yaptığı ve ön satışta fırtınalar estiren ‘Black Panther’ filmi soundtrack’inden çıkma bir tekli ile karşı karşıyayız.

Kendrick’in, işbirliği için seçtiği Weeknd’le ortaya, tıpkı SZA ile yaptığında olduğu gibi, başarılı bir sonuç çıkardığını görüyoruz.

Filmin ruhuna uygun şekilde, pop-rap hikâye anlatıcı formatlı parçada Weeknd, o fevkalade güzel köpürttüğü vokaliyle, “Kim benim için dua edecek?/Kim gelip yok edecek acımı?/Ruhumu kim koruyacak?/Biliyorsunuz ki çok yalnızım” derken belirgin synth’ler, gürültülü ve karanlık ritmler vesilesiyle kendini ezberletiyor.





Sonrasında, Lamar’ın pek alışık olmadığımız düzeyde iştah içeren rap bölümündeki mesajı alıp almamaksa sizin bileceğiniz iş: “Kimin bir kahramana ihtiyacı var ki?/Eğer kahraman arıyorsan aynaya bak, seninki orada...”

Marvel’in büyülü sinema evreninin yeni süper kahraman üyesi Black Panther, filmiyle olduğu kadar ‘Pray For Me’yi içeren soundtrack albümüyle de göz dolduracak gibi.

Bu anlamda ‘küratör’ Kendrick Lamar’ı tebrik etmek lazım. Film dün itibariyle vizyona girdi.

Pray For Me (5 üzerinden 3 yıldız)

The Weeknd&Kendrick Lamar

(Tekli-Black Panther Film Müzikleri)