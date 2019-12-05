2019’un lideri rap kralı ise Ezhel

Aralık ayı demek, yılsonu raporlarının akmaya başlaması demek.
Spotify bu kez erken davrandı ve 2019 yılının en çok dinlenen isimlerini sıraladı.
Amerika’da rap’in önemli ismi Post Malone zirvede olur da Türkiye’de rap geri kalır mıydı hiç?
Geçtiğimiz yılı hızlıca hatırlayacak olursak, zirvede Ezhel vardı.
Peki 2019’un zirvesinde kim var? Yine Ezhel! Peki şaşırdık mı? Hayır.
Yılın en çok dinlenen sanatçısı olması, ünlü isimlerin “Onun yaptığı rap’i seviyorum” demesi, hemen her hafta yeni bir işbirliğine imza atmış olması, hatta halkın kalbini kazanması yetmedi. Zeynep Bastık’a da uğur getiren “Felaket”le yılın şarkısı da Ezhel’den geldi.
Listelere dönelim...
“Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar” sıralamasında ilk 5’te sırasıyla; Ezhel, Ben Fero, Sagopa Kajmer, Sezen Aksu ve Yüzyüzeyken Konuşuruz var.
“En çok dinlenen albümler”de ise Ben Fero’nun “Orman Kanunları” albümü, Ezhel’in “Müptezhel”i, Billie Eilish’in “When We All Fall Asleep, Where Do We Go”su, Yüzyüzeyken Konuşuruz’un “Akustik Travma”sı ve Ufuk Beydemir’in “Sevda Gibi” albümleri yer alıyor.
Gelelim olay çıkaran “en çok dinlenen şarkılar” listesine...
Ezhel’in “Felaket”i zirveye otururken, Norm Ender’in çıktığı anda basına malzeme veren şarkısı “Mekanın Sahibi” ikinci sırada yer aldı. Ben Fero “Biladerim İçin” ile üçüncü, Ufuk Beydemir “Ay Tenli Kadın” ile dördüncü ve Reynmen de “Ela” ile beşinci sırada.
“En çok dinlenen kadın sanatçılar” listesinde Sezen Aksu, Billie Eilish, Ariana Grande, Sıla ve Sertab Erener var. Kadınlar konusunda pop müziğe bağımız devam ederken erkek popçular bu kategoride liderliği rap’e teslim etmiş durumda. Ezhel, Ben Fero, Sagopa Kajmer, Ceza ve Şehinşah ilk beşte yer alan isimler.
Peki, bu ne demek?
Apple ve Fizy’den gelecek listelerden de benzer sonuçlar çıkacağını düşünürsek, pop kadar üretim yapılmaya başlanan rap müzik sözleriyle, sokağa yakınlığıyla, aşk meşk kadar maddi konulara değinmesiyle de gittikçe içimize işliyor.
Onları dinliyor ve onlarla eğleniyoruz. Ağlamak için ise kadın sanatçıların omzuna yaslanmaya devam ediyoruz.
Yüzyüzeyken Konuşuruz’un yükselişini görüyor ve aynı alanda bulunan birçok pop rock grubunun sıralamalarda geride kaldığına şahit oluyoruz. Üretim konusundaki sıkıntı onlara yaramış durumda. Ufuk Beydemir ise yılın alternatif pop yapan ismi olarak aradan sıyrılan tek “ilk albümlü” isim.
Sonuçta 2020’de daha çok rap yapan isim görmeye, daha çok işbirliklerine hazır olmakta fayda var. Irmak burada gürül gürül akıyor.
Helal olsun
Sürekli birilerinin “rap yapacağı” haberlerini okuyoruz. Helal olsun Ece Seçkin’e, çıkıp rap’ini yapmış. Hem de rap’çi gibi yapmış. Rozz Kalliope ile “Benjamin 3” isimli bir çalışmaya imza atmışlar. Yalan yok ilk dinleyişimde hangi bölümü kim söylüyor, anlamakta zorlandım. Trap rap yeni bir yetenek kazanmış olabilir...
Ben de varım
Sagopa Kajmer yeniden sahalarda. Hoş gelmiş. “Sarkastik” adını verdiği beş şarkılık EP’siyle kendisi için bir dönemi kapatıp yenisine başlıyor. Ve adeta “Oyunda ben de varım, çok atıp tutmayın” diyor. Bu EP’de çeşitli altyapılarda ve çeşitli hızlarda stillere tanık oluyoruz. Çıkış şarkısı “Toz Taneleri” dışında “Maalesef” de dikkat edilmesi gereken işlerden. EP, Sagopa Kajmer’i sevenlerini de ikiye bölmüş. Zira “Baba olmamış, çok pop” diyenlerle, “Baba yine yapmışsın” diyenler karşı karşıya. Kim kazanacak meraktayım.
Sakinleştirme etkili
Daha önce enstrümantal üç albümünü dinleme şansını bulduğumuz Ercüment Gül’den oya gibi işlenmiş bir gitar albümü geldi. “Demedim Say” adını taşıyan albüm, sanatçının bestelediği 9 şarkıya ev sahipliği yapıyor. Gül, albüme adını veren şarkıyı kendi seslendirmiş, diğer şarkılarda Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, Zeynep Casalini, Can Gox, Melis Danişmend gibi ünlü isimlerle çalışmış. Gerçek anlamda Türkçe sözlü hafif batı müziği dinlemek istiyorsanız, ilk tercihiniz “Demedim Say” olsun. Sakinleştirme etkisiyle, kış hengamesinde severek dinleyeceğinize eminim.
Gaye’ye tebrikler
“İstikrarlı Hayal Hakikattir” diyor ve iki albümdür istikrarlı bir hayali gerçek kılıyor Gaye Su Akyol. Son olarak 11. Songlines Müzik Ödülleri’nde ‘en iyi sanatçı’ ödülünü kazandı.
Bu ödülün güzelliği; Londra’da sektörün önde gelenleri önünde gümbür gümbür alınması, gecede bir de performans sergilenmesi.
Yetmezmiş gibi Birleşik Krallık’tan Gaye’nin sürekli destek görmesi.
“Dünya müziği” kategorisi altında bir potada eritilmese daha güzel olacak olan bu başarı, geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız heyecanlara bir anlam daha yüklüyor. Daha nice başarılara.
Yüzleşme vakti
Redd, yedinci albümü “Yersiz Göksüz Zamanlar”ı geçen ayın sonunda kendi plak şirketlerinden çıkardı. Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’ten oluşan grup, albümde “Aşk Virüs”, “Bugün Herkes Ölsün İstedim”, “Kanıyorduk” gibi şarkılarının canlı kayıtlarına da yer vermiş. Elektronik öğeleri Redd söyleminin netliğiyle birleştiren ekip, müzikal anlamda keyifli bir işe imza atmış. Günümüzde sosyal medyaya sıkışan hayatların karanlığını taşıyan çalışma, yüzleşme de vadediyor.
Ne dinledim
k Anatolian Sessions&Huri-Infial
k Ox-Unsynchronised
k Koo-Zan
k Ruski-Manzara
k Specdrum-Do You Feel You’re Normal?
k Tukle-Dead Inside
k Kam-Amad
k Ozan Tekin-Lost Shades
k Şeyma Özbey&Orkun Sevindik-Orpheus
k Ece Seçkin&Rozz Kalliope-Benjamins 3
k Sagopa Kajmer-Toz Taneleri
k merhababensokak-Güneş Doğsa
k Apaka-İki
k Ercüment Gül&Melis Danişmend-Tek Güzel Şey Sendin
k Abkountry&Yiğit Seferoğlu&Fırat Ağacık-C.H.E.R.R.Y.
k Allame-Yok
k Redd-Sen de Saçmala
k Emir Erdem-Olsun
k İlayda Dülek-Güneş Gibi
k Güler Özince-Anladım
k Vatka-Ne İçin
k Sunset Stream-Uçmam Lazım
2019’un lideri rap kralı ise Ezhel
Aralık ayı demek, yılsonu raporlarının akmaya başlaması demek.
Spotify bu kez erken davrandı ve 2019 yılının en çok dinlenen isimlerini sıraladı.
Amerika’da rap’in önemli ismi Post Malone zirvede olur da Türkiye’de rap geri kalır mıydı hiç?
Geçtiğimiz yılı hızlıca hatırlayacak olursak, zirvede Ezhel vardı.
Peki 2019’un zirvesinde kim var? Yine Ezhel! Peki şaşırdık mı? Hayır.
Yılın en çok dinlenen sanatçısı olması, ünlü isimlerin “Onun yaptığı rap’i seviyorum” demesi, hemen her hafta yeni bir işbirliğine imza atmış olması, hatta halkın kalbini kazanması yetmedi. Zeynep Bastık’a da uğur getiren “Felaket”le yılın şarkısı da Ezhel’den geldi.
Listelere dönelim...
“Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar” sıralamasında ilk 5’te sırasıyla; Ezhel, Ben Fero, Sagopa Kajmer, Sezen Aksu ve Yüzyüzeyken Konuşuruz var.
“En çok dinlenen albümler”de ise Ben Fero’nun “Orman Kanunları” albümü, Ezhel’in “Müptezhel”i, Billie Eilish’in “When We All Fall Asleep, Where Do We Go”su, Yüzyüzeyken Konuşuruz’un “Akustik Travma”sı ve Ufuk Beydemir’in “Sevda Gibi” albümleri yer alıyor.
Gelelim olay çıkaran “en çok dinlenen şarkılar” listesine...
Ezhel’in “Felaket”i zirveye otururken, Norm Ender’in çıktığı anda basına malzeme veren şarkısı “Mekanın Sahibi” ikinci sırada yer aldı. Ben Fero “Biladerim İçin” ile üçüncü, Ufuk Beydemir “Ay Tenli Kadın” ile dördüncü ve Reynmen de “Ela” ile beşinci sırada.
“En çok dinlenen kadın sanatçılar” listesinde Sezen Aksu, Billie Eilish, Ariana Grande, Sıla ve Sertab Erener var. Kadınlar konusunda pop müziğe bağımız devam ederken erkek popçular bu kategoride liderliği rap’e teslim etmiş durumda. Ezhel, Ben Fero, Sagopa Kajmer, Ceza ve Şehinşah ilk beşte yer alan isimler.
Peki, bu ne demek?
Apple ve Fizy’den gelecek listelerden de benzer sonuçlar çıkacağını düşünürsek, pop kadar üretim yapılmaya başlanan rap müzik sözleriyle, sokağa yakınlığıyla, aşk meşk kadar maddi konulara değinmesiyle de gittikçe içimize işliyor.
Onları dinliyor ve onlarla eğleniyoruz. Ağlamak için ise kadın sanatçıların omzuna yaslanmaya devam ediyoruz.
Yüzyüzeyken Konuşuruz’un yükselişini görüyor ve aynı alanda bulunan birçok pop rock grubunun sıralamalarda geride kaldığına şahit oluyoruz. Üretim konusundaki sıkıntı onlara yaramış durumda. Ufuk Beydemir ise yılın alternatif pop yapan ismi olarak aradan sıyrılan tek “ilk albümlü” isim.
Sonuçta 2020’de daha çok rap yapan isim görmeye, daha çok işbirliklerine hazır olmakta fayda var. Irmak burada gürül gürül akıyor.
Helal olsun
Sürekli birilerinin “rap yapacağı” haberlerini okuyoruz. Helal olsun Ece Seçkin’e, çıkıp rap’ini yapmış. Hem de rap’çi gibi yapmış. Rozz Kalliope ile “Benjamin 3” isimli bir çalışmaya imza atmışlar. Yalan yok ilk dinleyişimde hangi bölümü kim söylüyor, anlamakta zorlandım. Trap rap yeni bir yetenek kazanmış olabilir...
Ben de varım
Sagopa Kajmer yeniden sahalarda. Hoş gelmiş. “Sarkastik” adını verdiği beş şarkılık EP’siyle kendisi için bir dönemi kapatıp yenisine başlıyor. Ve adeta “Oyunda ben de varım, çok atıp tutmayın” diyor. Bu EP’de çeşitli altyapılarda ve çeşitli hızlarda stillere tanık oluyoruz. Çıkış şarkısı “Toz Taneleri” dışında “Maalesef” de dikkat edilmesi gereken işlerden. EP, Sagopa Kajmer’i sevenlerini de ikiye bölmüş. Zira “Baba olmamış, çok pop” diyenlerle, “Baba yine yapmışsın” diyenler karşı karşıya. Kim kazanacak meraktayım.
Sakinleştirme etkili
Daha önce enstrümantal üç albümünü dinleme şansını bulduğumuz Ercüment Gül’den oya gibi işlenmiş bir gitar albümü geldi. “Demedim Say” adını taşıyan albüm, sanatçının bestelediği 9 şarkıya ev sahipliği yapıyor. Gül, albüme adını veren şarkıyı kendi seslendirmiş, diğer şarkılarda Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, Zeynep Casalini, Can Gox, Melis Danişmend gibi ünlü isimlerle çalışmış. Gerçek anlamda Türkçe sözlü hafif batı müziği dinlemek istiyorsanız, ilk tercihiniz “Demedim Say” olsun. Sakinleştirme etkisiyle, kış hengamesinde severek dinleyeceğinize eminim.
Gaye’ye tebrikler
“İstikrarlı Hayal Hakikattir” diyor ve iki albümdür istikrarlı bir hayali gerçek kılıyor Gaye Su Akyol. Son olarak 11. Songlines Müzik Ödülleri’nde ‘en iyi sanatçı’ ödülünü kazandı.
Bu ödülün güzelliği; Londra’da sektörün önde gelenleri önünde gümbür gümbür alınması, gecede bir de performans sergilenmesi.
Yetmezmiş gibi Birleşik Krallık’tan Gaye’nin sürekli destek görmesi.
“Dünya müziği” kategorisi altında bir potada eritilmese daha güzel olacak olan bu başarı, geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız heyecanlara bir anlam daha yüklüyor. Daha nice başarılara.
Yüzleşme vakti
Redd, yedinci albümü “Yersiz Göksüz Zamanlar”ı geçen ayın sonunda kendi plak şirketlerinden çıkardı. Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’ten oluşan grup, albümde “Aşk Virüs”, “Bugün Herkes Ölsün İstedim”, “Kanıyorduk” gibi şarkılarının canlı kayıtlarına da yer vermiş. Elektronik öğeleri Redd söyleminin netliğiyle birleştiren ekip, müzikal anlamda keyifli bir işe imza atmış. Günümüzde sosyal medyaya sıkışan hayatların karanlığını taşıyan çalışma, yüzleşme de vadediyor.
Ne dinledim
k Anatolian Sessions&Huri-Infial
k Ox-Unsynchronised
k Koo-Zan
k Ruski-Manzara
k Specdrum-Do You Feel You’re Normal?
k Tukle-Dead Inside
k Kam-Amad
k Ozan Tekin-Lost Shades
k Şeyma Özbey&Orkun Sevindik-Orpheus
k Ece Seçkin&Rozz Kalliope-Benjamins 3
k Sagopa Kajmer-Toz Taneleri
k merhababensokak-Güneş Doğsa
k Apaka-İki
k Ercüment Gül&Melis Danişmend-Tek Güzel Şey Sendin
k Abkountry&Yiğit Seferoğlu&Fırat Ağacık-C.H.E.R.R.Y.
k Allame-Yok
k Redd-Sen de Saçmala
k Emir Erdem-Olsun
k İlayda Dülek-Güneş Gibi
k Güler Özince-Anladım
k Vatka-Ne İçin
k Sunset Stream-Uçmam Lazım