Yeni işe başlayan genel müdür dahi olsa, üretimde 3 gün çalışıyor

Figen Şan - Yıldırım Tabakoğlu - Feyza Nur Akbaş
AUTONEUM Holding, 25 ülkede, 55 fabrikası ve 13 bin çalışanı ile 4 kıtada faaliyet gösteriyor. Türkiye kolunu oluşturan Bursa’daki fabrikası ise Erkurt Holding ortaklığı ile 1998 yılında kuruldu. O günden bu yana Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdürüyor ve 285 kişiye istihdam sağlıyor.
Şirket, globaldeki uygulamalarının yanı sıra lokal uygulamaları ile üretimine devam ediyor. Yıldırım Tabakoğlu, İK alanındaki uygulamaları hakkında bilgi verdi.
İşe alım sürecinde farklı yöntemlerden yararlandıklarını açıklayan Autoneum Erkurt İK Takım Lideri Yıldırım Tabakoğlu, ilanları genel başvuruda tuttuklarını belirterek, “Geniş bir havuzumuz var. Burada, potansiyel adayları tutabilmeyi amaçlıyoruz. Şu anda 15 bin başvuru bulunuyor. Sürekli güncel tutuluyor. Hem mavi, hem beyaz yakada bu havuzlar üzerinden gidiliyor. İhtiyaç olduğunda havuza yöneliyoruz. Ayrıca part-time programlarımız da var. Oradan da öğrencileri istihdam ediyoruz. Pozisyon bazlı ilanlar da oluyor” diye konuştu.
KİŞİSEL ÖZELLİKLER, YETKİNLİKLER VE YABANCI DİL
Beyaz yakada ağırlıklı olarak iyi derecede yabancı dil bilen adaylara yöneldiklerini açıklayan Tabakoğlu, “Autoneum kültürüne uygun adaylar bulmaya çalışıyoruz. profil bazlı inceleme yapıyoruz. Testlere tabi tutuyoruz. Başarılılar potansiyel aday oluyor. Ağırlıklı olarak gençler üzerinden gidiyoruz. Mesleki profiller ikinci planda kalıyor. Yaptığımız spesifik bir iş olduğu için kimi alırsak alalım, prosese yabancı olacak. O yüzden bizim için önemli olan kişisel özellikleri ve yetkinlikleri ile İngilizce dil bilgisi” şeklinde konuştu.
OPERATÖR ELBİSESİNİ GİYER, BİREBİR ÇALIŞIR
Çalışanın uyumunu sağlamak adına iki uygulama hayata geçirdiklerini belirten Tabakoğlu, bunlardan birisinin global, diğerinin ise lokal olduğunu açıkladı. Uluslararası ara yüz varsa kişinin ilk iki aydan sonra yurtdışına gönderildiğini söyleyen Tabakoğlu, “Online eğitimler ve orada birebir eğitimler var. Ürünleri ve organizasyonları, orada tanıyor. İki, üç günlük programlar oluyor. Burada da bir program gerçekleşiyor. Bütün bölümleri gezdiriyoruz. Bazı kıstaslar var. Alıştırma programı olarak, şirket genel müdürü dahi olsa aşağıda minimum 3 gün çalışması gerekiyor. Operatör elbiselerini giyer, birebir çalışır. Burada hepimiz çalıştık. Bunu, kişilerin aidiyetini artırmak, aşağıda çalışanın ne hissettiğini anlamak için gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda daha çabuk öğreniyorlar. Böylece arkadaşlar, bölümler arasında eğitime tabi tutuluyorlar. Bizde sürekli arka planda takip ediyoruz” dedi.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Yapılan uygulamaların 6’ncı ayının sonunda değerlendirme yaptıklarını açıklayan Tabakoğlu, çift taraflı bir form doldurulduğunu kaydetti. Burada amir çalışanı, çalışanın da amir ve şirketi değerlendirdiklerini belirten Tabakoğlu, “İkisinin de birbirinden haberi olmuyor. Yurtdışına ve buradaki genel müdüre bunu raporluyorum. Elde ettiğimiz sonuçları amir ve çalışan geri bildirimlerini karşılaştırıyoruz. Bizim görmeyip, onların birebir içinde olduğu ve gördüğü birçok kısım oluyor. Bölümler arası iletişim, motivasyon, içerde olan organizasyon, delegasyon ile ilgili geri bildirim oluşuyor” diye konuştu.
ÜCRET AÇISINDAN KİMSEYİ KAYBETMEDİK
Ücret politikasında iki baremin bulunduğunu açıklayan Tabakoğlu, “Global entegrasyonumuz var. Her pozisyon sisteme kaydolur. Karşınıza bir ücret baremi çıkar. Globalden aldığım kartı, lokale uygularım. Dışarıdan destek alıyoruz. İki büyük ücret firması ile çalışıyoruz. Piyasanın nabzını tutuyoruz. Kendimizi yüzde 25 minimum üstte tutmaya çalışıyoruz. Çalışanların parasal olarak kafalarının hiçbir zaman başka yerde olmasını istemiyoruz. Altı yıldır buradayım. İdari kadroda ücret açısından kimseyi kaybetmedik” dedi.
DEĞERLENDİRMELER YAPILIYOR
Performans konusunda herkesin global bir kartı bulunduğunu söyleyen Tabakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İK burada modetör tarafında, bir de ekstre kalibrasyon yapıyoruz. Her bölümün departman amirinin hedefleri oluyor. Bu hedefleri kendi kartlarına giriyorlar. Yıl sonu ve 6’ncı aylarda toplantı oluyor. Kişiler kendi hedeflerini kendileri belirliyor. Amirleri ile paylaşıyorlar. Amirleri de kendi hedeflerini çalışanlarla paylaşıp, ortak bölüm hedefleri oluşturuyorlar ve kişi hedefleri ortaya çıkıyor. Bunları uluslararası sistemimize giriyorlar ve uluslararası Autoneum tarafından birebir kontrol ediliyor. Bizdeki performans sistemi direkt olarak online ücret sistemine de bağlı. Yıl sonu üçlü bir değerlendirmeye giriliyor. İlk olarak çalışan kendisini değerlendiriyor. Amir çalışanı değerlendiriyor. Genel müdür çalışanları değerlendiriyor. Son olarak pozisyonun uluslararası ara yüzü varsa en üstteki amir çalışanı değerlendiriyor. Kasım’da başlıyor, Şubat sonunda sona eriyor. Bu neticeye göre maaş belirleniyor. Kişiler buradan aynı zamanda eğitim hedefleri belirleyip, talepte bulunabiliyor. Bütün ülkelerde bu sistem uygulanıyor. Performans sistemine tabi tutulan şu an yaklaşık 7 bin kişi var. Bunun sonuçları kişilerle de paylaşılıyor. 5 üzerinden puanlama oluyor.”
HERKES KENDİ PLANINI YAPABİLİYOR
Kurumsal sadakatin sağlanması bağlamında İsviçre merkezli uygulamaların da devreye girdiğini açıklayan Tabakoğlu, örnek olarak idari kadroya esnek çalışma uygulandığını kaydetti. Burada kişilerin kendi programlarını ayarlamalarını istediklerini dile getiren Tabakoğlu, “Amirleri ile görüşüyorlar. İK olarak sadece raporlama kısmını yapıyoruz. Hiç kimse erken çıkayım, geç geleyim gibi bir baskı içinde değil. Türkiye’de bu disiplin oluşuyor. İnsanların konfor alanını sağlayıp, o etki alanını da verebiliyorsanız, sorun yaşanmıyor. Mesaiye kalan da oluyor, geç gelen de oluyor, tatil birleştiren de...” diye konuştu.
İYİ ÇALIŞMA ORTAMINDA KOLAY GİTMİYORLAR
Yıllık izin uygulamasını uzun tuttuklarını belirten Tabakoğlu, normal kanun dışında izin uygulaması yaptıklarını kaydetti. Cumartesi günlerini yıllık izinden saymadıklarını söyleyen Tabakoğlu, “Bugünleri tatil ilan ediyoruz. Herkes 3 hafta izinle başlıyor. Çalışan hakları ile ilgili sağlık sigortasından yapılabilecek diğer ödemelere, sosyal haklara, akla gelebilecek tüm baremlere sahip bir kartımız var. Dünyadaki tüm entegrasyonu burada görebiliyorsunuz. ABD’de hoşunuza giden bir uygulamayı Türkiye’ye alabiliyorsunuz. İnsanlara konfor ve iyi bir çalışma ortamı yarattığınızda kolay kolay gitmiyorlar. Yurtdışının da bizden aldığı olumlu örnekler oluyor. Geçen sene en iyi gelişim gösteren fabrika seçildik. Hatta birçok global uygulama, Bursa’da başlıyor. İş güvenliği, üretim sistemleri tarafında burası, iyi bir konumda” dedi.
FABRİKALAR BİRBİRLERİ İLE YARIŞIYOR
Bulundukları lokasyonda yaptıkları çalışmaların verimli olduğunu söyleyen Tabakoğlu, bütçe, İK uygulamaları, karlılık, proses uygulamaları, iş güvenliği, atık ve çevre yönetiminin göz önünde bulundurulduğunu belirterek, “Yurtdışından ekipler geliyor. 55 fabrikayı denetliyor. Fabrikalar birbirleri ile yarışıyor. Buradan bir puan alıyorsunuz. Her yıl en iyi gelişim gösteren 3 firma açıklanıyor. Biz her zaman bu listede yer alıyoruz. Bir ödüllendirme oluyor. Burada işe başlayan 2 ay sonra uluslararası, kaliteli bir firmada çalıştığını hissediyor” diye konuştu.
İK YALINLAŞIYOR
İnsan kaynaklarının yalınlaşmaya başladığını açıklayan Tabakoğlu, ağırlıkta matriks uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydetti. Pozisyonların altlarını doldurup, farklı müdürlere dolaylı raporlama yapılabilen esnek ve küçük takımlar kurduklarını belirten Tabakoğlu, “Böylece verimliliği artırıyoruz” dedi.
KADINLARI DAHA KONFORLU HİSSETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ
İşletmede çeşitlilik kavramının bulunduğunun altını çizen Tabakoğlu, organizasyonun her yerine bunu yansıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Üretim tarafında çok olmasa da ofis tarafında bunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Tabakoğlu, “Kadın, erkek dengesini sayı anlamında sürekli ön planda tutuyoruz. İş güvenliği ve ergonomi konusunda kadınlara yönelik uygulamalarımız var. Özellikle kadın çalışanlarımız için aşağıda; proses tarafında, üretim tarafından daha ergonomik bölümlerde çalıştırıyoruz. Yardımcı işlerde çalıştırıyoruz. Kendilerine izin konusunda daha esnek davranıyoruz. Biraz daha konforlu hissettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
KAFANIZIN BERRAK OLMASI ÖNEMLİ
Kendilerini farklı kılan özelliğin konforlu iş alanı sunmak olarak değerlendiren Tabakoğlu, “Otomotivin stresini çalışanlara çok fazla yansıtmıyoruz. DışarIdan aldığımız geri beslemeler ile burası çok huzurlu şirket yorumunu alıyoruz. Burada sessiz, sakin, kaliteli iletişim ve yetkinin belli olması, kafanızın berrak olması önemli” şeklinde konuştu.
İNSAN VE ÇEVRE
Autoneum İnsan Kaynakları Uzmanı Figen Şan, sosyal sorumluluk projelerinde iki ana unsurun kendileri için önemli olduğunu söyledi. Bunlardan birisinin insan, diğerinin ise çevre olduğunun altını çizen Şan, “TEMA ile ortak organizasyonlar yürütüyoruz. Fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Fabrika atıklarımız sadece lisanslı yerlere gidiyor. İnsan odaklı olarak da genelde çocuklara destek veriyoruz. Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Eğitim konusunda da bir takım desteklerimiz oluyor” diye konuştu.
3 KONU SEÇİYORUZ
Autoneum İdari İşler Uzmanı Feyza Nur Akbaş ise global olarak paylaşılan bir çalışan memnuniyeti anketi düzenlediklerini belirterek, “Bu kapsamda iki yılda bir, anket çalışması gerçekleştiriyoruz. Almanya’da bir firma ile çalışıyoruz. Anketler kapalı zarf usulü Almanya’ya gidiyor. Raporlama sonucunda neler olacağı belli oluyor. Aldığımız geri bildirimlerle kendimizi görüyoruz ve ‘Neler yapabiliriz?’ konusunda ilerliyoruz. Çalışanların beklentileri değerlendirdikten sonra aksiyon alıyoruz. Raporlama sonucu her sene 3 konu seçiliyor. Kaizen grupları kuruyoruz” dedi.
Yeni işe başlayan genel müdür dahi olsa, üretimde 3 gün çalışıyor
Bu hafta Türk-İsviçre ortaklı Autoneum Erkurt’taki 'Yeni Nesil İK' uygulamalarını paylaşıyoruz. İlk işe giren genel müdür dahi olsa üretimde minimum 3 gün saha çalışma kuralı, idari kadroya esnek çalışma serbestisi dikkat çeken uygulamalar olarak göze çarpıyor. Ücret konusunda çalışanların kafalarının rahat olmasını önemsediklerini söyleyen İK Takım Lideri Yıldırım Tabakoğlu, hem global, hem lokal uygulamalarla şeffaf bir politika izlediklerini kaydediyor. Sundukları konforlu iş alanının kendilerini diğer şirketlerden ayırdığını dile getiren Tabakoğlu, “Otomotivin stresini çalışanlara çok fazla yansıtmıyoruz” diyor.
Figen Şan - Yıldırım Tabakoğlu - Feyza Nur Akbaş
AUTONEUM Holding, 25 ülkede, 55 fabrikası ve 13 bin çalışanı ile 4 kıtada faaliyet gösteriyor. Türkiye kolunu oluşturan Bursa’daki fabrikası ise Erkurt Holding ortaklığı ile 1998 yılında kuruldu. O günden bu yana Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdürüyor ve 285 kişiye istihdam sağlıyor.
Şirket, globaldeki uygulamalarının yanı sıra lokal uygulamaları ile üretimine devam ediyor. Yıldırım Tabakoğlu, İK alanındaki uygulamaları hakkında bilgi verdi.
İşe alım sürecinde farklı yöntemlerden yararlandıklarını açıklayan Autoneum Erkurt İK Takım Lideri Yıldırım Tabakoğlu, ilanları genel başvuruda tuttuklarını belirterek, “Geniş bir havuzumuz var. Burada, potansiyel adayları tutabilmeyi amaçlıyoruz. Şu anda 15 bin başvuru bulunuyor. Sürekli güncel tutuluyor. Hem mavi, hem beyaz yakada bu havuzlar üzerinden gidiliyor. İhtiyaç olduğunda havuza yöneliyoruz. Ayrıca part-time programlarımız da var. Oradan da öğrencileri istihdam ediyoruz. Pozisyon bazlı ilanlar da oluyor” diye konuştu.
KİŞİSEL ÖZELLİKLER, YETKİNLİKLER VE YABANCI DİL
Beyaz yakada ağırlıklı olarak iyi derecede yabancı dil bilen adaylara yöneldiklerini açıklayan Tabakoğlu, “Autoneum kültürüne uygun adaylar bulmaya çalışıyoruz. profil bazlı inceleme yapıyoruz. Testlere tabi tutuyoruz. Başarılılar potansiyel aday oluyor. Ağırlıklı olarak gençler üzerinden gidiyoruz. Mesleki profiller ikinci planda kalıyor. Yaptığımız spesifik bir iş olduğu için kimi alırsak alalım, prosese yabancı olacak. O yüzden bizim için önemli olan kişisel özellikleri ve yetkinlikleri ile İngilizce dil bilgisi” şeklinde konuştu.
OPERATÖR ELBİSESİNİ GİYER, BİREBİR ÇALIŞIR
Çalışanın uyumunu sağlamak adına iki uygulama hayata geçirdiklerini belirten Tabakoğlu, bunlardan birisinin global, diğerinin ise lokal olduğunu açıkladı. Uluslararası ara yüz varsa kişinin ilk iki aydan sonra yurtdışına gönderildiğini söyleyen Tabakoğlu, “Online eğitimler ve orada birebir eğitimler var. Ürünleri ve organizasyonları, orada tanıyor. İki, üç günlük programlar oluyor. Burada da bir program gerçekleşiyor. Bütün bölümleri gezdiriyoruz. Bazı kıstaslar var. Alıştırma programı olarak, şirket genel müdürü dahi olsa aşağıda minimum 3 gün çalışması gerekiyor. Operatör elbiselerini giyer, birebir çalışır. Burada hepimiz çalıştık. Bunu, kişilerin aidiyetini artırmak, aşağıda çalışanın ne hissettiğini anlamak için gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda daha çabuk öğreniyorlar. Böylece arkadaşlar, bölümler arasında eğitime tabi tutuluyorlar. Bizde sürekli arka planda takip ediyoruz” dedi.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Yapılan uygulamaların 6’ncı ayının sonunda değerlendirme yaptıklarını açıklayan Tabakoğlu, çift taraflı bir form doldurulduğunu kaydetti. Burada amir çalışanı, çalışanın da amir ve şirketi değerlendirdiklerini belirten Tabakoğlu, “İkisinin de birbirinden haberi olmuyor. Yurtdışına ve buradaki genel müdüre bunu raporluyorum. Elde ettiğimiz sonuçları amir ve çalışan geri bildirimlerini karşılaştırıyoruz. Bizim görmeyip, onların birebir içinde olduğu ve gördüğü birçok kısım oluyor. Bölümler arası iletişim, motivasyon, içerde olan organizasyon, delegasyon ile ilgili geri bildirim oluşuyor” diye konuştu.
ÜCRET AÇISINDAN KİMSEYİ KAYBETMEDİK
Ücret politikasında iki baremin bulunduğunu açıklayan Tabakoğlu, “Global entegrasyonumuz var. Her pozisyon sisteme kaydolur. Karşınıza bir ücret baremi çıkar. Globalden aldığım kartı, lokale uygularım. Dışarıdan destek alıyoruz. İki büyük ücret firması ile çalışıyoruz. Piyasanın nabzını tutuyoruz. Kendimizi yüzde 25 minimum üstte tutmaya çalışıyoruz. Çalışanların parasal olarak kafalarının hiçbir zaman başka yerde olmasını istemiyoruz. Altı yıldır buradayım. İdari kadroda ücret açısından kimseyi kaybetmedik” dedi.
DEĞERLENDİRMELER YAPILIYOR
Performans konusunda herkesin global bir kartı bulunduğunu söyleyen Tabakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İK burada modetör tarafında, bir de ekstre kalibrasyon yapıyoruz. Her bölümün departman amirinin hedefleri oluyor. Bu hedefleri kendi kartlarına giriyorlar. Yıl sonu ve 6’ncı aylarda toplantı oluyor. Kişiler kendi hedeflerini kendileri belirliyor. Amirleri ile paylaşıyorlar. Amirleri de kendi hedeflerini çalışanlarla paylaşıp, ortak bölüm hedefleri oluşturuyorlar ve kişi hedefleri ortaya çıkıyor. Bunları uluslararası sistemimize giriyorlar ve uluslararası Autoneum tarafından birebir kontrol ediliyor. Bizdeki performans sistemi direkt olarak online ücret sistemine de bağlı. Yıl sonu üçlü bir değerlendirmeye giriliyor. İlk olarak çalışan kendisini değerlendiriyor. Amir çalışanı değerlendiriyor. Genel müdür çalışanları değerlendiriyor. Son olarak pozisyonun uluslararası ara yüzü varsa en üstteki amir çalışanı değerlendiriyor. Kasım’da başlıyor, Şubat sonunda sona eriyor. Bu neticeye göre maaş belirleniyor. Kişiler buradan aynı zamanda eğitim hedefleri belirleyip, talepte bulunabiliyor. Bütün ülkelerde bu sistem uygulanıyor. Performans sistemine tabi tutulan şu an yaklaşık 7 bin kişi var. Bunun sonuçları kişilerle de paylaşılıyor. 5 üzerinden puanlama oluyor.”
HERKES KENDİ PLANINI YAPABİLİYOR
Kurumsal sadakatin sağlanması bağlamında İsviçre merkezli uygulamaların da devreye girdiğini açıklayan Tabakoğlu, örnek olarak idari kadroya esnek çalışma uygulandığını kaydetti. Burada kişilerin kendi programlarını ayarlamalarını istediklerini dile getiren Tabakoğlu, “Amirleri ile görüşüyorlar. İK olarak sadece raporlama kısmını yapıyoruz. Hiç kimse erken çıkayım, geç geleyim gibi bir baskı içinde değil. Türkiye’de bu disiplin oluşuyor. İnsanların konfor alanını sağlayıp, o etki alanını da verebiliyorsanız, sorun yaşanmıyor. Mesaiye kalan da oluyor, geç gelen de oluyor, tatil birleştiren de...” diye konuştu.
İYİ ÇALIŞMA ORTAMINDA KOLAY GİTMİYORLAR
Yıllık izin uygulamasını uzun tuttuklarını belirten Tabakoğlu, normal kanun dışında izin uygulaması yaptıklarını kaydetti. Cumartesi günlerini yıllık izinden saymadıklarını söyleyen Tabakoğlu, “Bugünleri tatil ilan ediyoruz. Herkes 3 hafta izinle başlıyor. Çalışan hakları ile ilgili sağlık sigortasından yapılabilecek diğer ödemelere, sosyal haklara, akla gelebilecek tüm baremlere sahip bir kartımız var. Dünyadaki tüm entegrasyonu burada görebiliyorsunuz. ABD’de hoşunuza giden bir uygulamayı Türkiye’ye alabiliyorsunuz. İnsanlara konfor ve iyi bir çalışma ortamı yarattığınızda kolay kolay gitmiyorlar. Yurtdışının da bizden aldığı olumlu örnekler oluyor. Geçen sene en iyi gelişim gösteren fabrika seçildik. Hatta birçok global uygulama, Bursa’da başlıyor. İş güvenliği, üretim sistemleri tarafında burası, iyi bir konumda” dedi.
FABRİKALAR BİRBİRLERİ İLE YARIŞIYOR
Bulundukları lokasyonda yaptıkları çalışmaların verimli olduğunu söyleyen Tabakoğlu, bütçe, İK uygulamaları, karlılık, proses uygulamaları, iş güvenliği, atık ve çevre yönetiminin göz önünde bulundurulduğunu belirterek, “Yurtdışından ekipler geliyor. 55 fabrikayı denetliyor. Fabrikalar birbirleri ile yarışıyor. Buradan bir puan alıyorsunuz. Her yıl en iyi gelişim gösteren 3 firma açıklanıyor. Biz her zaman bu listede yer alıyoruz. Bir ödüllendirme oluyor. Burada işe başlayan 2 ay sonra uluslararası, kaliteli bir firmada çalıştığını hissediyor” diye konuştu.
İK YALINLAŞIYOR
İnsan kaynaklarının yalınlaşmaya başladığını açıklayan Tabakoğlu, ağırlıkta matriks uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydetti. Pozisyonların altlarını doldurup, farklı müdürlere dolaylı raporlama yapılabilen esnek ve küçük takımlar kurduklarını belirten Tabakoğlu, “Böylece verimliliği artırıyoruz” dedi.
KADINLARI DAHA KONFORLU HİSSETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ
İşletmede çeşitlilik kavramının bulunduğunun altını çizen Tabakoğlu, organizasyonun her yerine bunu yansıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Üretim tarafında çok olmasa da ofis tarafında bunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Tabakoğlu, “Kadın, erkek dengesini sayı anlamında sürekli ön planda tutuyoruz. İş güvenliği ve ergonomi konusunda kadınlara yönelik uygulamalarımız var. Özellikle kadın çalışanlarımız için aşağıda; proses tarafında, üretim tarafından daha ergonomik bölümlerde çalıştırıyoruz. Yardımcı işlerde çalıştırıyoruz. Kendilerine izin konusunda daha esnek davranıyoruz. Biraz daha konforlu hissettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
KAFANIZIN BERRAK OLMASI ÖNEMLİ
Kendilerini farklı kılan özelliğin konforlu iş alanı sunmak olarak değerlendiren Tabakoğlu, “Otomotivin stresini çalışanlara çok fazla yansıtmıyoruz. DışarIdan aldığımız geri beslemeler ile burası çok huzurlu şirket yorumunu alıyoruz. Burada sessiz, sakin, kaliteli iletişim ve yetkinin belli olması, kafanızın berrak olması önemli” şeklinde konuştu.
İNSAN VE ÇEVRE
Autoneum İnsan Kaynakları Uzmanı Figen Şan, sosyal sorumluluk projelerinde iki ana unsurun kendileri için önemli olduğunu söyledi. Bunlardan birisinin insan, diğerinin ise çevre olduğunun altını çizen Şan, “TEMA ile ortak organizasyonlar yürütüyoruz. Fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Fabrika atıklarımız sadece lisanslı yerlere gidiyor. İnsan odaklı olarak da genelde çocuklara destek veriyoruz. Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Eğitim konusunda da bir takım desteklerimiz oluyor” diye konuştu.
3 KONU SEÇİYORUZ
Autoneum İdari İşler Uzmanı Feyza Nur Akbaş ise global olarak paylaşılan bir çalışan memnuniyeti anketi düzenlediklerini belirterek, “Bu kapsamda iki yılda bir, anket çalışması gerçekleştiriyoruz. Almanya’da bir firma ile çalışıyoruz. Anketler kapalı zarf usulü Almanya’ya gidiyor. Raporlama sonucunda neler olacağı belli oluyor. Aldığımız geri bildirimlerle kendimizi görüyoruz ve ‘Neler yapabiliriz?’ konusunda ilerliyoruz. Çalışanların beklentileri değerlendirdikten sonra aksiyon alıyoruz. Raporlama sonucu her sene 3 konu seçiliyor. Kaizen grupları kuruyoruz” dedi.