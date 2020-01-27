Açık kapı politikası iletişimi artırıyor

Özel Medicana Bursa Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Hande Yüksel, çalışma ortamı içinde ‘Açık Kapı’ politikası uyguladıklarını söylüyor. Amaçlarının çalışan ve yönetici arasındaki iletişimi etkinleştirmek olduğunu ifade eden Yüksel, bununla daha fazla dinleme, çözüm odaklı yaklaşımlar sergileme, çalışan ve yöneticinin birlikte karar almasını, yaratıcılığı ve bağlılığını artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.
Sağlık alanında farklı yatırımlar alan Bursa’da toplam 770 kişi ile hizmet veren Özel Medicana Bursa Hastanesi’nin ‘Yeni Nesil İK’ uygulamalarını aktarıyoruz. Kurumda işe alım süreci ile ilgili bilgi veren Özel Medicana Bursa Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Hande Yüksel, elden başvuru, dijital platformlar üzerinden ulaşan CV’ler ve İşkur ile ortaklaşa yürüttükleri İEP & MEGİP programları ile adaylara ulaştıklarını açıkladı. Ön değerlendirmenin ardından öncelikle İnsan Kaynakları Departmanı’nın görüşme yaptığını söyleyen Yüksel, uygun adayları ilgili bölüm yöneticileri ile bir araya getirdiklerini belirterek, “Değerlendirmelerimizde, pozisyonun gerekliliğine göre yetkinlik bazlı görüşmeler yapmaktayız. İşe alınacak adaylarda aradığımız ortak özellik ise pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında Medicana Sağlık Grubu değerleriyle örtüşen özelliklere sahip olunmasıdır. Bunun yanı sıra özellikle İşkur projeleri ile idari kadrolarımız için deneyimsiz ve yeni mezun adayları sağlık sektörü ile tanıştırıp, eğitimler ile destekleyerek, deneyim kazanmalarını önemsiyoruz” dedi.
UYUM İLK GÜNDEN BAŞLIYOR
İlk günden başlayan uyum eğitimlerinin oryantasyon programlarının ilk adımı olduğunu açıklayan Yüksel, kurum tanıtımından, prosedürlere, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden tesis güvenliğine kadar birçok programla adaptasyonu hızlandırdıklarını dile getirdi. Yüksel, ayrıca sağlık çalışanlarının mesleki gelişimlerini teknik eğitimler ile arttırmayı öncelik olarak belirlediklerini kaydetti. Ücret politikasının belirli bir skalada düzenlendiğine işaret eden Yüksel, deneyim, öğrenim ve ilgili pozisyonun gerekliliklerinin yanı sıra hastane özeline ve bölge kriterlerine göre hazırlanmış ücret sistemi uyguladıklarını söyledi.
Kişisel gelişimin bütünsel başarıya ulaşmadaki öneminin bilincinde olduklarının altını çizen Yüksel, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması ile ilgili şu bilgileri sundu:
“Çalışanlarımızın hem bireysel, hem de bölümsel performansları hakkında geri bildirim süreçlerini işleterek sahada anlık, periyodik olarak da yüz yüze görüşmeler ile konuşuyoruz. Bu görüşmelerin odak noktasında ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz bulunuyor. ‘Her gün daha iyisini nasıl yaparız? Hastalarımıza ve hasta yakınlarına nasıl daha kaliteli hizmet veririz?’ bilincini ortak dil haline getirip, kalitemizi en yüksek seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda, kurumumuzda kendi yönetici kaynağımızı yetiştirmek üzerine odaklanıp, yatay - dikey kurum içi geçişleri ve terfileri destekliyoruz.”
‘BEN’ DEĞİL ‘BİZ’ VARIZ
Çalışanların fikirlerine, görüş ve önerilerine kıymet veren ve değerlendiren bir yönetim anlayışı benimsediklerinin altını çizen Yüksel, “Çalışanların iş süreçlerine olan katkısını ve verimini sürekli yükseltmeyi hedefliyoruz. Böylelikle aidiyet duygusunun yoğun olarak hissedildiği, ‘Ben’ değil, ‘Biz’ olmayı tercih ettiğimiz bir ortamı çalışanlarımıza sunuyoruz. Bu sebeple mottomuzu “Ben, sen yok; biz varız, iyi ki Medicanalıyız” olarak belirledik” diye konuştu.
FAALİYETLER MEMNUNİYET ARTIRICI
Çalışan memnuniyeti anketleri düzenlediklerini açıklayan Yüksel, sonuçlarına göre ‘Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyetini Artırıcı Faaliyetler’ planlayıp, uyguladıklarını kaydetti. Bu anlamda etkinlikler düzenlediklerini belirten Yüksel, “Doğum günü kutlamaları, geleneksel bowling turnuvaları, iftar yemekleri gibi organizasyonlarla özel anlarda bir arada olmaktan keyif alıyoruz. Her hafta genel müdürümüz ile çalışanlarımızı buluşturduğumuz kahvaltı organizasyonları düzenliyoruz. Hasta memnuniyeti sağlayan çalışanlarımıza teşekkür mektuplarını yönetim toplantılarımızda kendileri ile paylaşıyoruz. Yeni projemiz olan fotoğrafçılık kursu ile yeni deneyimler ve öğrenimler kazanmak istiyoruz. Özellikle basında da ses getiren hekim ve çalışanlarımızdan oluşan Türk Sanat Müziği Koromuzun ilk konserini 25 Aralık 2019’da gerçekleştirdik. Koromuz daha da büyüyerek, çalışmalarına devam edecektir. Bu projelerin gelişmesinde üst düzey yöneticilerimizin ve genel merkezimizin desteğini hep yanımızda hissediyoruz” diye konuştu.
ÇAPRAZ YETKİNLİK
Yeni hayata geçirdikleri uygulamalardan da bahseden Yüksel, bölümler arası çapraz yetkinlik çalışmalarını uyguladıklarını söyledi. Farklı birimlerin birbirleriyle ortak çalışmalar sergilediklerini belirten Yüksel, “Faaliyet ve gelişim alanları konusunda fikir alışverişi yaptığımız, aynı zamanda ekip olarak süreçlerin bütününe odaklandığımız bir sistemin uygulanmasının kısa ve uzun vadede fayda sağlayacağına eminiz” dedi.
ÇALIŞANLARIMIZIN YÜZDE 70’İ KADIN
Dünyada ve Türkiye’de sağlık sektöründe çalışanların çoğunluğunu kadınların oluşturduğuna dikkat çeken Yüksel, “Hastanemizde de çalışan sayımızın yüzde 70’ini kadınlar oluşturuyor. Kadının sektörel belirleyiciler haricindeki çalışma disiplini, empati yeteneği ve duygusal zekasının; üretkenliğimizi daha da arttırıp, başarıya ulaşmamızda etkin rol oynadığına inanıyoruz” diye konuştu.
GELİŞİM, GÜVEN VE MUTLULUK
İnsan odaklı yaklaşımlarında aile sıcaklığı yarattıklarını söyleyen Yüksel, personelin sürekli gelişmesini ve güven içinde mutlu çalışmasını sağlamanın diğer şirketlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri olduğunu belirterek, bunu sağlamak adına en çok keyif ve sonuç aldıkları uygulamanın ‘Açık Kapı’ politikası olduğunu ekledi. Amaçlarının çalışan ve yönetici arasındaki iletişimi etkinleştirmek olduğunu ifade eden Yüksel, bununla daha fazla dinleme, çözüm odaklı yaklaşımlar sergileme, çalışan ve yöneticinin birlikte karar almasını, yaratıcılığı ve bağlılığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.
TOPLUMSAL FAYDA İÇİN SOSYAL SORUMLULUK
Medicana Sağlık Grubu’nda sağlığı teşvik edici ve geliştirici faaliyetler kapsamında çeşitli programlar uyguladıklarını vurgulayan Yüksel, sürdürülebilir ve toplumsal fayda ilkeleri ile birçok sosyal sorumluluk projesini yürüttüklerini kaydetti. Kurumsal İletişim Müdürlüğü çatısı altında projeler hayata geçirdiklerini anımsatan Yüksel, bunları şöyle sıraladı:
“Obezite ile Mücadele: Obezite Okulu, Euroleague Basketball oneteam Obezite Projesi;
Kanserde Erken Teşhisin Önemi: Kanserle Mücadele Okulu, Çeşitli Kurumlarda farkındalık seminerleri;
Anne Sütü ile Beslenmenin Teşviki: Gebe Okulu, hastane içi farkındalık çalışmaları, haber çalışmaları;
Sağlıklı Yaşam için Sağlıklı Beslenme: Çeşitli kurumlarda farkındalık seminerleri, haber çalışmaları; Kronik Hastalıklarla Mücadele için Geliştirilen Eğitici ve Önleyici Faaliyetler: Diyabet Okulu, hastane içi farkındalık çalışmaları, haber çalışmaları;
Gebe Hastalara Yönelik Eğitim Faaliyetleri: Gebe Okulu;
Toplumun Diş Sağlığı ile İlgili Farkındalık ve Bilgi Düzeyinin Arttırılması: Özellikle anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine verilen eğitici seminerler, haber çalışmaları;
Sigara ile Mücadele: Çeşitli kurumlarda yapılan farkındalık seminerleri, haber çalışmaları;
Sağlıklı Yaşam için Genç Nüfusun Spor Faaliyetleri ile İlgili Teşvik Edilmesi: Emniyet Spor Kulubü Sponsorluğu, Obezite ve Spor Kompozisyon Yarışması.”
Açık kapı politikası iletişimi artırıyor
Özel Medicana Bursa Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Hande Yüksel, çalışma ortamı içinde ‘Açık Kapı’ politikası uyguladıklarını söylüyor. Amaçlarının çalışan ve yönetici arasındaki iletişimi etkinleştirmek olduğunu ifade eden Yüksel, bununla daha fazla dinleme, çözüm odaklı yaklaşımlar sergileme, çalışan ve yöneticinin birlikte karar almasını, yaratıcılığı ve bağlılığını artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.
Sağlık alanında farklı yatırımlar alan Bursa’da toplam 770 kişi ile hizmet veren Özel Medicana Bursa Hastanesi’nin ‘Yeni Nesil İK’ uygulamalarını aktarıyoruz. Kurumda işe alım süreci ile ilgili bilgi veren Özel Medicana Bursa Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Hande Yüksel, elden başvuru, dijital platformlar üzerinden ulaşan CV’ler ve İşkur ile ortaklaşa yürüttükleri İEP & MEGİP programları ile adaylara ulaştıklarını açıkladı. Ön değerlendirmenin ardından öncelikle İnsan Kaynakları Departmanı’nın görüşme yaptığını söyleyen Yüksel, uygun adayları ilgili bölüm yöneticileri ile bir araya getirdiklerini belirterek, “Değerlendirmelerimizde, pozisyonun gerekliliğine göre yetkinlik bazlı görüşmeler yapmaktayız. İşe alınacak adaylarda aradığımız ortak özellik ise pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında Medicana Sağlık Grubu değerleriyle örtüşen özelliklere sahip olunmasıdır. Bunun yanı sıra özellikle İşkur projeleri ile idari kadrolarımız için deneyimsiz ve yeni mezun adayları sağlık sektörü ile tanıştırıp, eğitimler ile destekleyerek, deneyim kazanmalarını önemsiyoruz” dedi.
UYUM İLK GÜNDEN BAŞLIYOR
İlk günden başlayan uyum eğitimlerinin oryantasyon programlarının ilk adımı olduğunu açıklayan Yüksel, kurum tanıtımından, prosedürlere, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden tesis güvenliğine kadar birçok programla adaptasyonu hızlandırdıklarını dile getirdi. Yüksel, ayrıca sağlık çalışanlarının mesleki gelişimlerini teknik eğitimler ile arttırmayı öncelik olarak belirlediklerini kaydetti. Ücret politikasının belirli bir skalada düzenlendiğine işaret eden Yüksel, deneyim, öğrenim ve ilgili pozisyonun gerekliliklerinin yanı sıra hastane özeline ve bölge kriterlerine göre hazırlanmış ücret sistemi uyguladıklarını söyledi.
Kişisel gelişimin bütünsel başarıya ulaşmadaki öneminin bilincinde olduklarının altını çizen Yüksel, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması ile ilgili şu bilgileri sundu:
“Çalışanlarımızın hem bireysel, hem de bölümsel performansları hakkında geri bildirim süreçlerini işleterek sahada anlık, periyodik olarak da yüz yüze görüşmeler ile konuşuyoruz. Bu görüşmelerin odak noktasında ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz bulunuyor. ‘Her gün daha iyisini nasıl yaparız? Hastalarımıza ve hasta yakınlarına nasıl daha kaliteli hizmet veririz?’ bilincini ortak dil haline getirip, kalitemizi en yüksek seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda, kurumumuzda kendi yönetici kaynağımızı yetiştirmek üzerine odaklanıp, yatay - dikey kurum içi geçişleri ve terfileri destekliyoruz.”
‘BEN’ DEĞİL ‘BİZ’ VARIZ
Çalışanların fikirlerine, görüş ve önerilerine kıymet veren ve değerlendiren bir yönetim anlayışı benimsediklerinin altını çizen Yüksel, “Çalışanların iş süreçlerine olan katkısını ve verimini sürekli yükseltmeyi hedefliyoruz. Böylelikle aidiyet duygusunun yoğun olarak hissedildiği, ‘Ben’ değil, ‘Biz’ olmayı tercih ettiğimiz bir ortamı çalışanlarımıza sunuyoruz. Bu sebeple mottomuzu “Ben, sen yok; biz varız, iyi ki Medicanalıyız” olarak belirledik” diye konuştu.
FAALİYETLER MEMNUNİYET ARTIRICI
Çalışan memnuniyeti anketleri düzenlediklerini açıklayan Yüksel, sonuçlarına göre ‘Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyetini Artırıcı Faaliyetler’ planlayıp, uyguladıklarını kaydetti. Bu anlamda etkinlikler düzenlediklerini belirten Yüksel, “Doğum günü kutlamaları, geleneksel bowling turnuvaları, iftar yemekleri gibi organizasyonlarla özel anlarda bir arada olmaktan keyif alıyoruz. Her hafta genel müdürümüz ile çalışanlarımızı buluşturduğumuz kahvaltı organizasyonları düzenliyoruz. Hasta memnuniyeti sağlayan çalışanlarımıza teşekkür mektuplarını yönetim toplantılarımızda kendileri ile paylaşıyoruz. Yeni projemiz olan fotoğrafçılık kursu ile yeni deneyimler ve öğrenimler kazanmak istiyoruz. Özellikle basında da ses getiren hekim ve çalışanlarımızdan oluşan Türk Sanat Müziği Koromuzun ilk konserini 25 Aralık 2019’da gerçekleştirdik. Koromuz daha da büyüyerek, çalışmalarına devam edecektir. Bu projelerin gelişmesinde üst düzey yöneticilerimizin ve genel merkezimizin desteğini hep yanımızda hissediyoruz” diye konuştu.
ÇAPRAZ YETKİNLİK
Yeni hayata geçirdikleri uygulamalardan da bahseden Yüksel, bölümler arası çapraz yetkinlik çalışmalarını uyguladıklarını söyledi. Farklı birimlerin birbirleriyle ortak çalışmalar sergilediklerini belirten Yüksel, “Faaliyet ve gelişim alanları konusunda fikir alışverişi yaptığımız, aynı zamanda ekip olarak süreçlerin bütününe odaklandığımız bir sistemin uygulanmasının kısa ve uzun vadede fayda sağlayacağına eminiz” dedi.
ÇALIŞANLARIMIZIN YÜZDE 70’İ KADIN
Dünyada ve Türkiye’de sağlık sektöründe çalışanların çoğunluğunu kadınların oluşturduğuna dikkat çeken Yüksel, “Hastanemizde de çalışan sayımızın yüzde 70’ini kadınlar oluşturuyor. Kadının sektörel belirleyiciler haricindeki çalışma disiplini, empati yeteneği ve duygusal zekasının; üretkenliğimizi daha da arttırıp, başarıya ulaşmamızda etkin rol oynadığına inanıyoruz” diye konuştu.
GELİŞİM, GÜVEN VE MUTLULUK
İnsan odaklı yaklaşımlarında aile sıcaklığı yarattıklarını söyleyen Yüksel, personelin sürekli gelişmesini ve güven içinde mutlu çalışmasını sağlamanın diğer şirketlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri olduğunu belirterek, bunu sağlamak adına en çok keyif ve sonuç aldıkları uygulamanın ‘Açık Kapı’ politikası olduğunu ekledi. Amaçlarının çalışan ve yönetici arasındaki iletişimi etkinleştirmek olduğunu ifade eden Yüksel, bununla daha fazla dinleme, çözüm odaklı yaklaşımlar sergileme, çalışan ve yöneticinin birlikte karar almasını, yaratıcılığı ve bağlılığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.
TOPLUMSAL FAYDA İÇİN SOSYAL SORUMLULUK
Medicana Sağlık Grubu’nda sağlığı teşvik edici ve geliştirici faaliyetler kapsamında çeşitli programlar uyguladıklarını vurgulayan Yüksel, sürdürülebilir ve toplumsal fayda ilkeleri ile birçok sosyal sorumluluk projesini yürüttüklerini kaydetti. Kurumsal İletişim Müdürlüğü çatısı altında projeler hayata geçirdiklerini anımsatan Yüksel, bunları şöyle sıraladı:
“Obezite ile Mücadele: Obezite Okulu, Euroleague Basketball oneteam Obezite Projesi;
Kanserde Erken Teşhisin Önemi: Kanserle Mücadele Okulu, Çeşitli Kurumlarda farkındalık seminerleri;
Anne Sütü ile Beslenmenin Teşviki: Gebe Okulu, hastane içi farkındalık çalışmaları, haber çalışmaları;
Sağlıklı Yaşam için Sağlıklı Beslenme: Çeşitli kurumlarda farkındalık seminerleri, haber çalışmaları; Kronik Hastalıklarla Mücadele için Geliştirilen Eğitici ve Önleyici Faaliyetler: Diyabet Okulu, hastane içi farkındalık çalışmaları, haber çalışmaları;
Gebe Hastalara Yönelik Eğitim Faaliyetleri: Gebe Okulu;
Toplumun Diş Sağlığı ile İlgili Farkındalık ve Bilgi Düzeyinin Arttırılması: Özellikle anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine verilen eğitici seminerler, haber çalışmaları;
Sigara ile Mücadele: Çeşitli kurumlarda yapılan farkındalık seminerleri, haber çalışmaları;
Sağlıklı Yaşam için Genç Nüfusun Spor Faaliyetleri ile İlgili Teşvik Edilmesi: Emniyet Spor Kulubü Sponsorluğu, Obezite ve Spor Kompozisyon Yarışması.”