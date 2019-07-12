İade ürünün kargo ücretini kim öder?

Ünlü bir internet alışveriş sitesi bedava kargo kampanyaları düzenliyor. Tüketici bu ürünleri iade etmek istediğinde şirket kargo ücretini kesip geri ödeme yapıyor. Yönetmelik çok açık: İadede ürün satılırken yapılan tüm masrafları satıcı alıcıya eksiksiz geri öder.
GİYİM konusunda Türkiye’nin en önemli alışveriş sitelerinden biri... Kampanya düzenliyor. Sloganı net: “Bu hafta sonu alışveriş yapın, kargonuz ücretsiz!” Aslında bu sitenin bedava kargo kampanyası hafta sonları ile de sınırlı değil. Belli başlı ürünlerin fiyatlarının hemen altında ‘bedava kargo’ ibaresi var. Hatta toplamda 50-75 TL’lik alışveriş yapan herkese de kargonun bedava olduğunu da ilan ediyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Sipariş verin, gerçekten de aldığınız ürünlerin ücreti dışında her hangi bir kargo ücreti talep edilmediğini veya kredi kartı ile alışveriş yaptıysanız böyle bir ücretin tahsil edilmediğini net bir şekilde görüyorsunuz.
Sıkıntı nerede... İadede. Siz aldığınız ürünü herhangi bir nedenle iade ettiğinizde firma sizden kargo ücretini keserek geri ödeme yapıyor. Bu konuda çok şikayet aldım. Net bir şekilde ifade etmem gerekirse firmanın ürün iadesinde bedava gönderdiği kargonun ücretini kesmeye hakkı yok. Hatta her hangi bir kargo ücreti tahsil ettiyse bunu da iade etmek zorunda. Sadece kargo ücreti de değil. Eğer müşteri bir ürün satın alırken kredi dosya masrafı gibi herhangi bir ücret ödediyse bu masrafları da eksiksiz satıcıdan geri alır. Bu konuda ‘Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kesin hükümleri var.
MASRAFLAR SATICIYA AİT
Eğer bir şirket bu yönetmeliğe uymuyor ve sizden kargo ücreti kesiyor ya da kargo ücretini iade etmiyorsa mutlaka ilçenizdeki Tüketici heyetine başvurun.
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği:
MADDE 7 − (1) Mesafeli sözleşmelerde tüketici, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.
MADDE 8 − (1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması hâlinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.
SİNEMİA MAĞDURLARI BANKANIZLA TEMAS KURUN
GEÇEN hafta Sinemia isimli internet sitesinin uzun bir süre ucuza aylık sinema üyeliği sattığını yazdım. 1 Temmuz’da yürürlüğe giren yeni yasayı gerekçe gösteren şirket abonelerine sinema bileti sağlamayı kesti. Şirketin mağdur abonelerinin şikayetlerine rağmen internet sitesinde bu konuda açıklama yapılmadığı gibi ücret iadesiyle ilgili de bir bildirim yer almadı. Hatta yazım sonrasında bile hizmet vermemelerine rağmen internet sitesinde hala paket fiyat yayınlamayı sürdürüyorlar. Bazı Sinemia aboneleri bana ulaşarak bankalarla temasa geçtiklerini ve kredi kartlarından aylık abonelik ücreti kesilmesini engellediklerini söylediler. Anladığım kadarıyla şirket hizmet vermemesine rağmen kredi kartlarından aylık abonelik ücreti tahsil ediyor. Benzer durumdaysanız bir an önce bankanızla iletişime geçin ve bu haksız tahsilatı engelleyin.
İade ürünün kargo ücretini kim öder?
Ünlü bir internet alışveriş sitesi bedava kargo kampanyaları düzenliyor. Tüketici bu ürünleri iade etmek istediğinde şirket kargo ücretini kesip geri ödeme yapıyor. Yönetmelik çok açık: İadede ürün satılırken yapılan tüm masrafları satıcı alıcıya eksiksiz geri öder.
GİYİM konusunda Türkiye’nin en önemli alışveriş sitelerinden biri... Kampanya düzenliyor. Sloganı net: “Bu hafta sonu alışveriş yapın, kargonuz ücretsiz!” Aslında bu sitenin bedava kargo kampanyası hafta sonları ile de sınırlı değil. Belli başlı ürünlerin fiyatlarının hemen altında ‘bedava kargo’ ibaresi var. Hatta toplamda 50-75 TL’lik alışveriş yapan herkese de kargonun bedava olduğunu da ilan ediyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Sipariş verin, gerçekten de aldığınız ürünlerin ücreti dışında her hangi bir kargo ücreti talep edilmediğini veya kredi kartı ile alışveriş yaptıysanız böyle bir ücretin tahsil edilmediğini net bir şekilde görüyorsunuz.
Sıkıntı nerede... İadede. Siz aldığınız ürünü herhangi bir nedenle iade ettiğinizde firma sizden kargo ücretini keserek geri ödeme yapıyor. Bu konuda çok şikayet aldım. Net bir şekilde ifade etmem gerekirse firmanın ürün iadesinde bedava gönderdiği kargonun ücretini kesmeye hakkı yok. Hatta her hangi bir kargo ücreti tahsil ettiyse bunu da iade etmek zorunda. Sadece kargo ücreti de değil. Eğer müşteri bir ürün satın alırken kredi dosya masrafı gibi herhangi bir ücret ödediyse bu masrafları da eksiksiz satıcıdan geri alır. Bu konuda ‘Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kesin hükümleri var.
MASRAFLAR SATICIYA AİT
Eğer bir şirket bu yönetmeliğe uymuyor ve sizden kargo ücreti kesiyor ya da kargo ücretini iade etmiyorsa mutlaka ilçenizdeki Tüketici heyetine başvurun.
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği:
MADDE 7 − (1) Mesafeli sözleşmelerde tüketici, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.
MADDE 8 − (1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması hâlinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.
SİNEMİA MAĞDURLARI BANKANIZLA TEMAS KURUN
GEÇEN hafta Sinemia isimli internet sitesinin uzun bir süre ucuza aylık sinema üyeliği sattığını yazdım. 1 Temmuz’da yürürlüğe giren yeni yasayı gerekçe gösteren şirket abonelerine sinema bileti sağlamayı kesti. Şirketin mağdur abonelerinin şikayetlerine rağmen internet sitesinde bu konuda açıklama yapılmadığı gibi ücret iadesiyle ilgili de bir bildirim yer almadı. Hatta yazım sonrasında bile hizmet vermemelerine rağmen internet sitesinde hala paket fiyat yayınlamayı sürdürüyorlar. Bazı Sinemia aboneleri bana ulaşarak bankalarla temasa geçtiklerini ve kredi kartlarından aylık abonelik ücreti kesilmesini engellediklerini söylediler. Anladığım kadarıyla şirket hizmet vermemesine rağmen kredi kartlarından aylık abonelik ücreti tahsil ediyor. Benzer durumdaysanız bir an önce bankanızla iletişime geçin ve bu haksız tahsilatı engelleyin.