Başkent beyaz perdede görünmüyor

Demir parmaklıkların çevrelediği dört duvar arasında umudun adıydı, ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’. Bir Anadolu takımını tutmanın keyfini yaşatıp Gençlerbirliği’ni sevdirdi ‘Behzat Ç’. Buruk bir aşkın hüzünlü hikâyesinde bu kez kalbimizi alıp götürdü;
'Aşk Tesadüfleri Sever’. Yüreklerimizi ısıtırken ‘Yusuf Yusuf’, kahkahalara boğdu hepimizi ‘Köyden İndim Şehire’. Ankara’nın mekânlarını anlattı ‘Siyah Beyaz’. Başkent’in gettosunda dolaştırdı ‘Yolunda A.Ş. Çinçin Hikâyesi”. Geçim sıkıntısı öğretti ‘Düttürü Dünya’. Tüm bu filmlerin ortak özelliği Ankara’da çekilmiş olmaları...
ANKARA FİLMLERİNİ KİTAPLAŞTIRDI
Araştırmacı Uğur Kavas, Ankara’da çekilen veya adında Ankara geçen tüm sinema filmlerini kitaplaştırdı. ‘Ankara’dan Sahneler ve Kaderin Mahkumları’ isimli kitapta filmler, oyuncu ve mekân fotoğrafları, sinopsis, künye bilgileri ile yer alıyor. Az sayıda basılan kitap, Film Yapımcıları Meslek Birliği’nin ‘FİYAB Kültür Yayını’ olarak Kültür Bakanlığı’na, kütüphanelere, belediyelerin kültür müdürlüklerine, yönetmenlere ve üniversitelerin sinema bölümlerine gönderildi.
1925’DEN 2019’A YALNIZCA 46 FİLM
“Başkent maalesef beyaz perdede görünmüyor” sözleriyle sinemada Ankara’nın hak ettiği şekilde görünmediğini dile getiren Kavas’la kitabını ve Ankara’da çekilen filmleri konuştuk: “Kitapta 1925 ve 2019 yılları arasında çekilen 46 film ve 1968-2008 yılları arasında Ankara konulu 47 belgesele ve 17 diziye ulaşabildim. Kitapta, Ankara’da çekilen ilk film olan Merian Cooper ve Ernest Schıedsack’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Çimen-Bir Halkın Yaşam Mücadelesi’ de anlatılıyor. Herhalde başkentinin kendi sinemasında en az göründüğü ülke Türkiye’dir. Ülkenin başkentinin çok daha fazla ön planda olması, şehrin filmlerde plato olarak kullanılması gerekir.
BÜYÜK MALİYETLER YÜKLÜYOR
Şüphesiz Ankara’da çekilen filmlerin sayısının az olmasında sinema sektörünün İstanbul’da yer almasının büyük etkisi var. Film yapımcıları, başka bir kentte üretecekleri filme para harcamak istemiyor. Ankara’da sinemaya gönül vermiş birçok dernek, öğrenci topluluğu var. Bunların güçleri maalesef büyük prodüksiyonları gerçekleşmeye yetmiyor. Bırakın büyük prodüksiyonları, küçük kısa film çekimleri bile büyük maliyetler yüklüyor işin heveslilerine.”
GENÇLİK PARKI’NDAN ÇUBUK BARAJI’NA
KAVAS, Ankara’da çekilen ilk Türk filmi ‘Kaderin Mahkumları’ filmiyle ilgili, “1953’te çevirilen filmde Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları yer alıyor. Senaryosunu yazan Tekin Akmansoy başrolde oynuyor. Film, Gençlik Parkı, Çubuk Barajı, Atatürk Orman Çiftliği, Cer Atölyesi arkası ve Havagazı Fabrikası etrafında geçiyor. Bir eroin kaçakçısının kız kardeşi ve sevgilisinin hikâyesini anlatan bir polisiye” bilgisini verdi.
BELEDİYE SİNEMASINDAN AVM’LERE
Kitapta Ankara’nın sinemalarına dair bilgiler olduğunu da anlatan Kavas, şunları paylaştı; “1920’lerin başında Sanayi Mektebi’nin hemen karşısında bir bahçe bulunuyordu. Bu bahçe Ankaralıların soluklandığı, dinlendiği yerlerden biriydi. Bu yerin bir özelliği daha vardı; ‘belediye sineması’. 1930’lu yıllarda film gösterimleri yapılıyordu. 28 Şubat 1930’da burada gösterilen ilk film ABD yapımı ‘Leylaklar Açarken’. Sinema olarak kullanılmasına 1933’de son verildi. Bugün ise bakıyoruz sinemaların neredeyse tamamı AVM’lerde.”
Başkent beyaz perdede görünmüyor
Demir parmaklıkların çevrelediği dört duvar arasında umudun adıydı, ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’. Bir Anadolu takımını tutmanın keyfini yaşatıp Gençlerbirliği’ni sevdirdi ‘Behzat Ç’. Buruk bir aşkın hüzünlü hikâyesinde bu kez kalbimizi alıp götürdü;
'Aşk Tesadüfleri Sever’. Yüreklerimizi ısıtırken ‘Yusuf Yusuf’, kahkahalara boğdu hepimizi ‘Köyden İndim Şehire’. Ankara’nın mekânlarını anlattı ‘Siyah Beyaz’. Başkent’in gettosunda dolaştırdı ‘Yolunda A.Ş. Çinçin Hikâyesi”. Geçim sıkıntısı öğretti ‘Düttürü Dünya’. Tüm bu filmlerin ortak özelliği Ankara’da çekilmiş olmaları...
ANKARA FİLMLERİNİ KİTAPLAŞTIRDI
Araştırmacı Uğur Kavas, Ankara’da çekilen veya adında Ankara geçen tüm sinema filmlerini kitaplaştırdı. ‘Ankara’dan Sahneler ve Kaderin Mahkumları’ isimli kitapta filmler, oyuncu ve mekân fotoğrafları, sinopsis, künye bilgileri ile yer alıyor. Az sayıda basılan kitap, Film Yapımcıları Meslek Birliği’nin ‘FİYAB Kültür Yayını’ olarak Kültür Bakanlığı’na, kütüphanelere, belediyelerin kültür müdürlüklerine, yönetmenlere ve üniversitelerin sinema bölümlerine gönderildi.
1925’DEN 2019’A YALNIZCA 46 FİLM
“Başkent maalesef beyaz perdede görünmüyor” sözleriyle sinemada Ankara’nın hak ettiği şekilde görünmediğini dile getiren Kavas’la kitabını ve Ankara’da çekilen filmleri konuştuk: “Kitapta 1925 ve 2019 yılları arasında çekilen 46 film ve 1968-2008 yılları arasında Ankara konulu 47 belgesele ve 17 diziye ulaşabildim. Kitapta, Ankara’da çekilen ilk film olan Merian Cooper ve Ernest Schıedsack’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Çimen-Bir Halkın Yaşam Mücadelesi’ de anlatılıyor. Herhalde başkentinin kendi sinemasında en az göründüğü ülke Türkiye’dir. Ülkenin başkentinin çok daha fazla ön planda olması, şehrin filmlerde plato olarak kullanılması gerekir.
BÜYÜK MALİYETLER YÜKLÜYOR
Şüphesiz Ankara’da çekilen filmlerin sayısının az olmasında sinema sektörünün İstanbul’da yer almasının büyük etkisi var. Film yapımcıları, başka bir kentte üretecekleri filme para harcamak istemiyor. Ankara’da sinemaya gönül vermiş birçok dernek, öğrenci topluluğu var. Bunların güçleri maalesef büyük prodüksiyonları gerçekleşmeye yetmiyor. Bırakın büyük prodüksiyonları, küçük kısa film çekimleri bile büyük maliyetler yüklüyor işin heveslilerine.”
GENÇLİK PARKI’NDAN ÇUBUK BARAJI’NA
KAVAS, Ankara’da çekilen ilk Türk filmi ‘Kaderin Mahkumları’ filmiyle ilgili, “1953’te çevirilen filmde Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları yer alıyor. Senaryosunu yazan Tekin Akmansoy başrolde oynuyor. Film, Gençlik Parkı, Çubuk Barajı, Atatürk Orman Çiftliği, Cer Atölyesi arkası ve Havagazı Fabrikası etrafında geçiyor. Bir eroin kaçakçısının kız kardeşi ve sevgilisinin hikâyesini anlatan bir polisiye” bilgisini verdi.
BELEDİYE SİNEMASINDAN AVM’LERE
Kitapta Ankara’nın sinemalarına dair bilgiler olduğunu da anlatan Kavas, şunları paylaştı; “1920’lerin başında Sanayi Mektebi’nin hemen karşısında bir bahçe bulunuyordu. Bu bahçe Ankaralıların soluklandığı, dinlendiği yerlerden biriydi. Bu yerin bir özelliği daha vardı; ‘belediye sineması’. 1930’lu yıllarda film gösterimleri yapılıyordu. 28 Şubat 1930’da burada gösterilen ilk film ABD yapımı ‘Leylaklar Açarken’. Sinema olarak kullanılmasına 1933’de son verildi. Bugün ise bakıyoruz sinemaların neredeyse tamamı AVM’lerde.”