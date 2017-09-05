Yaman adam

Türkiye düşmanlığı için yarıştılar... Sosyal Demokrat Schulz, vallahi daha kindar çıktı.

Dedi ki:

- Başbakan olursam, AB-Türkiye müzakerelerini derhal keseceğim.

Bu kafa hangi kafadır?

O kafa’nın ismi nedir?

İsmini biz söyleyince kızıyorlar.

Hiç kızma Bay Schulz... Sen önce şunu öğren:

- Müzakereleri kesmen için, AB üyelerinin onayı lazım.

Sen kimsin?

***

Seçim akşamı bunu tekrar soracağım:

- Sen kimsin?

- Çeyrek porsiyon.

Ya da çeyrek buçuk.

Alman seçmeninin yüzde kaçı sana evet diyecek, o hiç mühim değil... Mühim olan, Alman seçmeninin acaba yüzde kaçı sana hayır diyecek...

Bunu unutma.

Kaçıncıdır yobazlık ediyorsun.

Nasıl bir saplantı?

Nasıl bir kafa bu?

1939 model.

***

Gönül ister ki... Ve dünden beri bekler ki, Sosyal Demokrat geçinen bu Schulz’a ağzının payını Türkiye’deki 48.6’lık hayırcı blok versin.

Fakaat.

O da ne desin birader:

“Mani oluyor halimi takrire hicâbım.”

Eh, doğru lafa ne denir?

BENDE KALAN

Bayramda, TRT kanallarından birinde Gönül Akkor’un sesini yakaladım. Kulağımdan gitmiyor. Ne müthiş bir yorumdu o... Tam damardan bir Suzidil:

“Ey gonca açıl, zevkini sür fasl-ı baharın.”

Lakin Gönül’cüğüm...

“Ne bahar kaldı ne gül...

Ne de bülbül sesi var.”