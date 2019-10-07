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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Rozet meselesi

7 Ekim 2019

Hamidiye Suyu’nu bile siyasallaştırmak kötü bir şey...

Ama biliniz ki eski huyumuzdur.

Biz dünya çapında bir markamızı da boykot etmiş insanlar gördük...

28 Şubat’tan bize miras kalan

o irtica evhamını unutmayın. Adı geçen firmanın çikolatası, bisküvisi, krakeri, şekeri, lokumu, her şeyi, dünya pazarlarında vitrine çıkarken, kendi ülkemizde yeşil sermaye olarak damgalandı. Böylesine bir ayıptı bu.

***

Hamidiye Suyu, su olduğu için aziz bir üründür.

Biz çocukken iyi Beşiktaşlılığı şöyle tarif ederdik:

“Has Fırın’dan ekmek yemiş, Hamidiye Çeşmesi’nden

su içmiş” derdik.

Yani o derece aziz.

Sonraları da bu benzetmeyi Süleyman Seba’mıza bir rütbe olarak armağan ettik.

***

Bugün Hamidiye Suyu’nun siyasete alet edilmesi, çok gücümüze gidiyor.

Has Fırın ne oldu bilmiyorum.

Ama Hamidiye Çeşmesi, zincire bağlı şık bir tas’la yerinde duruyor.

Beşiktaş’ta bizim mahalleden köyiçine inerken, Abbasağa Parkı’nın en alt köşesindeki çeşmedir o... Yolunuz düşerse bir tas için, iyi gelecektir.

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