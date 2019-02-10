- Futbol, sadece futbol değildir.
Oradan mülhem olsa gerek, Feriköy’de bir duvar yazısı:
- Sarıgül, sadece Sarıgül değildir.
Külliye’nin İletişim Başkanı Fahrettin Altun sürekli gündem yaratıyor. “Altun sadece yazar değildir” diye ilk günden teşhis koyanlar aldanmadı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaç cephede birden savaşıyor. Kimbilir kaç yıldır uykusuz...
Trafik’te açtığı yeni sayfalar, sadece trafik değildir. Toplumsal terbiye adına atılmış büyük bir adım...
Bu adım keşke yarım asır önce atılsaydı ya...
Haftanın acı olayı Kartal’da çöken bina...
İnsan, düşünmek bile istemiyor, bir binanın çöküşü, böyle bir felaket getiriyorsa, Allah korusun bir İstanbul depremi kimbilir neler getirir.
Onu bunu suçlamak yetmez. Çöken binadan bari bir ders aldık mı acaba?
Haftanın bir flaş haberi de İş Bankası’yla ilgiliydi... “Aman ha, bunu kaşımayın, ekonomiyi etkiler” diyenler hoşuma gitti... Nihayet kriz tellalları bile yavaş yavaş öğreniyorlar ekonomiyi nelerin etkileyeceğini, bravo.
Haftanın en önemli olaylarından biri de Akif Hamzaçebi’nin istifası...
CHP yönetimi için büyük kayıp... Ama Türk siyaseti için kalitenin zaferi.
Hafta hareketliydi.
Rüzgar şiddetli esiyor. Gelişmeler var.
Sahillerdeki oy haritası değişiyor galiba.
Akdeniz, Ege şöyle dursun, Marmara kıyıları bile, farklı renklere boyanıyor.
Karadeniz’i sorarsanız:
- Bildiğiniz gibi...
Kolay değişmez.
Pazar notları
Derler ya hani:
- Futbol, sadece futbol değildir.
Oradan mülhem olsa gerek, Feriköy’de bir duvar yazısı:
- Sarıgül, sadece Sarıgül değildir.
Külliye’nin İletişim Başkanı Fahrettin Altun sürekli gündem yaratıyor. “Altun sadece yazar değildir” diye ilk günden teşhis koyanlar aldanmadı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaç cephede birden savaşıyor. Kimbilir kaç yıldır uykusuz...
Trafik’te açtığı yeni sayfalar, sadece trafik değildir. Toplumsal terbiye adına atılmış büyük bir adım...
Bu adım keşke yarım asır önce atılsaydı ya...
Haftanın acı olayı Kartal’da çöken bina...
İnsan, düşünmek bile istemiyor, bir binanın çöküşü, böyle bir felaket getiriyorsa, Allah korusun bir İstanbul depremi kimbilir neler getirir.
Onu bunu suçlamak yetmez. Çöken binadan bari bir ders aldık mı acaba?
Haftanın bir flaş haberi de İş Bankası’yla ilgiliydi... “Aman ha, bunu kaşımayın, ekonomiyi etkiler” diyenler hoşuma gitti... Nihayet kriz tellalları bile yavaş yavaş öğreniyorlar ekonomiyi nelerin etkileyeceğini, bravo.
Haftanın en önemli olaylarından biri de Akif Hamzaçebi’nin istifası...
CHP yönetimi için büyük kayıp... Ama Türk siyaseti için kalitenin zaferi.
Hafta hareketliydi.
Rüzgar şiddetli esiyor. Gelişmeler var.
Sahillerdeki oy haritası değişiyor galiba.
Akdeniz, Ege şöyle dursun, Marmara kıyıları bile, farklı renklere boyanıyor.
Karadeniz’i sorarsanız:
- Bildiğiniz gibi...
Kolay değişmez.