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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ne örtüsü bu?

2 Ocak 2019

Kimin kiminle ittifak yaptığına yapacağına karışamayız. Tercih serbest.

Ama ittifak’ın örtülü olanı’na endişeyle bakma hakkımız var.

Son yıllarda CHP’nin HDP’yle örtülü ittifakını hep duyuyoruz.

Tekzip ya da tavzih eden de olmuyor.

O örtü orada -yine- öylece duruyor. İşin tuhafı da HDP bu örtüden hiç rahatsızlık hissetmiyor.

 

Tamam da, niye örtü?

Niye örtülü ittifak?

Örtecek ne var ortada?

CHP, hangi mahçubiyet sebebiyle örtü kullanıyor?

Daha mühimi:

HDP“ben mahçubiyet duyulacak bir parti miyim?” diye sormuyor, bunu hiç mesele etmiyor.

Tuhaf değil mi?

 

Bence HDP’ye hakaret var.

Örtülü hakaret.

Ve HDP bu hakarete katlanıyor.

Niye?

Ne uğruna kutlanıyor?

Hangi “kutsal gaye” uğruna?

 

Sosyolojik tabanıyla hep övünmez miydi HDP...

E niye susuyor?

Arkasında milyonlarca oy olan bir parti, temsil ettiği kitleyle gurur duyması gerekirken “kaldırın şu örtüyü” diye niçin bağırmıyor?

 

Ayrıca da burada HDP’ye büyük istismar var.

Büyük istismar.

Düşünün:

Hayatında güneydoğuya girememiş siyasetçilere yolu hep o açıyor.

Seçim sonuçlarında puan cetvelini o dizayn ediyor.

Meclis aritmetiğini bile o tayin ediyor. Meclisteki salt çoğunluk rakamını

o tespit ediyor.

Yahu, hapse girmek gerekiyorsa da o giriyor.

Ama ittifaka gelince örtülü.

Yoo, bu kadar haksızlığın üstünü kimse örtemez.

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