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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Madem öyle...

18 Eylül 2019

Elli yıldır AB bizi kapıda bekletiyor.

Eh, kırk yıldır da biz burada sivil anayasa sayıklamaktayız.

İkisi atbaşı gidiyor.

Tempoları aynı.

Bakalım, hangisi ipi önce göğüsleyecek.

***

Diğer tarafta...

Parlamanter Sistem’e dönmek isteyen müttefikler, bir yandan da 50+1 için aday hazırlıyorlar. Lahana turşusu ve perhiz meselesi.

Öyle ki, şimdiden 3 tane favori aday var.

Nereye talip bunlar?

“Tek Adam” koltuğuna.

.........

Bu arada, bir küçük not.

Abdullah Gül “Partisiz Cumhurbaşkanlığı”ndan yana gözüküyor. Nitekim partilerüstü bir pozisyon için, yıllardır antrenman yapmaktadır.

Her neyse.

***

Daha beri tarafta...

Erken seçim söylentileri.

Yahu durun.

Seçim Kanunu değişmeden nereye?

Nasıl bir seçim?

Dar bölge mi?

Daraltılmış bölge mi?

Baraj kaç?

On mu, beş mi, sıfır mı?

O da belli değil.

Tıpkı anayasa gibi.

***

Bitmedi...

Değişecek bir kanun daha var.

Siyasi Partiler Kanunu.

Ama ortada taslak bile yok.

Acaba diyorum delege sistemi çok tatlı geldi de, bir türlü vazgeçemiyorlar mı?..

İster misiniz Amerika’daki sistemi getirsinler?

İşte o zaman yandık.

Amerikan muhalefet liderinin ismini bilen var mı?

Ben vazgeçtim azizim.

Bizim sistem en iyisi galiba.

Aman dokunmayın.

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