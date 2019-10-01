Durup durup, akıllarına estiği an “FETÖ’nün siyasi ayağı nerede” diye soruyorlar.
Bu kadar meraklı olsalardı, önce Deniz Baykal’a kurulan kumpasın peşine düşer, önemli ipuçları bulurlardı.
Ne gezer...
O tarafa hiç bakmadılar bile, konu açılınca hemen kapattılar. Ama yine de siyasi ayağı sormaya devam ediyorlar.
***
Kumpas, sadece Baykal’a kurulmuş değil... MHP’li 5-6 milletvekili adayı da aynı şekilde ekarte edildi.
- Neydi o?
Onu da kurcalamadılar.
Gayet olağanmış gibi üstünde hiç durmadılar. Tıpkı Baykal meselesi gibi onu da kuma gömdüler.
Ama FETÖ’nün siyasi ayağını hâlâ sorup duruyorlar.
İyi rol yapıyorlar.
***
Siyasi ayak diye tespit ve teşhis edilen isimler var.
Var ama ayak 1 tane değil ki... Kimbilir kaç ayak var.
Belden aşağı vuruşlar, ayak takımının görevi olduğuna göre beyin takımı balkonda oturuyor, besbelli...
- Yüksek akıl.
Öyle yüksek ki, profesör de olsa asistandan talimat alıyor. Siz hâlâ neyin ayağını arıyorsunuz? Başlar ayak, ayaklar baş olmadı mı?
Kırkayak
Durup durup, akıllarına estiği an “FETÖ’nün siyasi ayağı nerede” diye soruyorlar.
Bu kadar meraklı olsalardı, önce Deniz Baykal’a kurulan kumpasın peşine düşer, önemli ipuçları bulurlardı.
Ne gezer...
O tarafa hiç bakmadılar bile, konu açılınca hemen kapattılar. Ama yine de siyasi ayağı sormaya devam ediyorlar.
***
Kumpas, sadece Baykal’a kurulmuş değil... MHP’li 5-6 milletvekili adayı da aynı şekilde ekarte edildi.
- Neydi o?
Onu da kurcalamadılar.
Gayet olağanmış gibi üstünde hiç durmadılar. Tıpkı Baykal meselesi gibi onu da kuma gömdüler.
Ama FETÖ’nün siyasi ayağını hâlâ sorup duruyorlar.
İyi rol yapıyorlar.
***
Siyasi ayak diye tespit ve teşhis edilen isimler var.
Var ama ayak 1 tane değil ki... Kimbilir kaç ayak var.
Belden aşağı vuruşlar, ayak takımının görevi olduğuna göre beyin takımı balkonda oturuyor, besbelli...
- Yüksek akıl.
Öyle yüksek ki, profesör de olsa asistandan talimat alıyor. Siz hâlâ neyin ayağını arıyorsunuz? Başlar ayak, ayaklar baş olmadı mı?