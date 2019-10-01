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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kırkayak

1 Ekim 2019

Durup durup, akıllarına estiği an “FETÖ’nün siyasi ayağı nerede” diye soruyorlar.

Bu kadar meraklı olsalardı, önce Deniz Baykal’a kurulan kumpasın peşine düşer, önemli ipuçları bulurlardı.

Ne gezer...

O tarafa hiç bakmadılar bile, konu açılınca hemen kapattılar. Ama yine de siyasi ayağı sormaya devam ediyorlar.

***

Kumpas, sadece Baykal’a kurulmuş değil... MHP’li 5-6 milletvekili adayı da aynı şekilde ekarte edildi.

- Neydi o?

Onu da kurcalamadılar.

Gayet olağanmış gibi üstünde hiç durmadılar. Tıpkı Baykal meselesi gibi onu da kuma gömdüler.

Ama FETÖ’nün siyasi ayağını hâlâ sorup duruyorlar.

İyi rol yapıyorlar.

***

Siyasi ayak diye tespit ve teşhis edilen isimler var.

Var ama ayak 1 tane değil ki... Kimbilir kaç ayak var.

Belden aşağı vuruşlar, ayak takımının görevi olduğuna göre beyin takımı balkonda oturuyor, besbelli...

- Yüksek akıl.

Öyle yüksek ki, profesör de olsa asistandan talimat alıyor. Siz hâlâ neyin ayağını arıyorsunuz? Başlar ayak, ayaklar baş olmadı mı?

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