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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

İhtimaller

4 Mayıs 2019

Pazartesi günü ne olur?

Hiç.

AK Parti’nin itirazı reddedilirse, hayat aynen devam eder, herkes işine gücüne bakar, İmamoğlu da şehrin yeni Belediye Başkanı olarak -tam kapasiteyle- çalışmaya koyulur. İşte o kadar.

***

Fakat öyle değil de, seçim iptal edilirse ne olur?

- CHP nasıl bir tavır alır?

Şüphesiz ki bu, CHP’nin yetkili kurullarınca verilecek bir karar.

Fakat kerameti kendinden menkul allâmeler, dışarıdan, hem de parti adına tavır belirliyorlar:

a) Boykot

b) Sokak

c) Sine-i millet

d) Derhal genel seçim

***

Ortada fol yok yumurta yokken bunlara kulak verecek değiliz. Ama uzadıkça uzayan bir sürecin, artık nasıl sulandırıldığını hatırlatmak istedim.

Nitekim öbür tarafta da Binali Bey’in tekrar aday olmayacağını söyleyebilen, parti dışı sözcüler görüyoruz... Ne çok şey biliyor bu türediler?

***

En tuhafı da... Kendilerinden objektif yorumlar beklediğimiz bir kısım akademisyenlerin, ekranda, tıpkı lisedeki münazara talebeleri gibi, puan toplama çabalarıdır. Savundukları tez, ille galip gelecek... Her iki tarafta da var böyleleri.

Ama lafı bitirirken son sözleri çok güzel:

- Karar YSK’nındır.

Yok yahu...

Bu ne tevazu.

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