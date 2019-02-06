Siyasette uzun bir süre bu.
Tablo çok değişir.
Oynak merkez gider gelir, tekrar gider tekrar gelir, puan cetvelini etkileyici kimbilir neler doğar.
Nitekim birden bire
DSP faktörü çıkageldi. Flaş...
- Hiç hesapta mıydı?
1 oy bile mühimken,
şimdi yeni bir durum var.
DSP için söylenecek ilk laf:
- Temiz kalmış bir partidir.
Siyasetin dedikodulu kısmı bile ona hiç bulaşmamıştır.
Ayrıca merhum Ecevit’in damgasını taşıyor.
Eh, iyi bir bütçesi de var. Parayı çarçur etmemiştir.
Siyasi prensip olarak da kurulduğundan beri “sabırlı bir yöntem” izlemiştir.
SABIRLI YÖNTEM dedik.
Evet... O yöntem, Sarıgül’ün katılımıyla önce Şişli’de filizlenmiş bulunuyor.
Onu takiben de Gaziantep’te Celal Doğan’la... Marmaris’te Ali Acar’la... Ve daha bir dizi
il ve ilçede... Bir dizi katılımcıyla... (Yeri geldikçe yazarım)
ŞUNU UNUTMAYIN...
Muhalif İttifak’ın oylarını bölmeye gelmedi DSP...
Esasen vatandaşın oyu, kimsenin ipoteği altında değil... Aman oylar bölünmesin diye DSP seçime girmekten vazgeçecek de değil...
Kayıtdışı parti mi o?
Üstelik bu bölme ve bölünme lafı çok komik...
Türkiye’yi bölmek isteyenlerle ittifak yapanların “oy bölünüyor” endişesi, soğuk bir şaka olsa gerek.
Hesap kitap
Daha 54 gün var.
Siyasette uzun bir süre bu.
Tablo çok değişir.
Oynak merkez gider gelir, tekrar gider tekrar gelir, puan cetvelini etkileyici kimbilir neler doğar.
Nitekim birden bire
DSP faktörü çıkageldi. Flaş...
- Hiç hesapta mıydı?
1 oy bile mühimken,
şimdi yeni bir durum var.
DSP için söylenecek ilk laf:
- Temiz kalmış bir partidir.
Siyasetin dedikodulu kısmı bile ona hiç bulaşmamıştır.
Ayrıca merhum Ecevit’in damgasını taşıyor.
Eh, iyi bir bütçesi de var. Parayı çarçur etmemiştir.
Siyasi prensip olarak da kurulduğundan beri “sabırlı bir yöntem” izlemiştir.
SABIRLI YÖNTEM dedik.
Evet... O yöntem, Sarıgül’ün katılımıyla önce Şişli’de filizlenmiş bulunuyor.
Onu takiben de Gaziantep’te Celal Doğan’la... Marmaris’te Ali Acar’la... Ve daha bir dizi
il ve ilçede... Bir dizi katılımcıyla... (Yeri geldikçe yazarım)
ŞUNU UNUTMAYIN...
Muhalif İttifak’ın oylarını bölmeye gelmedi DSP...
Esasen vatandaşın oyu, kimsenin ipoteği altında değil... Aman oylar bölünmesin diye DSP seçime girmekten vazgeçecek de değil...
Kayıtdışı parti mi o?
Üstelik bu bölme ve bölünme lafı çok komik...
Türkiye’yi bölmek isteyenlerle ittifak yapanların “oy bölünüyor” endişesi, soğuk bir şaka olsa gerek.