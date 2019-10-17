Amerikan ulusal tv kanalı ABC, sahte bir video yayınladı: “Türkler masum sivilleri böyle öldürüyor”muş.
Sahtekarlığı anlaşılınca da:
- Özür dileriz, pişmanız.
Ne pişmanı ulan?
Haber namusundan yoksun gazeteci, hiç pişman olur mu?
****
Türk gazetecileri, sınırdan, hatta sınır ötesinden bizi dakika dakika aydınlatıyorlar. Hepsi de uzman... Bölgeyi çok iyi biliyorlar.
Peki, öbürleri ne yapıyor?
Batılı gazeteciler? Yani yalancılar
ne yapıyor? Oraya gelmişler
ama karşı taraftan atılıp sivil vatandaşlarımızı şehit eden
havan toplarını ve roketleri bile görmüyorlar.
Batı’da ne kadar karaktersiz devlet adamı yetiştiyse,
bir o kadar da karaktersiz gazeteci yetişmiş, maşallah.
Üzüm üzüme baka baka kararır.
***
Bir de yaptırım meselesi var ki, Amerikan esprisi gibi... Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi çalışmaları durdurulmuş.
Yani belki 10 yılda belki 20 yılda ancak ulaşılacak bir hedef dondurulmuş... Kim öle kim kala.
Yani olmayan bir şey, buzdolabına kaldırılmış.
Böyle yaptırım dostlar başına.
***
Amerika ben yokum deyince YPG’liler Esad’a yanaşıyor, Rusya’ya yanaşıyor. Yani parayı kim verirse.
Esasen onlar artık zengin oldular... Bundan sonra belki ellerini kana bulamaz, kiralık katil tutarlar.
Gözden kaçanlar
Amerikan ulusal tv kanalı ABC, sahte bir video yayınladı: “Türkler masum sivilleri böyle öldürüyor”muş.
Sahtekarlığı anlaşılınca da:
- Özür dileriz, pişmanız.
Ne pişmanı ulan?
Haber namusundan yoksun gazeteci, hiç pişman olur mu?
****
Türk gazetecileri, sınırdan, hatta sınır ötesinden bizi dakika dakika aydınlatıyorlar. Hepsi de uzman... Bölgeyi çok iyi biliyorlar.
Peki, öbürleri ne yapıyor?
Batılı gazeteciler? Yani yalancılar
ne yapıyor? Oraya gelmişler
ama karşı taraftan atılıp sivil vatandaşlarımızı şehit eden
havan toplarını ve roketleri bile görmüyorlar.
Batı’da ne kadar karaktersiz devlet adamı yetiştiyse,
bir o kadar da karaktersiz gazeteci yetişmiş, maşallah.
Üzüm üzüme baka baka kararır.
***
Bir de yaptırım meselesi var ki, Amerikan esprisi gibi... Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi çalışmaları durdurulmuş.
Yani belki 10 yılda belki 20 yılda ancak ulaşılacak bir hedef dondurulmuş... Kim öle kim kala.
Yani olmayan bir şey, buzdolabına kaldırılmış.
Böyle yaptırım dostlar başına.
***
Amerika ben yokum deyince YPG’liler Esad’a yanaşıyor, Rusya’ya yanaşıyor. Yani parayı kim verirse.
Esasen onlar artık zengin oldular... Bundan sonra belki ellerini kana bulamaz, kiralık katil tutarlar.