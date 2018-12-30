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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Çıta yükseldi

30 Aralık 2018

Belediyecilik, bize okullardaki Yurt Bilgisi derslerinde ezberletilen Belediyecilik’ten çıktı artık...

Başka yerlere yöneldi.

İstikbali parlak Belediye Başkanları’nın yanısıra:

- İkbal beklemeyen...

-Kendini ispatlamış...

-Yüksek profilli, tecrübeli, DevletAdamı çapındaki siyasetçiler de var şimdi sahada.

Yani, seçimi kazanmakla iş bitmiyor.

Asıl iş, seçildikten sonra başlıyor.

Çöp, yol, su, ağaç, çiçek böcek’ten ibaret değil, çıta çok yükseldi.

Başarılı olan alkışlanıyor.

Olamayan, rezil olup gidiyor.

Bu bakımdan... takımlar sahaya en iyi kadrolarıyla çıkmak zorunda... Tecrübe ile dinamizm karışımı en iyi kadrolarıyla çıkmaz zorunda.

Tabii yanlış kadro kuran üst yönetimlere de artık ceza kesiliyor.

Rağmen

Yıl bitiyor.

2019, nasıl bir yıl olacak?

Hah... Bunu baykuşlara soracaksınız... Zaten koro halinde başladılar yine:

-Çok kötü bir yıl olacak.

Ağızlarından yel alsın.

Çocukluğumuzdan beri aynı koro, aynı şarkıyı, aynı şevk ve zevkle söyler durur.

-Öldük, bittik, mahvolduk, yarınlarımızı da kaybettik.

.........

Burada yarınlardan kasıt, gelecek yıllara da şimdiden racon kesmek:

-Çok kötü olacak.

Ben de diyorum ki:

-En kötü yılımız böyle olsun.

Biz bu baykuşlara rağmen 100 yıldır ayaktayız ya, bin şükür halimize.

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