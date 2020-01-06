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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Bir kaşık su

6 Ocak 2020

Bir karış toprak ne ise, bir kaşık deniz suyu da odur.

İkisi de kutsaldır.

Kimseye veremeyiz.

Hâlâ anlaşılamadı mı?

***

Bu inancı taşımayan milletler, toprak da verirler, deniz suyu da verirler.

“Gel de al” diyemezler.

***

Suriye’de ne işimiz var’ın cevabı budur.

Libya’da ne işimiz var’ın cevabı da budur: Milli Savunma.

Aksi halde koskoca Akdeniz’de, Antalya koylarına ve kıyılarına kilitlenip kalırsınız.

***

Ezbercilik yok.

Yurtta sulh, cihanda sulh’un tercümesi, her şeye “peki” demek değildir.

Onun adı teslimiyettir.

***

Bize “bu Türkler amma da uyumlu ve olumlu insanlar, bravo” demelerini istiyorsanız, kolayı var: Güney’imizde bir terör devleti kurulmasına kuzu kuzu itaat edersiniz, Akdeniz’de olup bitenlere de göz yumarsınız, mesele biter. Al sana cihanda sulh... Ne işiniz var, Suriye’de Libya’da?

***

Bir yol daha var:

Devlet ciddiyetini bırakıp,

tıpkı müttefikleriniz gibi

siz de kiralık katillerin yanında

yer alırsınız. Avrupa’nın gözdesi olursunuz. Böylece yalnızlık’tan kurtulursunuz.

***

Hayır efendim.

- Ben yalnız kalmak istiyorum...

Şereftir.

- Ama içeride buna şiddetle

itiraz eden İrlandalılar var.

Onlar ne olacak?

- Onlarla da kutuplaşmak istiyorum.

En büyük saadettir.

***

Yukarıdaki kurt ne kadar bahane ararsa arasın, onun palavralarına bakmayıp ben suyu bulandıracağım. Sonra o suyu arındırıp Akdeniz’e dökeceğim... Ben böyle bir kuzuyum: Bir kaşık bile vermem kimseye... Tıpkı bir karış toprak gibi.

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