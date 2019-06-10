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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Aynen devam

10 Haziran 2019

Tatil bitti. Hayat ve hakikat başladı.

Bugünden itibaren seçim kampanyaları, büyük hız kazanacak. “Uzatma dakikaları” denen inkıtaları oynamaktayız şimdi.

Kutuplaşmayı gözünüzde o kadar da büyütmeyin.

Nedir ki?

- İki blok var.

İyi bir şeydir diyemeyiz ama tek blok olsaydı daha mı iyiydi?

Bir düşünün.

*

S-400’ler

Stratejik ortağımızın tehditleri bayram boyunca devam etti durdu.

Karmaşık gözüküyor ama değil.

Mesele şudur.

S-400’ler ne işimize yarayacak?

Yurt savunmasına.

Amerika bize resmen diyor ki:

- Yurdunuzu savunmayın.

Eh, bize saldıracak olanlara hem koltuk çıkıp hem de bize savunma hakkı tanır mı?

Büyük terakki var: Amerika ilk defa çelişkiye düşmüyor.

Çok basit

Bunca derdimiz varken, nelerle uğraşıyoruz?

VIP de neymiş? Bir bu eksikti.

Buyurun bakalım:

- VIP’ten geçen insanlar önemli kişilerdir de VIP’ten geçmeyen insanlar önemsiz kişiler midir?

Ya da şöyle sorayım:

- İnsan, VIP’ten geçerek önem kazanır mı? Ya da VIP’ten geçmeyen insan önem kaybeder mi?

Bu sorular ne kadar basitse, Ordu Havalimanı’ndaki mesele de işte o kadar basit.

Futbol

Gelelim milli maça.

Fransa galibiyeti, bizi çok mutlu etti. Tam da zamanında.

Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Belki farkındasınızdır.

Fransa Milli Takımı’nın yıldız futbolcuları, hep esmer tenli göçmen çocuğu.

Darısı başımıza.

Bakarsınız üç buçuk milyon Suriyeli göçmenin içinden birkaç yıldız futbolcu da bize nasip oluverir.

Ne dersiniz?

İhtimal var mıdır

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