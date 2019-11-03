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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Asıl sömürü

3 Kasım 2019

Meclislerinde “Soykırım Kararı” alan ülkeler, aslında Ermenileri sömürüyorlar.

Bu tür kararlarla, Ermeniler ne kazanmış oluyor? Hiç... Yılda mutlaka 1 kere, özellikle de seçim vakti geldi mi, bunu hep yaparlar.

Böylece de Ermeni oylarını cepte keklik görürler.

Ermeni diyasporasına ne büyük bir hakaret bu.

***

En komiği de Fransız Macron.

Arada bir kafayı uzatıyor:

Ben de varım diyor, kendini hatırlatıyor.

Seçilmiş cumhurbaşkanıdır ama sırf öteki seçilmesin diye seçilmiştir.

Bravo Fransız halkına ki, Macron’un bütün kötü siciline ve karnesine rağmen, içlerinden bir kişi bile çıkıp “sen benim cumhurbaşkanım değilsin” demedi. Bağrına taş bastı.

Fransız deyip geçmeyin.

Evet, Fransız ne de olsa Fransızdır ama hiç değilse demokrasi terbiyesi vardır.

 

Ses yok

Suçluların iadesi sadece iktidar partisini mi ilgilendiriyor?

Kanun kaçaklarının batı ülkelerinde koruma altına alınması, muhalefet partilerimizi hiç mi rahatsız etmiyor?

Özellikle “kurucu parti” dediğimiz “ana parti” niye hiç sesini çıkarmıyor?

Bu mudur analık?

Batıya niye hiçbir çağrıda bulunmuyor?

Anacağım niye hep susuyor?

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