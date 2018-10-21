Meğer mesele gayet basitmiş.
Herhalde olay şöyle gelişmiş.
Binaya girdiğinde Kaşıkçı bakmış ki, iki grup içeride tekme tokat kavga ediyor. “Şunları ayırayım” demiş. Dalmış aralarına...
İşte o anda -yanlışlıkla- bir yumruk, Kaşıkçı’ya isabet etmiş. Hepsi bu...
Öbürlerinin burnu bile kanamamış.
Olan Kaşıkçı’ya olmuş.
Sizlere ömür.
Peki, sonra?
Binadan nasıl çıkarmışlar? Nereye götürmüşler? Nasıl götürmüşler?
- Amma da çok sual soruyorsunuz?
Ne yapacaksınız bu kadar ayrıntıyı?
Adam ölmüş işte.
Haberler son dakika / son dakika diye Riyad’ın açıklamasını anons edince, hemen saate baktım.
Sahiden son dakika.
Ama 18 günün son dakikası.
Olsun.
Biz eğri oturalım, doğru konuşalım.
Kılıçdaroğlu meğer ne kadar haklıymış.
- Ne biçim ülke bu. Nerede bu devlet? Misafir bir gazetecinin can güvenliğini sağlayamıyor. Arbede sırasında olup bitenlerden polisin haberi yok.
Demek ki, Riyad söylemese, Kaşıkçı’nın -yanlışlık eseri- bir yumrukta ölüp yere yığıldığını sonra da buhar olup uçtuğunu öğrenemeyecektik.
“Arbede”
Fazla büyüttük canım.
Meğer mesele gayet basitmiş.
Herhalde olay şöyle gelişmiş.
Binaya girdiğinde Kaşıkçı bakmış ki, iki grup içeride tekme tokat kavga ediyor. “Şunları ayırayım” demiş. Dalmış aralarına...
İşte o anda -yanlışlıkla- bir yumruk, Kaşıkçı’ya isabet etmiş. Hepsi bu...
Öbürlerinin burnu bile kanamamış.
Olan Kaşıkçı’ya olmuş.
Sizlere ömür.
Peki, sonra?
Binadan nasıl çıkarmışlar? Nereye götürmüşler? Nasıl götürmüşler?
- Amma da çok sual soruyorsunuz?
Ne yapacaksınız bu kadar ayrıntıyı?
Adam ölmüş işte.
Haberler son dakika / son dakika diye Riyad’ın açıklamasını anons edince, hemen saate baktım.
Sahiden son dakika.
Ama 18 günün son dakikası.
Olsun.
Biz eğri oturalım, doğru konuşalım.
Kılıçdaroğlu meğer ne kadar haklıymış.
- Ne biçim ülke bu. Nerede bu devlet? Misafir bir gazetecinin can güvenliğini sağlayamıyor. Arbede sırasında olup bitenlerden polisin haberi yok.
Demek ki, Riyad söylemese, Kaşıkçı’nın -yanlışlık eseri- bir yumrukta ölüp yere yığıldığını sonra da buhar olup uçtuğunu öğrenemeyecektik.