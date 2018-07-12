Üçüncü Cumhuriyet başka, Cumhuriyet’in Üçüncü Dönemi başka.
Ama okuma yazması olup da okuduğunu anlamayan o kadar çok insan var ki, böyle bir ülkede “siyasi tespit” yapılır mı? Kabahat İlhan Kesici’de.
Külliyen reddecekti yeni dönemi... Hiçbir sınıflandırma yapmayacaktı.
- Red, red, red.
- Ama seçim yapıldı.
- Ne seçimi? Yok hükmündedir o.
Anlaşıldı mı?
***
Suçlu İlhan Kesici.
Adaylık yarışında Muharrem İnce’ye nasıl başarılar dilediyse, seçilmiş bir Devlet Başkanı’nı da tebrik ederek kötü örnek oluyor.
Çok kötü.
Sosyal Demokratlığa yakışmadı bu.
Ne sosyallığa, ne de demokratlığa.
Hiç yakışmadı.
- Diktatör, tebrik edilmez.
250 yıl daha muhalefette kalsa da huylu huyundan vazgeçmez.
***
Özetlersek...
- Ey İlhan Kesici!
Eski köye yeni adet getirmeye kalkma.
Tespit, teşhis, sentez, analiz falan neymiş?
- Hele tebrik?
Sakın ha...
Ayrıca da... Memleketin için iyi temennilerde bulunman ayıptır, suçtur, günahtır.
İşgüzarlığı bırak.
Araziye uy.
Sana mı kaldı fair-play?
Şimdi yaslan arkana.
Söyle bir şarkı.
Segâh’tan:
- Olmaz ilaç.
3. Dönem
Üçüncü Cumhuriyet başka, Cumhuriyet’in Üçüncü Dönemi başka.
Ama okuma yazması olup da okuduğunu anlamayan o kadar çok insan var ki, böyle bir ülkede “siyasi tespit” yapılır mı? Kabahat İlhan Kesici’de.
Külliyen reddecekti yeni dönemi... Hiçbir sınıflandırma yapmayacaktı.
- Red, red, red.
- Ama seçim yapıldı.
- Ne seçimi? Yok hükmündedir o.
Anlaşıldı mı?
***
Suçlu İlhan Kesici.
Adaylık yarışında Muharrem İnce’ye nasıl başarılar dilediyse, seçilmiş bir Devlet Başkanı’nı da tebrik ederek kötü örnek oluyor.
Çok kötü.
Sosyal Demokratlığa yakışmadı bu.
Ne sosyallığa, ne de demokratlığa.
Hiç yakışmadı.
- Diktatör, tebrik edilmez.
250 yıl daha muhalefette kalsa da huylu huyundan vazgeçmez.
***
Özetlersek...
- Ey İlhan Kesici!
Eski köye yeni adet getirmeye kalkma.
Tespit, teşhis, sentez, analiz falan neymiş?
- Hele tebrik?
Sakın ha...
Ayrıca da... Memleketin için iyi temennilerde bulunman ayıptır, suçtur, günahtır.
İşgüzarlığı bırak.
Araziye uy.
Sana mı kaldı fair-play?
Şimdi yaslan arkana.
Söyle bir şarkı.
Segâh’tan:
- Olmaz ilaç.