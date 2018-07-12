Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>3. Dönem
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

3. Dönem

12 Temmuz 2018

Üçüncü Cumhuriyet başka, Cumhuriyet’in Üçüncü Dönemi başka.

Ama okuma yazması olup da okuduğunu anlamayan o kadar çok insan var ki, böyle bir ülkede “siyasi tespit” yapılır mı? Kabahat İlhan Kesici’de.

Külliyen reddecekti yeni dönemi... Hiçbir sınıflandırma yapmayacaktı.

-Red, red, red.

- Ama seçim yapıldı.

-Ne seçimi? Yok hükmündedir o.

Anlaşıldı mı?

***

Suçlu İlhan Kesici.

Adaylık yarışında Muharrem İnce’ye nasıl başarılar dilediyse, seçilmiş bir Devlet Başkanı’nı da tebrik ederek kötü örnek oluyor.

Çok kötü.

Sosyal Demokratlığa yakışmadı bu.

Ne sosyallığa, ne de demokratlığa.

Hiç yakışmadı.

-Diktatör, tebrik edilmez.

250 yıl daha muhalefette kalsa da huylu huyundan vazgeçmez.

***

Özetlersek...

-Ey İlhan Kesici!

Eski köye yeni adet getirmeye kalkma.

Tespit, teşhis, sentez, analiz falan neymiş?

-Hele tebrik?

Sakın ha...

Ayrıca da... Memleketin için iyi temennilerde bulunman ayıptır, suçtur, günahtır.

İşgüzarlığı bırak.

Araziye uy.

Sana mı kaldı fair-play?

Şimdi yaslan arkana.

Söyle bir şarkı.

Segâh’tan:

-Olmaz ilaç.

X
﻿
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri