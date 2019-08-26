Ta Malazgirt’ten bu yana yazılan destanlar, Kocatepe’den tekrar start alıp, sonsuza doğru uzanıyor.
Bayrak asın.
***
Bütün bayramları severim ama en çok Zafer Haftası’nı...
30 Ağustos ise, sevincimin ve heyecanımın hep doruğa çıktığı gün.
Zafer Haftası Ordu - Millet bütünlemesinin bir şaheseri.
Bayrak asın.
***
Türkçeyi çirkinleştirmekle görevli türediler, Büyük Taarruz demezler Büyük Saldırı diyorlar.
Ne saldırısı?
Atatürk’ün Ordusu, 26 Ağustos gecesi saldırmamıştır. Taarruz etmiştir. Farka dikkat.
- İlk hedefiniz Akdeniz’dir.
Saldırı diyen kafa,
zaten hangi kafadır? TSK’ya bugün “işgalci” diyen kafa.
- Afrin’de ne işimiz var?
İşte o kafa.
***
Her Zafer Haftası, göğsüm kabarır, gururum okşanır. Malazgirt’ten Afyon’a, oradan
5 günde Akdeniz’e kadar koşmak gelir içimden.
Bu duyguyu bilmeyene acırım, yanarım.
Ordu - Millet haftası bu.
Kutlu olsun.
26 Ağustos
Ta Malazgirt’ten bu yana yazılan destanlar, Kocatepe’den tekrar start alıp, sonsuza doğru uzanıyor.
Bayrak asın.
***
Bütün bayramları severim ama en çok Zafer Haftası’nı...
30 Ağustos ise, sevincimin ve heyecanımın hep doruğa çıktığı gün.
Zafer Haftası Ordu - Millet bütünlemesinin bir şaheseri.
Bayrak asın.
***
Türkçeyi çirkinleştirmekle görevli türediler, Büyük Taarruz demezler Büyük Saldırı diyorlar.
Ne saldırısı?
Atatürk’ün Ordusu, 26 Ağustos gecesi saldırmamıştır. Taarruz etmiştir. Farka dikkat.
- İlk hedefiniz Akdeniz’dir.
Saldırı diyen kafa,
zaten hangi kafadır? TSK’ya bugün “işgalci” diyen kafa.
- Afrin’de ne işimiz var?
İşte o kafa.
***
Her Zafer Haftası, göğsüm kabarır, gururum okşanır. Malazgirt’ten Afyon’a, oradan
5 günde Akdeniz’e kadar koşmak gelir içimden.
Bu duyguyu bilmeyene acırım, yanarım.
Ordu - Millet haftası bu.
Kutlu olsun.