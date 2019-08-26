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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

26 Ağustos

26 Ağustos 2019

Ta Malazgirt’ten bu yana yazılan destanlar, Kocatepe’den tekrar start alıp, sonsuza doğru uzanıyor.

Bayrak asın.

***

Bütün bayramları severim ama en çok Zafer Haftası’nı...

30 Ağustos ise, sevincimin ve heyecanımın hep doruğa çıktığı gün.

Zafer Haftası Ordu - Millet bütünlemesinin bir şaheseri.

Bayrak asın.

***

Türkçeyi çirkinleştirmekle görevli türediler, Büyük Taarruz demezler Büyük Saldırı diyorlar.

Ne saldırısı?

Atatürk’ün Ordusu, 26 Ağustos gecesi saldırmamıştır. Taarruz etmiştir. Farka dikkat.

- İlk hedefiniz Akdeniz’dir.

Saldırı diyen kafa,

zaten hangi kafadır? TSK’ya bugün “işgalci” diyen kafa.

- Afrin’de ne işimiz var?

İşte o kafa.

***

Her Zafer Haftası, göğsüm kabarır, gururum okşanır. Malazgirt’ten Afyon’a, oradan

5 günde Akdeniz’e kadar koşmak gelir içimden.

Bu duyguyu bilmeyene acırım, yanarım.

Ordu - Millet haftası bu.

Kutlu olsun.

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