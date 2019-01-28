Umarım aramayız...

Geçtiğimiz hafta F.Bahçe karşısında kaybedilen 2 puandan sonra, bu hafta da Kayseri deplasmanında çok değerli bir 2 puan daha kaybettik.
Aslında maç öncesi bakıldığında, rakibin olabilecek bir takımdan, dış sahada alınan 1 puan kötü sayılmamalı.
Lakin maç içinde yaşanan senaryolar ve rakibin son derece kötü bir futbol ortaya koyduğu bir ortamda sonuç 1 puan kazanmaktan öte, 2 puanlık bir kayıp gibi duruyor.
Alttaki takımların ortaya koyduğu futbol, transfer tahtasının halen açılamamış olması ve önümüzdeki haftalarda karşımıza çıkacak zorlu fikstür sonrasısnda umarım bu çok değerli puanları aramayız.
Samet Hoca geçen hafta ikinci yarıdaki ortaya konan futbolundaki etkisiyle Lima ve Yusuf’u hamle oyuncusu olmaktan çıkarıp, ilk 11’de sahaya sürmüştü.
Bu ikili her ne kadar geçen haftaki görüntülerinin uzağında kalsa da, atılan golde pay sahibi oldular. Tabii bu golde Tunay’ın akıl dolu pasını da göz ardı etmemek gerek.
Akabinde maç boyunca beklentilerin çok uzağında kalan Burak Kapacak’ın yaptığı ciddi bir hata sonrası ev sahibini hayata döndürdük. Ve sonrasında belki de bu sezon ilk defa lehimize çıkan bir VAR kararı neticesinde rakip 10 kişi kaldı.
Zaten hafta içi kupa maçı oynayan sarı-kırmızılılar, bir kişi de eksilince sahayı ve kontrolü tamamen yeşil-beyazlı oyunculara bıraktılar.
Sahadaki görüntü tamamen Bursaspor lehine değişmişken, Samet Hoca’nın yaptığı hem bir hamle neticesinde bu üstünlüğü skora yansıtmaktan uzaklaştık.
İlk olarak, her ne kadar defansif görevlerini aksatıyor olsa da, Lima’yı oyundan alması kritik bir hataydı.
Zira 10 kişi kalmış ve kapanan bir rakip karşısında kilidi açabilecek yegâne oyuncu Lima’ydı. Üstelik Tunay çok daha fazla yorulmuş ve sekerek oynuyordu.
Ardından, Yusuf’un üretkenlik anlamında sıfırı bulduğu bir ortamda, birçok maçta kilidi açan oyuncu rolünü üstlenen Latovlevici hamlesi beklenirken, sezon başından beri futboldan uzak kalan Shehu değişikliği iyice kafaları karıştırdı.
Ve son olarak, her ne kadar ilk 11 oyuncusu olduğunu düşünmesek de, kapanan bir takıma karşı Saivet hamlesi 86.dakikadan çok daha erken gelmesi gerekiyordu.
Sonuç olarak Kayserispor karşısında kazanılan 1 puan değil, kaybedilen 2 puan vardır.
Bu kayıpta da Samet Hoca’nın payının olduğunu düşünüyorum.
Yapılamayan transferler neticesinde Samet Hoca’nın kafasının karışık olduğu ve bu durumdan rahatsız olduğu da yadsınamaz bir gerçektir.
Ve Samet Hoca da mevcut imkânlarla en iyi sonucu almaya çalıştığı muhakkaktır.
Hal böyle olunca da asıl sorunun kim veya kimler olduğunu tüm Bursaspor camiası çok iyi bilmektedir.
Zira atalarımızın konuyla ilgili güzel bir sözü vardır;
“Balık baştan kokar...”
Umarım aramayız...
Geçtiğimiz hafta F.Bahçe karşısında kaybedilen 2 puandan sonra, bu hafta da Kayseri deplasmanında çok değerli bir 2 puan daha kaybettik.
Aslında maç öncesi bakıldığında, rakibin olabilecek bir takımdan, dış sahada alınan 1 puan kötü sayılmamalı.
Lakin maç içinde yaşanan senaryolar ve rakibin son derece kötü bir futbol ortaya koyduğu bir ortamda sonuç 1 puan kazanmaktan öte, 2 puanlık bir kayıp gibi duruyor.
Alttaki takımların ortaya koyduğu futbol, transfer tahtasının halen açılamamış olması ve önümüzdeki haftalarda karşımıza çıkacak zorlu fikstür sonrasısnda umarım bu çok değerli puanları aramayız.
Samet Hoca geçen hafta ikinci yarıdaki ortaya konan futbolundaki etkisiyle Lima ve Yusuf’u hamle oyuncusu olmaktan çıkarıp, ilk 11’de sahaya sürmüştü.
Bu ikili her ne kadar geçen haftaki görüntülerinin uzağında kalsa da, atılan golde pay sahibi oldular. Tabii bu golde Tunay’ın akıl dolu pasını da göz ardı etmemek gerek.
Akabinde maç boyunca beklentilerin çok uzağında kalan Burak Kapacak’ın yaptığı ciddi bir hata sonrası ev sahibini hayata döndürdük. Ve sonrasında belki de bu sezon ilk defa lehimize çıkan bir VAR kararı neticesinde rakip 10 kişi kaldı.
Zaten hafta içi kupa maçı oynayan sarı-kırmızılılar, bir kişi de eksilince sahayı ve kontrolü tamamen yeşil-beyazlı oyunculara bıraktılar.
Sahadaki görüntü tamamen Bursaspor lehine değişmişken, Samet Hoca’nın yaptığı hem bir hamle neticesinde bu üstünlüğü skora yansıtmaktan uzaklaştık.
İlk olarak, her ne kadar defansif görevlerini aksatıyor olsa da, Lima’yı oyundan alması kritik bir hataydı.
Zira 10 kişi kalmış ve kapanan bir rakip karşısında kilidi açabilecek yegâne oyuncu Lima’ydı. Üstelik Tunay çok daha fazla yorulmuş ve sekerek oynuyordu.
Ardından, Yusuf’un üretkenlik anlamında sıfırı bulduğu bir ortamda, birçok maçta kilidi açan oyuncu rolünü üstlenen Latovlevici hamlesi beklenirken, sezon başından beri futboldan uzak kalan Shehu değişikliği iyice kafaları karıştırdı.
Ve son olarak, her ne kadar ilk 11 oyuncusu olduğunu düşünmesek de, kapanan bir takıma karşı Saivet hamlesi 86.dakikadan çok daha erken gelmesi gerekiyordu.
Sonuç olarak Kayserispor karşısında kazanılan 1 puan değil, kaybedilen 2 puan vardır.
Bu kayıpta da Samet Hoca’nın payının olduğunu düşünüyorum.
Yapılamayan transferler neticesinde Samet Hoca’nın kafasının karışık olduğu ve bu durumdan rahatsız olduğu da yadsınamaz bir gerçektir.
Ve Samet Hoca da mevcut imkânlarla en iyi sonucu almaya çalıştığı muhakkaktır.
Hal böyle olunca da asıl sorunun kim veya kimler olduğunu tüm Bursaspor camiası çok iyi bilmektedir.
Zira atalarımızın konuyla ilgili güzel bir sözü vardır;
“Balık baştan kokar...”