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Prof. Dr. Sinan Çavun

Prof. Dr. Sinan Çavun

scavun@gmail.com

Teşekkürler Çağlar…

25 Kasım 2019

Cumartesi gecesinin kahramanı açık ara kaleci Çağlar oldu.

Maçın başında ama özellikle de maçın son dakikasında yapmış olduğu müthiş kurtarışla, hem maç içinde, hem de maç sonunda yaşanabilecek olası bir kaosu engellemiş oldu.
Tabii iç sahada oynadığınız ve rakip Keçiörengücü’nün geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele ettiğini düşündüğümüzde, maçın son dakikalarını kendi yarı alanımıza kapanarak, baskı altında geçirmek ve saniyeleri sayarak geçirmek ilerisi adına düşünülmesi gereken bir görüntüydü.

*

Maçın geneline baktığımızda, gol dışında bir tek Burak Kapcak’ın pozisyonunu sayabiliyorsak ve maçın yıldızı olarak Bursaspor’un kalecisi Çağlar’ı gösteriyorsak saha içinde oynanan futbol, taktik ve kurgu ile ilgili sorunlarımızın olduğunu da belirtmek gerekiyor.
Zira aynaya doğru bakmadığımızda sonuçlarının ne olduğunu yakın zamanda Ali Ay’ı seçerken, Samet Aybaba konusunda ısrar ederken gördük.
Bu anlamda umarız ki Yalçın Hoca da kendi kafasının içindeki bazı kalıplardan en kısa zamanda kurtulur ve en kısa zamanda takım olarak istenilen noktaya geliriz. Çünkü hepimiz şu gerçeğin farkındayız; Bursaspor bu sezon mutlaka Süper Lig’e çıkmalı. Aksi halde freni boşalmış kamyon gibi futbolun en dip noktasını göreceğiz…
Cumartesi akşamı bir kez daha gördük ki, orta sahada aynı anda iki çapa (Aykut ve Selçuk) ile oynamak futbol ve özellikle pozisyon zenginliği bakımından Bursaspor’un önündeki en büyük engel. Yalçın hocanın hiç değilse iç saha maçlarında mutlaka başka bir formül üzerinde çalışması gerek.
Bu formülü bulacak olan tabii ki hocanın kendisi. Lakin her maç “Önemli olan gol yememek, nasıl olsa 1 gol atarım” taktiği başımızı ağrıtabilir.

*

Saha içinde ise bir kez daha gördük ki, hedefe ulaşabilmek için her iki Burak’ın (Kapacak ve Altıparmak) sağlıklı bir şekilde, sürekli ilk 11’de oynamaları gerekiyor. Zira ne Recep Aydın, ne de Musa Araz şu anki görüntüleri ile bizi hedefe götürecek yeterlilikte değiller.
Keza hedefimiz için güçlü ve iyi bir Özer’e de bu takımın mutlaka ve mutlaka ihtiyacı var. Her geçen gün fiziksel gücünü toparlayan ve bence Keçiörengücü maçında sahanın iyilerinden olan Özer’in bu takıma saha içinde liderlik etmesi son derece önemli olacak.
Umudumuz ve beklentimiz puan tablosuna baktığımızda görülen olumlu tablonun saha içine baktığımız zaman da gözükmesi…
Sonuçta herkesin tek bir gerçek var;
Başka Bursaspor yok…

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