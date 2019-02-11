Sıradan bir Anadolu takımı

Cumartesi gecesi sahadaki görüntü tamamen bu hissi uyandırdı maalesef.
Hücumu hiç düşünmeyen, yalnızca savunma yapmaya çalışan, oynamaktan çok oynatmamaya çalışan bir futbol anlayışı.
Golü kalesinde görene kadar topu 3. bölgeye doğru şuursuzca havadan şişirmeye çalışan, gücü olmayan, sıradan bir takım...
Şampiyon olmuş, nerede olursa olsun rakipleri ile kora kor mücadele eden bir takımdan çok kısa bir sürede sürekli ligde kalmaya çalışan, rakip taraftarların “Bursa kümeye” diye tezahürat yaptığı bir görüntü.
Acı veriyor gerçekten.
Gelinen bu tabloda, her ne kadar maçtan maça teknik heyetin ufak tefek hataları olsa da, suçu tamamen Samet hocaya atmanın haksızlık olduğunu düşünüyorum.
Zira elindeki kadro kalitesi bu kadar.
Beğenmediğimiz ve eleştirdiğimiz isimlerin yerlerine kulübede müthiş isimler yok ki...
Yusuf’un yerine kim oynayacak?
Hayatında bulup-bulabileceği en büyük şansın farkında bile olmayan Burak Kapacak mı?
BJK karşısında yerlerde sürünen sol koridorda kimlere forma vermeli?
Umut Nayir yerine Kubilay mı olmalıydı?
Lima ile başlamalıydı belki ama soldan Adriano’nun bindirmelerine ne denli önlem alabilirdi Lima ile?
Saivet yerine kendine verilen şansı yıllardır elinin tersiyle iten Furkan Soyalp mi olmalıydı?
Belki bazılarımızın aklına Jani Atanasov gelebilir lakin bu genç Makedon oyuncumuzun henüz Süper Ligi kaldırabilecek seviyede olduğunu düşünmüyorum. Hele ki şu anki yaşanan gergin atmosfer bu gencimizi tamamen kaybetme ihtimaline de yol açabilir.
Ama yine de Saivet gibi sahada yürümeyeceği de aşikâr.
BJK maçına özel yaptığı en büyük hata ise Chedjou yerine Vergini ile başlamaktı.
Öyle başlasaydı da cumartesi gece ki oyun anlayışında sonucun değişeceğini pek düşünmüyorum.
Acı ama gerçek bu sevgili renktaşlarım.
Elimizdeki malzeme bu.
Zeytinyağı, sos, tuz, çeşitli baharatlar olmadan çok leziz bir et yemeği beklemek haksızlık gibi geliyor.
Tamam kabul ediyorum; en azından belki biraz daha güzel yemek olabilirdi sofrada ama o kadar.
Eğer bizler bu sezon öncesi 2 yıldır yapılanları görmeden, Trabzon’da son 20 dakikada ligde kalmışken, transferde yapılan onlarca hataları, kirli menajer ilişkilerini dikkate almazsak kusura bakmayın ama yaşadığımız bugünleri hak etmişiz demektir.
Sonuçta Charles Louis Montesquieu’un söylediği gibi;
“Her millet layık olduğu şekilde yönetilir...”
Sıradan bir Anadolu takımı
Cumartesi gecesi sahadaki görüntü tamamen bu hissi uyandırdı maalesef.
Hücumu hiç düşünmeyen, yalnızca savunma yapmaya çalışan, oynamaktan çok oynatmamaya çalışan bir futbol anlayışı.
Golü kalesinde görene kadar topu 3. bölgeye doğru şuursuzca havadan şişirmeye çalışan, gücü olmayan, sıradan bir takım...
Şampiyon olmuş, nerede olursa olsun rakipleri ile kora kor mücadele eden bir takımdan çok kısa bir sürede sürekli ligde kalmaya çalışan, rakip taraftarların “Bursa kümeye” diye tezahürat yaptığı bir görüntü.
Acı veriyor gerçekten.
Gelinen bu tabloda, her ne kadar maçtan maça teknik heyetin ufak tefek hataları olsa da, suçu tamamen Samet hocaya atmanın haksızlık olduğunu düşünüyorum.
Zira elindeki kadro kalitesi bu kadar.
Beğenmediğimiz ve eleştirdiğimiz isimlerin yerlerine kulübede müthiş isimler yok ki...
Yusuf’un yerine kim oynayacak?
Hayatında bulup-bulabileceği en büyük şansın farkında bile olmayan Burak Kapacak mı?
BJK karşısında yerlerde sürünen sol koridorda kimlere forma vermeli?
Umut Nayir yerine Kubilay mı olmalıydı?
Lima ile başlamalıydı belki ama soldan Adriano’nun bindirmelerine ne denli önlem alabilirdi Lima ile?
Saivet yerine kendine verilen şansı yıllardır elinin tersiyle iten Furkan Soyalp mi olmalıydı?
Belki bazılarımızın aklına Jani Atanasov gelebilir lakin bu genç Makedon oyuncumuzun henüz Süper Ligi kaldırabilecek seviyede olduğunu düşünmüyorum. Hele ki şu anki yaşanan gergin atmosfer bu gencimizi tamamen kaybetme ihtimaline de yol açabilir.
Ama yine de Saivet gibi sahada yürümeyeceği de aşikâr.
BJK maçına özel yaptığı en büyük hata ise Chedjou yerine Vergini ile başlamaktı.
Öyle başlasaydı da cumartesi gece ki oyun anlayışında sonucun değişeceğini pek düşünmüyorum.
Acı ama gerçek bu sevgili renktaşlarım.
Elimizdeki malzeme bu.
Zeytinyağı, sos, tuz, çeşitli baharatlar olmadan çok leziz bir et yemeği beklemek haksızlık gibi geliyor.
Tamam kabul ediyorum; en azından belki biraz daha güzel yemek olabilirdi sofrada ama o kadar.
Eğer bizler bu sezon öncesi 2 yıldır yapılanları görmeden, Trabzon’da son 20 dakikada ligde kalmışken, transferde yapılan onlarca hataları, kirli menajer ilişkilerini dikkate almazsak kusura bakmayın ama yaşadığımız bugünleri hak etmişiz demektir.
Sonuçta Charles Louis Montesquieu’un söylediği gibi;
“Her millet layık olduğu şekilde yönetilir...”