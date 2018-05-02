Kâbus bitti

2017-18 sezonunu, bu sefer son maça bırakmadan tamamladı.

Ne acıdır ki, sevindiğimiz nokta;

Geçtiğimiz sezon son maçın, son dakikalarında ligde kalmayı başarmıştık. Şimdi ise 3 hafta kala...

Bu büyük camiaya bunları yaşatanları, emeği geçenleri tebrik ediyoruz...

*

Yeşil beyazlılar kazanılması gereken bir maçı kazanmayı başardılar.

Mustafa Er, 1. ve 2. bölgede değişikliğe gitmezken, 3. bölgede Stancu yerine gol bölgesinde vuruş becerisi daha etkili olan Sow tercihini yapmıştı.

Bu da maç öncesi yaptığı planlarda maçın ilk devresinde sonuca gitmeyi düşündüğünün açık bir göstergesiydi.

Zaten maç başlar başlamaz hemen neredeyse yaptığı tam saha baskı ile Konyaspor’un adeta nefes almasına dahi izin vermedi.

Bu baskı neticesinde kazandığı toplarla da şok baskınlar yaptı.

Oyunun hem defans, hem de ofans kısmını çok iyi oynayan Bursaspor’da özellikle Shehu, Furkan ve Barış öne çıkan isimler oldular.

Shehu rakipten top kapma konusunda ve baskı konusunda gerçekten çok iyi iş çıkardı. Furkan ise 8 numara pozisyonunda oynadığında ve futbol sertliğini biraz daha artırdığı zaman ne kadar yararlı olabileceğini gösterdi bizlere.

İnanıyorum ki, fizik kondisyonunu ve oyun sertliğini artıran bir Furkan 8 numara için çok ideal bir aday olacaktır.

Maçın bir diğer kahramanı Barış oldu.

Hem savunma görevini layıkıyla yaparken, hem de hücumda yaptığı bindirmeler ile hücum zenginliği yaratmayı başardı.

Maçın kırılma anı olan ilk golde de Sow’a yaptığı asist adeta “Al da at” cinsinden bir pastı.

Pazartesi gecesi öne çıkan bir diğer unsur, tribünleri dolduran binlerce kişiydi.

Özellikle maçın ilk yarısında rakibin baskı altı alınmasında onların da ciddi katkısı oldu.

Sahanın en kötüsü ise oyuna girer girmez, çok acemi bir penaltı yaptırıp, az kalsın maçın kazanılmasına engel olacak olan Ekong idi.

Bu el bombası karakterinde ki oyuncunun mümkün olan en kısa zamanda elden çıkarılması en doğru tercih olacaktır.

Son olarak ise hakem Ali Palabıyık’ın hangi gerekçelerle maça 7 dakika gibi afaki bir uzatma eklediğini merak ettim.

Üstelik rakip 3 oyuncu değişikliğinin 2’sini devre başında, yani oyun harici bir zamanda yapmıştı. Bu da demek oluyor ki oyun içinde toplam 4 oyuncu değişikliği için 2 dk ilave süre.

Peki; Palabıyık, diğer 5 dakikayı neresinden bulup çıkardı merak ettim doğrusu. Zira 90+5’te Vedat’ın kaçırdığı pozisyon gol olsaydı, bunun hesabını vermesi zor olabilirdi..