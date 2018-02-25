Çirkin tiyatro

Başrollerinde Ali Ay, Le Guen ve futbolcuların oynadığı.

Ali Ay;

Le Guen ile sezon sonunu göremeyeceğini adı gibi biliyor. Lakin iki sebepten ötürü Fransız’ı kapının önüne koymayıp, birlik-beraberlik mesajları ile rol yapıyor.

1. Camianın tepkisini yönlendirebileceği, son noktada hamle yaparak kendine zaman kazanmak.

2. Le Guen’i acaba tazminatını vermeden, ucuza gönderebilir miyim?

Maalesef taraftarlar bu oyunları çok gördü Sayın Başkan.

Bu kötü senaryoyu oynamayı bırakın lütfen.

Le Guen;

Sezon başında belki gerçekten yeni bir başlangıç adına hedefleri vardı. Fakat o da üç sebepten ötürü Bursaspor defterini çoktan kapattı.

1. Ali Ay ve ekibinin kulüp yönetimi konusunda amatörlüğünü gördü. Böyle bir yapıdan ileriye dönük herhangi bir sistemin kurulmayacağını fark etti.

2. Ekonomik zorluklar nedeniyle futbolcuları motive edemeyeceğini biliyor.

3. Futbolcular ile arsındaki tüm bağların kopmuş olması.

O sebepten ötürü son haftalarda adeta taraftar ve yönetim ile dalga geçer gibi tercihler yapıyor.

G.Saray karşısında; John ile oyuna başlaması, Stancu yerine Sinan Bakış’ı tercih etmesi, Batalla’yı çizgide oynatması,

Haftalardır düşünmediği Furkan’ı sahaya sürmesi. Tüm bunlar ile verdiği mesaj çok net; “Paramı verin, ben gideyim”...

Futbolcular;

Onlar da Cuma gecesi oynanan çirkin tiyatronun başrol oyuncularıydı.Bu güruhun böylesi kötü senaryoda rol almalarının da 3 sebebi vardı;

1. Ekonomik sıkıntılar

2. Le Guen ile aralarındaki bağların kopması ve hocaya güvenmemeleri

3. Camiadan gelen bazı aşırı tepkiler...

Sebep ne olursa olsun, böyle büyük bir camiada oynayan bu oyuncuların adeta bilerek kendilerini ve Bursaspor’u rezil etmeleri çok kötü bir görüntüydü.

Muhtemelen Türk futbol tarihine kara bir leke olarak “Ceza sahasına girmeden maç tamamlayan tek takım” unvanına sahip oldular. Sonuç olarak İstanbul’da çok çirkin bir oyun sahneye konuldu.

Ama şunu bilin ki; Bursaspor taraftarı ortaya konulan bu çirkinliğin farkındadır.

Gereken eylem ve söylemi, zamanı geldiğinde gereken kişilere verecektir...

Dip Not: Türk sporu için önem arz eden kişilere karşı yapılan davranış, sebep ne olursan olsun yakışmadı. Umarım böyle bir olay bir daha tekrarlanmaz...