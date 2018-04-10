Buyurun cenaze namazına

Geriye de 6 maç.

Karabükspor dışında oynayacağımız tüm rakipler, kendi hedefleri doğrultusunda mücadele ediyor.

Yani anlayacağınız boş takım yok.

Fikstür avantajı, dezavantaja dönmüş durumda.

Kalan karşılaşmaların 4’ü de dışarıda.

Ve Bursaspor son 6 deplasman maçının tamamını kaybetti.

İşin acı tarafı, sahadaki görüntü kimseye umut vermiyor.

Takımın başında;

Yedek kulübesinde hangi oyuncu olduğunu bilmeyen,

3 gün önce “ilk 11 için hazır değil” deyip, ardından ilk 11 başlatan,

Fiziksel kapasiteden yakınıp oyunculara sürekli izin veren,

Her hafta hiç şans vermediği birine görev veren,

Maç esnasında yaptığı ve yapmadığı her hamlesi tartışma konusu olan,

Kısaca ne yaptığını bilmeyen ya da başka bir bakış açısıyla çok iyi bilen ve bu yüzden koca bir camiayla dalga geçen bir hoca var.

Bu hocanın başında da;

Hem kendisinde, hem de ona yön verenlerde futbol aklı olmayan,

Bu hocayla yolun sonuna gidilemeyeceğini bile bile başına kuma gömen,

Hocaya verecek 1 milyonluk tazminat için, kaybedilen her maç sonrası çok daha fazlasının kaybedildiğini göremeyen,

Ve tüm yanlış ve yaşanmışlıklara rağmen tekrar başkan adayı olmayı düşünen bir yönetim var.

Yolun sonu giderek kararmaya başladı.

Lütfen çok daha geç olmadan gerekli olan hamleyi yapın.

Hem pilot takımı, hem de A takımı aynı sezonda küme düşüren başkan olarak Bursa ve Bursaspor tarihine adınızı siyah harflerle yazdırmayın.

Taraftarın da sabrını daha fazla zorlamayın.

Pazar günkü maçta Barış’a atılan su şişesi (her ne kadar aklıselim birçok Bursaspor taraftarı bu eylemi yapan kişiye tepki gösterse de) artık taraftardaki çakmaya başlayan kıvılcımların en net göstergesi.

Artık yangının çıkmasına çok az kaldı.

Ve bu yangın çıkarsa en başta bu kulübe yönetenler enkaz altında kalıp, kül olacaktır…