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Prof. Dr. Sinan Çavun

Prof. Dr. Sinan Çavun

scavun@gmail.com

Adım adım zirveye

17 Eylül 2019

Milli maç arasına mutlu ve özgüvenli giren Bursaspor, ara sonrası yine özgüvenli ve mutlu olarak sahadan ayrıldı.

Özellikle maçın ilk yarısında ortaya koyduğu futbol ile tüm rakiplerine gözdağı verdi yeşil-beyazlılar.
Maça Fenerbahçe maçındaki kazanan 11 ile başlayan Yalçın Hoca, rakibe yaptığı etkili baskı ile sonuca gitmeyi başardı.
Orta sahada Burak Altıparmak, Emirhan ve Aykut ile yapılan prese, çoğu zaman Kubilay ve Burak Kapacak da destek verince rakibin oyun kurgusu tamamen dağıldı ve oyun üstünlüğü maçın büyük bölümünde Bursaspor’un elindeydi.
Ta ki ortadaki üçlü yorulunca ve bozuluncaya kadar.
Tabii bunda fiziksel anlamda halen hazır olmayan Özer ve Seleznov’un da etkisi oldu.
Görünen o ki bu sezon Bursaspor’da oyunun ve takımın kilit bölgesi orta sahadaki üçlü blok olacak.
Yalçın Hoca’nın oyun planında yapılan baskıyla kazanılan topları hızlı bir şekilde 3. bölgeye taşımak ve bu sayede pozisyon bulmak var.
Rakibi oynatmayan ve kapılan toplarla hücuma geçiş yapan bu üçlünün her daim oyunun içinde ve fiziksel olarak diri kalmaları şart.
Tabii bu üçlüye kanat ve hücum oyuncuların destek vermesi şart.
Örneğin Burak Altıparmak çıkınca, onun yaptığı baskıyı yerine giren oyuncunun da yapması gerek. Keza Kubilay çıkınca, yine o bölgeye giren oyuncunun da bu sistemi devam ettirmesi gerekiyor.
Sistem devam etmediğinde rakibin toparlanıp, maç boyunca bulamadığı pozisyonlara nasıl girdiğini Osmanlı maçının son bölümünde çok net bir şekilde gördük.
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Pazar akşamı özelinde, yorulan Burak Altıparmak yerine belki Shehu o bölgeye kaydırılıp, fiziksel direnç devam ettirilebilirdi. Ya da yorulan Aykut yerine Atasanov hamlesi olabilirdi.
Sonuçta Bursaspor çok yeni bir takım.
Açıkçası bu denli yeni bir takımdan, böyle bir performansı, özellikle ilk dört haftada kimse beklemiyordu.
Bu anlamda Yalçın Hoca’ya oluşturduğu bu takım için teşekkür etmek gerek.
Üstelik bu takımda halen Özer, Seleznov ve Selçuk gibi takıma katkı koyabilecek ayaklar henüz takıma ve kulübeye tam randımanlı bir şekilde monte edilmemiş durumda.
Takıma şimdiden renk ve heyecan getiren İgor’un da ilerleyen haftalarda çok daha verimli olacağı gibi.
Unutmadan bu takım ilerleyen haftalarda mutlaka yenilgi de alacak, kötü futbol da ortaya koyacaktır. Bu süreçte oyuncuları, özellikle gençlerimizi yıpratmadan eleştiri yapmaya özen göstermemiz gerekiyor.
Bu takımın sıfırdan tamamen yeni kurulmuş bir takım olduğunu unutmamalıyız...

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