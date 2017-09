Şehirdeki ‘gizli bar’ rekabetinin nedeni

İstanbul’da ise bu kış -gecikmeli olarak- gizli bar dünyasında bir patlama yaşanacak. Çünkü en popüler gizli bar olan Emirgan’daki Gizli Kalsın’a peş peşe rakipler geliyor.

Sıralayalım:

Fenix’in içinde geçtiğimiz şubat Üst Kat açılmıştı.

Burası pek yakında tekrar açılacak, kaldığı yerden devam edecek.

Bodrum Hazine topraklarında, yaz boyu gece 03.00’ten sonra açılan Bi Alt Kat ise bu kez Cihangir’de olacak ve yine aynı saatte açılacak. Sabahın ilk ışıklarına kadar açık kalacak.

Nişantaşı’ndaki Grey’in altında Carbon adında bir gizli bar açılacağını daha evvel yazmıştım. Onun da eli kulağında.

Must ekibi ise gizli bar için mekan arayışında, her an sürpriz yapabilirler.

Levent’teki La Boucherie de bir tür gizli kabare havasında. Orayı da pekala gizli bar kategorisine dahil edebiliriz.

Peki neden gizli barlar çoğalıyor?

Çünkü:

◊ Dışarı çıktığında eğlenip coşmak isteyen ve gerçekten ciddi para harcayan (gecede en az bin lira) bir kitle var. Mekancılar bunun farkında ve gizli barlar aslında daha çok onlara hitap ediyor.

◊ Bu kitlenin gizli barları sevmesinin nedeni ise ortalıkta görünmeden eğlenme imkanının olması. Daha da Türkçeleştireyim: Yani içki içerken görülmeyi istememe sevdası!

◊ Bir diğer neden Türkçe pop! İster canlı performansla olsun isterse DJ çalsın; Türkçe pop gece yarısından sonra duygusallaşan beyaz Türk için olmazsa olmaz bir ihtiyaç!



Sidney’den bir gizli bar

Mutlu evliliğin asıl sırrı bu

Yasemin Özilhan ELLE Dergisi’ne verdiği röportajda mutlu evliliğin sırrını vermiş:

“Kesinlikle saygı. Biz 10 yıldır telefonu hiç birbirimize küs olarak kapatmadık. Bir gün bile küs kalmadık.”

Evlilik kurumu şu sıra en çok ilgimi çeken şey.

Dolayısıyla Özilhan’ın

söyledikleri de dikkatimi çekti.

Doğrusu bir gün bile küs kalmamak ve telefonu küs kapamamak bir başarı.

Saygı da önemli tabii.

Özilhan çiftinden bağımsız olarak mutlu evliliğin asıl sırrı şu olmalı diye düşünüyorum:

İki taraf arasında hiçbir sırrın olmaması.

Çünkü bir kez sır küpü olundu mu, her şey allak bullak oluyor.

Bakınız bu konudaki en güzel seyirlik dört bölümlük BBC draması “Apple Tree Yard”.

Emily Watson sırlarla dolu evli kadını şahane canlandırıyor.

Meraklısı diziyi BluTV’den bulup izleyebilir.



Barda tanışma oyununa davet edildim!





Çarşamba günü yazmıştım ya, İstanbul’da dön dolaş ‘çember ilişkiler’ yaşanıyor diye.

Şöyle bitirmiştim o yazıyı:

“Çünkü herkes bir çembere dahil ve o çember içinde sosyalleşiyor, haliyle sevgilisini de o çemberden buluyor.

Ama İstanbul’daki çember diğer metropollere göre o kadar dar ki ya da daraldı ki...

Aşk yaşamaları imkansız sandığın C kişisiyle D kişisi bile sırf aynı çemberde oldukları için eninde sonunda sevgili olmaya mahkum!”

Yazının ardından bir mail geldi. Pub Story diye yeni bir etkinlik serisi varmış.

Geçen aylarda ilk kez İstanbul ve Ankara’da yapılmış.

Pub Story’nin ana damarı şuymuş:

“Eğlenceli ve kimseyi zorlamayacak bir şekilde insanları birbiriyle tanıştıran özel tasarım bar oyunu.”

Zaten Pub Story’ciler, “Çember ilişkiler yazınızdan sonra size mail atmak istedik, biz tam da bu zinciri kırmak istiyoruz” diye not düşmüşler.

Doğrusu nasıl bir oyun olduğunu merak ettim.

Ama orası sürprizmiş, söylemediler.

“Gelin görün” dediler.

Facebook sayfalarında da sadece Daft Punk şarkısı “Face to Face”ten ilham aldıklarını yazmışlar. Bir de şunu rica etmişler:

“Barlarda boş boş insanları kesen, kasıntı ve samimiyetsiz tipler kesinlikle gelmesin.”

Şart oldu, Karaköy Menhta’da yapacakları ilk etkinliklerine bir bakacağım.

Bakalım neler olacak?

N’olmuş canım?

◊ DİZİ YAYINA GİRSE DE ÖĞRENSE...

Futbolcu Mesut Özil Londra’daki evinin kapılarını bir kanala açmış.

Evi gezdirirken duvara astığı 3. Selim portresi önünde durup, “Bu tabloda bir Osmanlı padişahı var, kendisi İstanbul’u fethetmişti” demiş...

Kenan İmirzalıoğlu’nun “Fatih” dizisi bir an evvel yayına girse de İstanbul’u fethedenin hangi padişah olduğunu öğrense Özil ve benzerleri.

Malum, en kolay öğrenme şekli televizyon.

◊ KESİN BİLGİ, DAĞILALIM...

Jay-Jay Johanson yeni albümünün ilk konserini dün gece Kadıköy DorockXL’de vermiş...

Bir ara Beyoğlu gediklisiydi

Jay-Jay abimiz.

Bin kez Beyoğlu mekanlarında konser vermişti, hatta kendisini İstiklal’i turlarken görmeye

alışmıştık.

O bile Kadıköy’cü olduysa Beyoğlu gerçekten bitmiştir. Kesin bilgi.