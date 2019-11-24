Instagram’ın ‘çiftler’ kategorisi

Sosyal medya fenomeni Büşra Nur Çalar’ın gösterişli bebek mevlidi geçen haftanın konuşulan olaylarından biriydi.
Canan-Volkan Çetin
Büşra Nur sayesinde gözler ‘muhafazakâr Instagrammer’ dünyasına çevrildi.
Bu dünyanın çok sayıda moda blogger’ı var ama benim en çok ilgimi çeken çiftlerin hesapları.
Mesela Tuğba-Ömer Bağ çiftinin hesabı.
Ben böyle yazıyorum ama hesabın açıklamasında Ömer Bey’in ismi Tuğba Hanım’dan önce yazılı aslında.
Çiftin 1.1 milyon takipçisi var.
En son baktığımda Tayland’daydılar, Pattaya’da ve oranın karşısındaki Mercan Adası’nda...
Es geçmeyelim: Tuğba Hanım’ın adanın kumsalında hindistanceviziyle verdiği poz, ortamın tropikliğine gayet uyumluydu.
Çift bu adadan önce Bangkok civarındaki ‘yüzen pazar’daydı.
Ve o pazarın İzmir Marşı söylemesiyle meşhur teyzesiyle beraber bir video yayınladılar.
Evet, o teyze nasıl olduysa bu marşı ve Atatürk’ü Türk rehberlerden zamanında öğrenmiş. Öyle güzel bir heyecanla söylüyor ki marşı, öteki teyzeleri bırakıp ondan alışveriş yapıyorsun haliyle...
Sonuç olarak Tuğba ve Ömer aslında çoğu çift hesabının yaptığını yapıyor:
iPhone çekilişi yapıyor, tatile gidiyor, ışıltılı mutluluk pozlarının altına “Şükürler olsun” yazıyor ve bol bol çocuklarının özenli karelerini paylaşıyor.
Onlarca çift hesabından, mesela daha önce bu köşede yazdığım Canan-Volkan Çetin çiftinin hesabından tek farkları şu:
Düğün ve kına seremonilerini coşarak paylaşmaları.
Bir de imam nikâhı sırasında dua ederken çekilmiş karenin mutlaka yayınlanması.
Nitekim aynı karenin benzeri, 1.1 milyon takipçili Yavuz ve Merve Akyüz çiftinin hesabında da var.
Tuğba-Ömer Bağ
MUTLUYUZ UYUMLUYUZ
Muhafazakâr ya da değil, aslında tüm çift hesaplarının odaklandığı ana malzeme, Instagram’ın parlak doğası gereği elbette şu:
Mutluyuz, uyumluyuz, maddi durumumuz yerinde, aile olarak sıkı bir ekibiz, bunu göstermeyi seviyoruz, konforlu yerlere gitmekten haz alıyoruz ve tabii ki tüm bunlar için hep şükrediyoruz.
Bu malzemeye özenildiği, takip eden çoğunluğun da bu çiftler gibi bir hayat istediği ortadayken onları Twitter’da ti’ye alıp durmak hayli manasız.
O zaman ne diyelim:
Herkes kendi dünyasında (bol takipçiyle) mutlu olsun.
Coldplay’in YouTube konseri
Cuma günü YouTube başında olanlar için en heyecan verici şey kuşkusuz Coldplay’in 16 şarkılık yeni albümü “Everyday Life” için Ürdün’ün başkenti Amman’da verdiği konserdi.
Gündoğumu ve günbatımında olmak üzere iki kez gerçekleşen seyircisiz konserden sonra şunları düşünmemek elde değil:
◊ BİTER Mİ?
Coldplay çevre kaygıları nedeniyle bu albüm için turneye çıkmayacağını daha önce duyurmuştu. Çevre ile kaygılar artarak devam edeceğine göre bu yeni bir akımı başlatır mı? Artık gösterişli büyük dünya turneleri devri sona mı eriyor?
◊ HEM İYİ HEM KÖTÜ
YouTube’dan konser izlemenin hem konforlu hem de sıkıcı bir yanı var.
Çünkü ne kadar konsere odaklanırsan odaklan, gözün yanı başındaki telefona kayıyor. WhatsApp mesajı gelmiş mi diye bakıyorsun. Ayrıca Amman’daki atmosferi, orada olmadığın için tabii, tam anlamıyla hissedemiyorsun.
◊ O KAYGIDAN ESER YOK
YouTube konserinin en güzel yanı ise “Telefonla canlı yayın yapayım, takipçim burada olduğumu görsün” gibi kaygıları sıfırlaması...
◊ MARDİN DAHA İYİ OLMAZ MIYDI?
Amman konserini izleyenlerin aklına mutlaka şu gelmiştir: Keşke Mardin’de yapsalardı bu YouTube konserini! Çünkü iki şehir birbirini çok andırıyor.
◊ ÜRDÜN’E HÜCUM...
Amman değilse bile bu konserden sonra Ürdün’ün hali hazırdaki popüler turistik yerlerinin (Petra ve Wadi Rum) daha da kalabalık olacağına kuşku yok.
Haftanın yenileri
◊ MEKAN... Maslak Oto Sanayi içinde açılan Tamirhane Mutfak’ı ilk başta Uniq’teki Tamirane’nin yeni şubesi sandım.
Aradaki “h” harfine hiç bakmadan... Meğer yeni bir mekanmış Tamirhane Mutfak.
Mekanın Oto Sanayi’de açılması ise akla şu soruyu getiriyor: Sanayi 313’e rakip mi geliyor?
◊ ŞARKI... Murat Dalkılıç’ın yeni albümü “Afeta”dan yayınlanan ilk video “Kim Kafa Tutabilmiş Aşka”. Video maalesef vasat ötesi. Şarkı ise tıpkı Mustafa Sandal-Zeynep Bastık düeti gibi “iyi hisset” şarkılarından...
Ama Mustafa Sandal ve Zeynep Bastık o duyguyu hissettirme konusunda bir adım daha önde sanki.
Instagram’ın ‘çiftler’ kategorisi
Sosyal medya fenomeni Büşra Nur Çalar’ın gösterişli bebek mevlidi geçen haftanın konuşulan olaylarından biriydi.
Canan-Volkan Çetin
Büşra Nur sayesinde gözler ‘muhafazakâr Instagrammer’ dünyasına çevrildi.
Bu dünyanın çok sayıda moda blogger’ı var ama benim en çok ilgimi çeken çiftlerin hesapları.
Mesela Tuğba-Ömer Bağ çiftinin hesabı.
Ben böyle yazıyorum ama hesabın açıklamasında Ömer Bey’in ismi Tuğba Hanım’dan önce yazılı aslında.
Çiftin 1.1 milyon takipçisi var.
En son baktığımda Tayland’daydılar, Pattaya’da ve oranın karşısındaki Mercan Adası’nda...
Es geçmeyelim: Tuğba Hanım’ın adanın kumsalında hindistanceviziyle verdiği poz, ortamın tropikliğine gayet uyumluydu.
Çift bu adadan önce Bangkok civarındaki ‘yüzen pazar’daydı.
Ve o pazarın İzmir Marşı söylemesiyle meşhur teyzesiyle beraber bir video yayınladılar.
Evet, o teyze nasıl olduysa bu marşı ve Atatürk’ü Türk rehberlerden zamanında öğrenmiş. Öyle güzel bir heyecanla söylüyor ki marşı, öteki teyzeleri bırakıp ondan alışveriş yapıyorsun haliyle...
Sonuç olarak Tuğba ve Ömer aslında çoğu çift hesabının yaptığını yapıyor:
iPhone çekilişi yapıyor, tatile gidiyor, ışıltılı mutluluk pozlarının altına “Şükürler olsun” yazıyor ve bol bol çocuklarının özenli karelerini paylaşıyor.
Onlarca çift hesabından, mesela daha önce bu köşede yazdığım Canan-Volkan Çetin çiftinin hesabından tek farkları şu:
Düğün ve kına seremonilerini coşarak paylaşmaları.
Bir de imam nikâhı sırasında dua ederken çekilmiş karenin mutlaka yayınlanması.
Nitekim aynı karenin benzeri, 1.1 milyon takipçili Yavuz ve Merve Akyüz çiftinin hesabında da var.
Tuğba-Ömer Bağ
MUTLUYUZ UYUMLUYUZ
Muhafazakâr ya da değil, aslında tüm çift hesaplarının odaklandığı ana malzeme, Instagram’ın parlak doğası gereği elbette şu:
Mutluyuz, uyumluyuz, maddi durumumuz yerinde, aile olarak sıkı bir ekibiz, bunu göstermeyi seviyoruz, konforlu yerlere gitmekten haz alıyoruz ve tabii ki tüm bunlar için hep şükrediyoruz.
Bu malzemeye özenildiği, takip eden çoğunluğun da bu çiftler gibi bir hayat istediği ortadayken onları Twitter’da ti’ye alıp durmak hayli manasız.
O zaman ne diyelim:
Herkes kendi dünyasında (bol takipçiyle) mutlu olsun.
Coldplay’in YouTube konseri
Cuma günü YouTube başında olanlar için en heyecan verici şey kuşkusuz Coldplay’in 16 şarkılık yeni albümü “Everyday Life” için Ürdün’ün başkenti Amman’da verdiği konserdi.
Gündoğumu ve günbatımında olmak üzere iki kez gerçekleşen seyircisiz konserden sonra şunları düşünmemek elde değil:
◊ BİTER Mİ?
Coldplay çevre kaygıları nedeniyle bu albüm için turneye çıkmayacağını daha önce duyurmuştu. Çevre ile kaygılar artarak devam edeceğine göre bu yeni bir akımı başlatır mı? Artık gösterişli büyük dünya turneleri devri sona mı eriyor?
◊ HEM İYİ HEM KÖTÜ
YouTube’dan konser izlemenin hem konforlu hem de sıkıcı bir yanı var.
Çünkü ne kadar konsere odaklanırsan odaklan, gözün yanı başındaki telefona kayıyor. WhatsApp mesajı gelmiş mi diye bakıyorsun. Ayrıca Amman’daki atmosferi, orada olmadığın için tabii, tam anlamıyla hissedemiyorsun.
◊ O KAYGIDAN ESER YOK
YouTube konserinin en güzel yanı ise “Telefonla canlı yayın yapayım, takipçim burada olduğumu görsün” gibi kaygıları sıfırlaması...
◊ MARDİN DAHA İYİ OLMAZ MIYDI?
Amman konserini izleyenlerin aklına mutlaka şu gelmiştir: Keşke Mardin’de yapsalardı bu YouTube konserini! Çünkü iki şehir birbirini çok andırıyor.
◊ ÜRDÜN’E HÜCUM...
Amman değilse bile bu konserden sonra Ürdün’ün hali hazırdaki popüler turistik yerlerinin (Petra ve Wadi Rum) daha da kalabalık olacağına kuşku yok.
Haftanın yenileri
◊ MEKAN... Maslak Oto Sanayi içinde açılan Tamirhane Mutfak’ı ilk başta Uniq’teki Tamirane’nin yeni şubesi sandım.
Aradaki “h” harfine hiç bakmadan... Meğer yeni bir mekanmış Tamirhane Mutfak.
Mekanın Oto Sanayi’de açılması ise akla şu soruyu getiriyor: Sanayi 313’e rakip mi geliyor?
◊ ŞARKI... Murat Dalkılıç’ın yeni albümü “Afeta”dan yayınlanan ilk video “Kim Kafa Tutabilmiş Aşka”. Video maalesef vasat ötesi. Şarkı ise tıpkı Mustafa Sandal-Zeynep Bastık düeti gibi “iyi hisset” şarkılarından...
Ama Mustafa Sandal ve Zeynep Bastık o duyguyu hissettirme konusunda bir adım daha önde sanki.