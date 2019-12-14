Çünkü popun anlatacak bir hikayesi kalmadı

Hande Yener ablası “Öyle iğrenç besteler yapıldı ki, sonunda rap pop müziği yendi” dedi.
Kız kardeşi Aleyna Tilki hemen yanıt verdi:
“Bence rap popu öldürmedi. Özensiz davranan bazı ablalar ve abiler yüzünden böyle oldu.”
Aleyna hangi abla ve abilerini kastetti, meçhul.
Ama onca kaliteli ve yenilikçi şarkısının yanında “Kuş”, “Kışkışşş” ve “Krema” gibi garip şarkılar da yayınlamış olan Hande ablasını pekala kastetmiş olabilir.
Pop dünyasının önde gelenleri polemik kazanında birbirlerini kaynatadursun, asıl meseleyi yine kaçırıyorlar:
Hikayeyi...
Rap yapanların şu an bir derdi, anlatacak hikayeleri var.
O yüzden ilgi görüyorlar.
O yüzden dinleyici onların peşinden sürüklendi.
Popun ise anlatacak hikayesi kalmadı.
Nereye kadar giderli/atarlı şarkı dinleyebiliriz ki?
Çekip giden sevgiliye “tak sepeti koluna” demekten hepimiz yorulduk, bıktık.
Yeni bir şey ararken de karşımıza rap dünyasının, kimi zaman hayli 80’ler arabeski olan itirazları, isyanları çıktı.
İyi hikaye her zaman kazanır.
Rap de bu yüzden kazandı.
Bu yüzden pop kendine yeni bir hikaye bulmalı.
Yoksa böyle vıdı vıdıyla zor bu işler.
Şehir Atlası
◊ FENİX KAPANIYOR MU?
Son günlerde en çok duyduğum mekan dedikodularından biri buydu.
Fenix’le çalışmaya başlayan Lal Dedeoğlu’nun da ayrılmasıyla “Fenix kapanıyor” söylentisi tavan yapmıştı.
Hatta Fenix’in yerine Angie’nin açılacağı söyleniyordu.
Durumu öğrenmek için Fenix’çileri aradım, “Neler oluyor?” diye.
Fenix kapanmıyormuş ama konsept değişikliğine gidiliyormuş.
Nasıl bir konsept olacağı konusunda henüz sır vermediler, ama önümüzdeki günlerde her şey belli olacakmış.
Fenix adıyla yola devam edilip edilmeyeceği de...
◊ SERAFINA ATAĞI
Serafina’nın Kanyon’da açılan yeni yerine ilk kez gittim.
Öğle yemeği tıklım tıklımdı, oturacak yer yoktu.
Somonlu pappardelle ve lazanya ise nefisti, tekrar tekrar yemeye gidilir...
Mekanın yan tarafına açılan L’Entrecote de Paris dışarıdan bakınca biraz mağaza vitrini duruyordu.
Oraya biraz ruh lazım...
Unutmadan, bu pazar ilk kez İtalyan usulü brunch yapılacakmış Serafina’da.
Bol caz eşliğinde...
◊ ALL SPORTS ÜÇLEDİ
Etiler’deki All Sports yakın zamanda yan tarafına bir adet pastacı açmıştı.
Şimdi bu iki mekanın yanına Pinoli adında bir de İtalyan lokantası konuşlandırdı.
Böylece “üçü bir arada” All Sports haline gelip civardaki et egemenliğinden bunalan müdavimlerinin sayesinde küçük bir krallık oldular.
Sadece bir tanesi değerli...
Aralık ayında irili ufaklı bin tane alışveriş etkinliği yapılıyor.
Her yılsonu tekrarlanan bu çılgın duruma artık alıştık.
Bu etkinliklerden benim için sadece bir tanesi değerli.
O da Tohum Otizm Vakfı’na kaynak yaratmak amacıyla yapılan Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali.
Bu yılki festival 18-19 Aralık tarihlerinde, yine her zamanki mekanında, yani Four Seasons Bosphorus Otel’de gerçekleşiyor.
Etkinliğin giriş ücreti, katılımcı firmalardan sağlanan gelir, yılbaşı alışveriş sepeti ücretlerinin tamamı Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılıyor.
Eğer önümüzdeki günlerde alışveriş yapmayı düşünüyorsanız en azından bu etkinliğe denk getirin alışverişinizi.
Çünkü popun anlatacak bir hikayesi kalmadı
Hande Yener ablası “Öyle iğrenç besteler yapıldı ki, sonunda rap pop müziği yendi” dedi.
Kız kardeşi Aleyna Tilki hemen yanıt verdi:
“Bence rap popu öldürmedi. Özensiz davranan bazı ablalar ve abiler yüzünden böyle oldu.”
Aleyna hangi abla ve abilerini kastetti, meçhul.
Ama onca kaliteli ve yenilikçi şarkısının yanında “Kuş”, “Kışkışşş” ve “Krema” gibi garip şarkılar da yayınlamış olan Hande ablasını pekala kastetmiş olabilir.
Pop dünyasının önde gelenleri polemik kazanında birbirlerini kaynatadursun, asıl meseleyi yine kaçırıyorlar:
Hikayeyi...
Rap yapanların şu an bir derdi, anlatacak hikayeleri var.
O yüzden ilgi görüyorlar.
O yüzden dinleyici onların peşinden sürüklendi.
Popun ise anlatacak hikayesi kalmadı.
Nereye kadar giderli/atarlı şarkı dinleyebiliriz ki?
Çekip giden sevgiliye “tak sepeti koluna” demekten hepimiz yorulduk, bıktık.
Yeni bir şey ararken de karşımıza rap dünyasının, kimi zaman hayli 80’ler arabeski olan itirazları, isyanları çıktı.
İyi hikaye her zaman kazanır.
Rap de bu yüzden kazandı.
Bu yüzden pop kendine yeni bir hikaye bulmalı.
Yoksa böyle vıdı vıdıyla zor bu işler.
Şehir Atlası
◊ FENİX KAPANIYOR MU?
Son günlerde en çok duyduğum mekan dedikodularından biri buydu.
Fenix’le çalışmaya başlayan Lal Dedeoğlu’nun da ayrılmasıyla “Fenix kapanıyor” söylentisi tavan yapmıştı.
Hatta Fenix’in yerine Angie’nin açılacağı söyleniyordu.
Durumu öğrenmek için Fenix’çileri aradım, “Neler oluyor?” diye.
Fenix kapanmıyormuş ama konsept değişikliğine gidiliyormuş.
Nasıl bir konsept olacağı konusunda henüz sır vermediler, ama önümüzdeki günlerde her şey belli olacakmış.
Fenix adıyla yola devam edilip edilmeyeceği de...
◊ SERAFINA ATAĞI
Serafina’nın Kanyon’da açılan yeni yerine ilk kez gittim.
Öğle yemeği tıklım tıklımdı, oturacak yer yoktu.
Somonlu pappardelle ve lazanya ise nefisti, tekrar tekrar yemeye gidilir...
Mekanın yan tarafına açılan L’Entrecote de Paris dışarıdan bakınca biraz mağaza vitrini duruyordu.
Oraya biraz ruh lazım...
Unutmadan, bu pazar ilk kez İtalyan usulü brunch yapılacakmış Serafina’da.
Bol caz eşliğinde...
◊ ALL SPORTS ÜÇLEDİ
Etiler’deki All Sports yakın zamanda yan tarafına bir adet pastacı açmıştı.
Şimdi bu iki mekanın yanına Pinoli adında bir de İtalyan lokantası konuşlandırdı.
Böylece “üçü bir arada” All Sports haline gelip civardaki et egemenliğinden bunalan müdavimlerinin sayesinde küçük bir krallık oldular.
Sadece bir tanesi değerli...
Aralık ayında irili ufaklı bin tane alışveriş etkinliği yapılıyor.
Her yılsonu tekrarlanan bu çılgın duruma artık alıştık.
Bu etkinliklerden benim için sadece bir tanesi değerli.
O da Tohum Otizm Vakfı’na kaynak yaratmak amacıyla yapılan Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali.
Bu yılki festival 18-19 Aralık tarihlerinde, yine her zamanki mekanında, yani Four Seasons Bosphorus Otel’de gerçekleşiyor.
Etkinliğin giriş ücreti, katılımcı firmalardan sağlanan gelir, yılbaşı alışveriş sepeti ücretlerinin tamamı Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılıyor.
Eğer önümüzdeki günlerde alışveriş yapmayı düşünüyorsanız en azından bu etkinliğe denk getirin alışverişinizi.