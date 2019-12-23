Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Onur BAŞTÜRK>Arabistanlı Şeyma ve diğerleri
"Onur Baştürk" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Onur Baştürk" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Arabistanlı Şeyma ve diğerleri

23 Aralık 2019

Doğruya doğru, Şeyma Subaşı’nın paylaşımları olmasa Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen MDL Beast diye bir festival o kadar ilgimizi çekmez ve tabii o kadar şaşırmazdık.

Gerçekten de, Şeyma’nın göbeğini açıkta bırakan spor kıyafetiyle verdiği çılgın festival pozunun Burning Man’in yapıldığı Nevada’da değil de, Suudi Arabistan’da çekildiğine inanmak ilk başta hayli zor...
İnsan ister istemez çelişkiye düşüyor:
Suudi Arabistan bir anda bu kadar değişmiş olabilir mi?
Elbette hayır...
Suudi kadınların tek başına yurtdışına çıkma yasağı henüz yeni kaldırıldı...
Suudi kadınlara boşanma ve evlilik başvuru hakkı henüz yeni verildi.
Araba kullanmaları yasak olan Suudi kadınların ehliyetlerine kavuşmaları da yine çok taze...
Yani oradaki kadınlar daha yolun başında. Onlar Şeyma gibi bu pozu özgürce verecek kadar şanslı değil.
Arabistanlı Şeyma ve diğerleri
Bu festivalin amacı neydi
Sadece Şeyma Subaşı değildi Riyad’daki festival giden...
Irina Shayk, Stella Maxwell, Alessandra Ambrosio gibi dünyaca ünlü modeller ve yine çok ünlü sosyal medya fenomenleri de oradaydı.
Arabistanlı Şeyma ve diğerleri

Davet edilenler aracılığıyla yapılmak istenen ise belliydi:
Suudi Arabistan’ın yeni imajını tüm dünyaya duyurmak.
MDL Beast adlı müzik festivali tam da bu imaj operasyonuna yönelik hazırlanmış.
Beş tane dev müzik sahnesi içeren MDL Beast’in programına şöyle bir baktığınızda yok yoktu:
David Guetta’dan Steve Aoki’ye, Solomun’dan Tiesto’ya kadar tüm ünlü DJ’ler festivalde çaldı.
Bir çelişki daha vardı festivalde:
Eşcinsellerin hali hazırda kırbaç ya da ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldığı ülkenin MDL Beast sahnesinde, cinsel yönelimleri hakkında hayranlarının forumlara bin tane yorum yazdığı K-pop grubu Monsta X de vardı.
Bu arada söylemeden olmaz:
Festivale gitmeyi reddeden sosyal medya fenomenleri de oldu.
Onların duruşu da çok konuşuldu hafta sonu boyunca.
Şimdi kendimize dönelim
MDL Beast’e davet edilenleri eleştirebiliriz ama şu da bir gerçek:
Bir elektronik müzik festivaliyle imaj gayet düzeltilebiliyor da...
Günün sonunda sosyal medya kullanıcısı Instagram’dan gördüğüne bakıyor, “Vay be!” diyor ve hoşuna gidiyor.
MDL Beast bu yüzden akıllıca bir girişim.
O zaman şimdi biz kendimize dönelim:
Çeşit çeşit festival yapmak için elimizde bin tane nefis lokasyon varken biz niye yapmıyoruz?
Neden bu tür organizasyonların önünü açmıyoruz?
İstanbul’daki organizasyonların bile önünü tıkıyoruz?

X
Onur BAŞTÜRK Onur BAŞTÜRKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Havanda su dövmekFuat BOLHavanda su dövmek23.12.2019
Tazminat mağduru olmayınNoyan DoğanTazminat mağduru olmayın23.12.2019
Maçı daha çok isteyen kazandıGÜNTEKİN ONAYMaçı daha çok isteyen kazandı23.12.2019
Atladığın ilmeğe geri dönmekNil KARAİBRAHİMGİLAtladığın ilmeğe geri dönmek23.12.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.