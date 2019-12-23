Arabistanlı Şeyma ve diğerleri

Doğruya doğru, Şeyma Subaşı’nın paylaşımları olmasa Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen MDL Beast diye bir festival o kadar ilgimizi çekmez ve tabii o kadar şaşırmazdık.
Gerçekten de, Şeyma’nın göbeğini açıkta bırakan spor kıyafetiyle verdiği çılgın festival pozunun Burning Man’in yapıldığı Nevada’da değil de, Suudi Arabistan’da çekildiğine inanmak ilk başta hayli zor...
İnsan ister istemez çelişkiye düşüyor:
Suudi Arabistan bir anda bu kadar değişmiş olabilir mi?
Elbette hayır...
Suudi kadınların tek başına yurtdışına çıkma yasağı henüz yeni kaldırıldı...
Suudi kadınlara boşanma ve evlilik başvuru hakkı henüz yeni verildi.
Araba kullanmaları yasak olan Suudi kadınların ehliyetlerine kavuşmaları da yine çok taze...
Yani oradaki kadınlar daha yolun başında. Onlar Şeyma gibi bu pozu özgürce verecek kadar şanslı değil.
Bu festivalin amacı neydi
Sadece Şeyma Subaşı değildi Riyad’daki festival giden...
Irina Shayk, Stella Maxwell, Alessandra Ambrosio gibi dünyaca ünlü modeller ve yine çok ünlü sosyal medya fenomenleri de oradaydı.
Davet edilenler aracılığıyla yapılmak istenen ise belliydi:
Suudi Arabistan’ın yeni imajını tüm dünyaya duyurmak.
MDL Beast adlı müzik festivali tam da bu imaj operasyonuna yönelik hazırlanmış.
Beş tane dev müzik sahnesi içeren MDL Beast’in programına şöyle bir baktığınızda yok yoktu:
David Guetta’dan Steve Aoki’ye, Solomun’dan Tiesto’ya kadar tüm ünlü DJ’ler festivalde çaldı.
Bir çelişki daha vardı festivalde:
Eşcinsellerin hali hazırda kırbaç ya da ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldığı ülkenin MDL Beast sahnesinde, cinsel yönelimleri hakkında hayranlarının forumlara bin tane yorum yazdığı K-pop grubu Monsta X de vardı.
Bu arada söylemeden olmaz:
Festivale gitmeyi reddeden sosyal medya fenomenleri de oldu.
Onların duruşu da çok konuşuldu hafta sonu boyunca.
Şimdi kendimize dönelim
MDL Beast’e davet edilenleri eleştirebiliriz ama şu da bir gerçek:
Bir elektronik müzik festivaliyle imaj gayet düzeltilebiliyor da...
Günün sonunda sosyal medya kullanıcısı Instagram’dan gördüğüne bakıyor, “Vay be!” diyor ve hoşuna gidiyor.
MDL Beast bu yüzden akıllıca bir girişim.
O zaman şimdi biz kendimize dönelim:
Çeşit çeşit festival yapmak için elimizde bin tane nefis lokasyon varken biz niye yapmıyoruz?
Neden bu tür organizasyonların önünü açmıyoruz?
İstanbul’daki organizasyonların bile önünü tıkıyoruz?
Arabistanlı Şeyma ve diğerleri
Doğruya doğru, Şeyma Subaşı’nın paylaşımları olmasa Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen MDL Beast diye bir festival o kadar ilgimizi çekmez ve tabii o kadar şaşırmazdık.
Gerçekten de, Şeyma’nın göbeğini açıkta bırakan spor kıyafetiyle verdiği çılgın festival pozunun Burning Man’in yapıldığı Nevada’da değil de, Suudi Arabistan’da çekildiğine inanmak ilk başta hayli zor...
İnsan ister istemez çelişkiye düşüyor:
Suudi Arabistan bir anda bu kadar değişmiş olabilir mi?
Elbette hayır...
Suudi kadınların tek başına yurtdışına çıkma yasağı henüz yeni kaldırıldı...
Suudi kadınlara boşanma ve evlilik başvuru hakkı henüz yeni verildi.
Araba kullanmaları yasak olan Suudi kadınların ehliyetlerine kavuşmaları da yine çok taze...
Yani oradaki kadınlar daha yolun başında. Onlar Şeyma gibi bu pozu özgürce verecek kadar şanslı değil.
Bu festivalin amacı neydi
Sadece Şeyma Subaşı değildi Riyad’daki festival giden...
Irina Shayk, Stella Maxwell, Alessandra Ambrosio gibi dünyaca ünlü modeller ve yine çok ünlü sosyal medya fenomenleri de oradaydı.
Davet edilenler aracılığıyla yapılmak istenen ise belliydi:
Suudi Arabistan’ın yeni imajını tüm dünyaya duyurmak.
MDL Beast adlı müzik festivali tam da bu imaj operasyonuna yönelik hazırlanmış.
Beş tane dev müzik sahnesi içeren MDL Beast’in programına şöyle bir baktığınızda yok yoktu:
David Guetta’dan Steve Aoki’ye, Solomun’dan Tiesto’ya kadar tüm ünlü DJ’ler festivalde çaldı.
Bir çelişki daha vardı festivalde:
Eşcinsellerin hali hazırda kırbaç ya da ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldığı ülkenin MDL Beast sahnesinde, cinsel yönelimleri hakkında hayranlarının forumlara bin tane yorum yazdığı K-pop grubu Monsta X de vardı.
Bu arada söylemeden olmaz:
Festivale gitmeyi reddeden sosyal medya fenomenleri de oldu.
Onların duruşu da çok konuşuldu hafta sonu boyunca.
Şimdi kendimize dönelim
MDL Beast’e davet edilenleri eleştirebiliriz ama şu da bir gerçek:
Bir elektronik müzik festivaliyle imaj gayet düzeltilebiliyor da...
Günün sonunda sosyal medya kullanıcısı Instagram’dan gördüğüne bakıyor, “Vay be!” diyor ve hoşuna gidiyor.
MDL Beast bu yüzden akıllıca bir girişim.
O zaman şimdi biz kendimize dönelim:
Çeşit çeşit festival yapmak için elimizde bin tane nefis lokasyon varken biz niye yapmıyoruz?
Neden bu tür organizasyonların önünü açmıyoruz?
İstanbul’daki organizasyonların bile önünü tıkıyoruz?