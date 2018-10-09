Yaşlandığımızı nasıl anlarız!

İnsanlara bilimi eğlenceli bir şekilde sunmaya çalışan Amerikalı ünlü astrofizikçi, “Cosmos”un anlatıcısı Neil deGrasse Tyson, 13 milyon takipçisi olan Twitter hesabında “Yaşlanmaya başladığımızı nasıl anlarız?” sorusunu gündeme getirdi.
Onun yazdıklarını okurken, ben de kendi hesabımdan takipçilerime bu soruyu sordum.
İlk cevabı yukarıda yazdığım olaydan yola çıkarak kendim veriyorum.
Kalanı Neil deGrasse Tyson ve benim Twitter takipçilerimden.
◊ Gözlerimizin iyi görmediğini ve artık gözlük takma ya da gözümüzü çizdirme vaktinin geldiğini anladığımızda...
◊ Anne babamızın dinlediği tüm müzikleri sevmeye başladığımızda...
◊ Spora gitmek yerine dinlenmeyi tercih ettiğimizde...
◊ Restoranda ana yemek almadan başlangıçları tercih ettiğimizde...”
◊ İnsanları üzmemek için çabalamak yerine doğru olanı yapmak için uğraşmaya başladığımızda...”
◊ Erkenden yatmayı bir ceza değil, ödül olarak algıladığımızda...”
Şimdi de sıra benim takipçilerimden gelen 266 cevap arasından seçtiklerimde, kalanını Twitter hesabımdan okuyabilirsiniz:
◊ Daha çok organik besleniyorum... Telefonda yazıları büyük punto yapıyorum... 80 ve 90’ların şarkılarını özlüyorum... Zamane gençliğini anlamıyorum dediğiniz zaman...” (Adavapuru)
◊ Yaşlanmaya başladığımızı nasıl anlarız diye sormaya başladığımız zaman...
(Coşkun Çokyiğit)
◊ Hayvanlardan başka hiçbir şeye kıymet vermemeye başladığımızda...
(Mine Şen)
◊ Mesela ben Nurnal’a bir şey anlatırken ‘bizim zamanımızda’ falan diyorum...
(Celil Nalçakan)
◊ Sokakta oynayan çocuklar ‘amca topu atar mısın’ dediklerinde...
(Bülent Gürakar)
◊ Yeni müzikleri takip etmeyi bıraktığımızda...
(Murat Yant)
◊ Gecede iki kere çişe kalkarsan... (Calistanbul)
◊ Hayal kurmayı bıraktığımızda...
(Pervin Topçuoğlu)
◊ Bir şey yapılacağı zaman ‘canım istemiyor’ yerine ‘halim yok’ dediğinizde...
(Ecem Sinemis Üke)
◊ Rahat ayakkabı almaya başladığımızda...
(Uğur Sivişoğlu)
◊ Eskisi kadar gece hayatına önem vermeyince... (Semih)
◊ Hastalıklar artıp, her yer ağrımaya başlayınca...
(Sergee.txt)
◊ Gürültüyü kafa kaldırmıyorsa...
(Yasemin Sivri)
◊ Verilmeyen kilolar, ağaran saçlar, yüzdeki kırışıklıklar ve eskisi gibi çarpmayan kalp... (Parvin Bakhshaliyeva)
Bu son cümleye bir cevap ve hepimize bir mesaj niteliğinde olan Tweet’le bitirelim:
◊ Yaşlanmak saçın ağarması, belin bükülmesi, eline baston almakla olmaz. Yaşlanmak ideallerin bitmesi, artık bir amacın kalmamasıdır... (Bayram Akkan)
Uyuyan köpeği öldürdü
Türkiye yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçen servis şoförünü konuştu hafta sonu boyunca.
Bursa’da yaşanan olayın görüntülerini çoğumuz izleyemedik.
Ama hepimiz lanet yağdırdık.
Bile bile katil olan servis şoförü para cezasıyla serbest kaldı.
Yine hapis cezası yok, yine caydırıcı bir uygulama yok!
İşinden kovuldu ama cezai işlem uygulanmadığı için kayıtlara geçen bir şey yok.
Üç gün sonra başka bir yerde yine şoförlük yapmaya başlayabilir yani.
Olan uyurken üstünden geçen koca minibüsün altında ezilen, acılar içinde can çekişerek ölen o yavrucağa oldu.
Hayvana şiddete hapis cezasının çıkmasını beklerken, her olayda insanlık adına utanmaya devam ediyoruz.
Yaşlandığımızı nasıl anlarız!
İnsanlara bilimi eğlenceli bir şekilde sunmaya çalışan Amerikalı ünlü astrofizikçi, “Cosmos”un anlatıcısı Neil deGrasse Tyson, 13 milyon takipçisi olan Twitter hesabında “Yaşlanmaya başladığımızı nasıl anlarız?” sorusunu gündeme getirdi.
Onun yazdıklarını okurken, ben de kendi hesabımdan takipçilerime bu soruyu sordum.
İlk cevabı yukarıda yazdığım olaydan yola çıkarak kendim veriyorum.
Kalanı Neil deGrasse Tyson ve benim Twitter takipçilerimden.
◊ Gözlerimizin iyi görmediğini ve artık gözlük takma ya da gözümüzü çizdirme vaktinin geldiğini anladığımızda...
◊ Anne babamızın dinlediği tüm müzikleri sevmeye başladığımızda...
◊ Spora gitmek yerine dinlenmeyi tercih ettiğimizde...
◊ Restoranda ana yemek almadan başlangıçları tercih ettiğimizde...”
◊ İnsanları üzmemek için çabalamak yerine doğru olanı yapmak için uğraşmaya başladığımızda...”
◊ Erkenden yatmayı bir ceza değil, ödül olarak algıladığımızda...”
Şimdi de sıra benim takipçilerimden gelen 266 cevap arasından seçtiklerimde, kalanını Twitter hesabımdan okuyabilirsiniz:
◊ Daha çok organik besleniyorum... Telefonda yazıları büyük punto yapıyorum... 80 ve 90’ların şarkılarını özlüyorum... Zamane gençliğini anlamıyorum dediğiniz zaman...” (Adavapuru)
◊ Yaşlanmaya başladığımızı nasıl anlarız diye sormaya başladığımız zaman...
(Coşkun Çokyiğit)
◊ Hayvanlardan başka hiçbir şeye kıymet vermemeye başladığımızda...
(Mine Şen)
◊ Mesela ben Nurnal’a bir şey anlatırken ‘bizim zamanımızda’ falan diyorum...
(Celil Nalçakan)
◊ Sokakta oynayan çocuklar ‘amca topu atar mısın’ dediklerinde...
(Bülent Gürakar)
◊ Yeni müzikleri takip etmeyi bıraktığımızda...
(Murat Yant)
◊ Gecede iki kere çişe kalkarsan... (Calistanbul)
◊ Hayal kurmayı bıraktığımızda...
(Pervin Topçuoğlu)
◊ Bir şey yapılacağı zaman ‘canım istemiyor’ yerine ‘halim yok’ dediğinizde...
(Ecem Sinemis Üke)
◊ Rahat ayakkabı almaya başladığımızda...
(Uğur Sivişoğlu)
◊ Eskisi kadar gece hayatına önem vermeyince... (Semih)
◊ Hastalıklar artıp, her yer ağrımaya başlayınca...
(Sergee.txt)
◊ Gürültüyü kafa kaldırmıyorsa...
(Yasemin Sivri)
◊ Verilmeyen kilolar, ağaran saçlar, yüzdeki kırışıklıklar ve eskisi gibi çarpmayan kalp... (Parvin Bakhshaliyeva)
Bu son cümleye bir cevap ve hepimize bir mesaj niteliğinde olan Tweet’le bitirelim:
◊ Yaşlanmak saçın ağarması, belin bükülmesi, eline baston almakla olmaz. Yaşlanmak ideallerin bitmesi, artık bir amacın kalmamasıdır... (Bayram Akkan)
Uyuyan köpeği öldürdü
Türkiye yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçen servis şoförünü konuştu hafta sonu boyunca.
Bursa’da yaşanan olayın görüntülerini çoğumuz izleyemedik.
Ama hepimiz lanet yağdırdık.
Bile bile katil olan servis şoförü para cezasıyla serbest kaldı.
Yine hapis cezası yok, yine caydırıcı bir uygulama yok!
İşinden kovuldu ama cezai işlem uygulanmadığı için kayıtlara geçen bir şey yok.
Üç gün sonra başka bir yerde yine şoförlük yapmaya başlayabilir yani.
Olan uyurken üstünden geçen koca minibüsün altında ezilen, acılar içinde can çekişerek ölen o yavrucağa oldu.
Hayvana şiddete hapis cezasının çıkmasını beklerken, her olayda insanlık adına utanmaya devam ediyoruz.