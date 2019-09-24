Aşılara karşı çıkmak bağışıklık için tehdit

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi, Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz konuğum bugün: “Okulların açılması, ulaşım, aile ekonomisi, velilerin ödev yaptırma yükü dışında bir başka sorunu da kapımıza dayadı, grip. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre mevsimsel grip, influenza virüslerinin insanları etkileyen akut solunum yolu enfeksiyonudur.
BULGULAR VE RİSK TAŞIYANLAR
Ani ateş, kuru öksürük, baş, adale ve eklem ağrıları, aşırı bitkinlik, boğaz ağrısı ve akan burun. Çoğunlukla ateş ve ağrılar ciddi tedavi alınmasa da, bir haftada geçerken, öksürük bazen daha uzun sürebilir. Bazen hastalık çok ağır seyredebilir, hatta ölümcül olabilir. Hamileler, 5 yaşından küçük çocuklar, yaşlılar, kronik sağlık sorunu olanlar, sağlık çalışanları, toplu yerlerde yaşayanlar yüksek risk grubunu oluşturur. DSÖ, yıllık salgınlarda yaklaşık 3-5 milyon insanın etkileneceğini, 290-650 bin kişinin solunum kaynaklı sıkıntılardan ölebileceğini öngörmektedir.
ÖKSÜRÜK HAPŞIRIKTAN BULAŞIR
Çok yüksek bulaşma potansiyeli olan virüsün etkilemesi için o ortamda bulunmak yeterlidir. Hasta öksürüp hapşırınca, virüslü tükürük partikülleri bir metreye kadar etkili olur. Ellerdeki virüs de bulaşır. Öksürüp hapşırırken bir mendille ağız, burun kapatılmalı, eller düzenli sabunla yıkanmalıdır. Gribin etkin tedavisi yoktur. Çare, yüzde 100 koruyucu olmamakla beraber, aşılanmaktır.
ÖLÜM RİSKİNİ EN AZA İNDİRİR
Her yıl salgın yapan virüsler değiştiği için DSÖ o yıl etkin olacağını düşündüğü karma aşı hazırlar. Bu nedenle her yıl aşı gereklidir. Salgın etkeni tam saptanamamış olsa da aşılar kısmi korunma sağlar. Yaşlılarda aşılar hastalığın şiddetini azaltıp ölüm riskini en aza indirger. Yüksek risk gruplarının aşılanması önemlidir. Özellikle hamileler (gebelik ayına bakılmaksızın), 6 ay-5 yaş arası çocuklar, 65 yaşından büyükler, kronik tıbbi şikayeti olanların aşılanması çok önemlidir.
5 MİLYONDAN 100 BİNE
UNICEF, (boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, çocuk felci, verem) nedeniyle 1989’da 5 milyon civarında çocuğun öldüğünü, aşılama sonrası sayının yılda 100 binin altına indiğini ilan etmiştir. DSÖ, kızamık aşısı yapılmadığında yılda 2,7 milyon çocuğun komplikasyon nedeniyle öleceğini öngörmektedir.
ART NİYETLİ KARA PROPAGANDA
Aşılara şüpheyle bakanlar, peşin fikirle güvensizlik duyanlar vardır. Art niyetlilerin kara propagandasıyla kişinin kendi vücut bütünlüğü hakkında kendisinin söz hakkı olması maskesinin arkasına saklanarak infial yaratılmaktadır. Kara propagandacılar birçok anne babayı çocuklarına aşı yaptırmamak için yasal yollar araştırmaya itmiştir. Türkiye’de de 2013 verilerine göre hiçbir aşı yaptırmamış 13-26 aylık çocuk sayısı 2008’de 20 bin (yüzde 1.6) iken, 2013’te 37 bine (yüzde 2.9) çıkmıştır. Bu artış yoksul ve eğitimsiz gruplarda daha da belirgindir.
GÜVENLİ TIBBİ ÜRÜNLERDİR
Aşılar güvenli tıbbi ürünlerdir. Tüm aşılar yıllarca incelenir, uygulama sonrasında istenmeyen veya yan etkiler açısından sürekli izlenir. Bulaşıcı hastalıklara karşı belirli bölüm aşılandığında, salgın olasılığı azaldığı için tüm toplum korunmaktadır. Çocukların aşılatılmaması, toplumda da sağlık tehdidi oluşturur. Aşı karşıtlığı, bağışıklık için tehdittir. Toplum bağışıklığı sağlanamazsa, aşıyla korunabilen hastalık salgınlarına yol açacak, herkes zarar görecektir.
BAZI SORULAR VE YANITLARI
* OTİZM YAPMAZ: Kızamık-kabakulak, kızamıkçık aşısını otizmle ilişkilendiren kişi doktor bile değildir. Çoğu otizm olgusu aşılama takvimindeki çocukluk döneminde teşhis edildiği için ilişkilendirmeye çalışılmıştır. Kesin bilinen konu thimerosalin otizm yapmadığıdır. Aşılarda 2000 yıllarından beri thimerosal yok. Ama otizm artmaya devam ediyor.
* ÇİÇEK VE ÇOCUK FELCİ: Çocuk felci ve çiçek hastalığının kökü aşıyla kazınmıştır. Ama zamanla dünyanın yaşadığı dram unutulur. Ama unutmayın: “Su uyur düşman uyumaz.”
* YAPTIRAN SIK HASTA OLUR MU?: Hiçbir aşı yüzde 100 koruyucu değildir. Aşılananlar hastalansa bile tablo hafif geçer. Boğmaca aşısı olanlar hastalansa bile, zatürre, ansefalit nadiren gelişebilir.
* YAPTIRMAYANIN ZARARI NE OLUR?: Aşı, toplumsal savunma mekanizmasıdır. Apartman ilaçlaması gibi, bir daire yaptırmaz ise oraya kaçan haşere, daha sonra geri gelir. Aşılanarak sadece kendinizi değil, aşı olamamış küçük çocuklar, bağışıklık sistemi baskılanmış ve çok yaşlı bireyleri de koruduğunuzu unutmayın.
* ZEHİR VAR MIDIR?: İnternet çağının bilgi kirliliğidir. Aşılardaki tüm bileşenler zehirleme düzeyine ulaşmayacak kadar küçüktür. Zehirlenme doza bağlıdır. Aşırı suyla bile zehirlenebilirsiniz.
* BEBEKLERİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ: Çocukluk çağındaki aşıların hiç birisinin astım, otizm, epilepsi, öğrenme-gelişme geriliği, aşırı duyarlılık benzeri hastalığa yol açmadığı gösterilmiştir. AŞILAR GÜVENLİDİR.”
Aşılara karşı çıkmak bağışıklık için tehdit
EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi, Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz konuğum bugün: “Okulların açılması, ulaşım, aile ekonomisi, velilerin ödev yaptırma yükü dışında bir başka sorunu da kapımıza dayadı, grip. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre mevsimsel grip, influenza virüslerinin insanları etkileyen akut solunum yolu enfeksiyonudur.
BULGULAR VE RİSK TAŞIYANLAR
Ani ateş, kuru öksürük, baş, adale ve eklem ağrıları, aşırı bitkinlik, boğaz ağrısı ve akan burun. Çoğunlukla ateş ve ağrılar ciddi tedavi alınmasa da, bir haftada geçerken, öksürük bazen daha uzun sürebilir. Bazen hastalık çok ağır seyredebilir, hatta ölümcül olabilir. Hamileler, 5 yaşından küçük çocuklar, yaşlılar, kronik sağlık sorunu olanlar, sağlık çalışanları, toplu yerlerde yaşayanlar yüksek risk grubunu oluşturur. DSÖ, yıllık salgınlarda yaklaşık 3-5 milyon insanın etkileneceğini, 290-650 bin kişinin solunum kaynaklı sıkıntılardan ölebileceğini öngörmektedir.
ÖKSÜRÜK HAPŞIRIKTAN BULAŞIR
Çok yüksek bulaşma potansiyeli olan virüsün etkilemesi için o ortamda bulunmak yeterlidir. Hasta öksürüp hapşırınca, virüslü tükürük partikülleri bir metreye kadar etkili olur. Ellerdeki virüs de bulaşır. Öksürüp hapşırırken bir mendille ağız, burun kapatılmalı, eller düzenli sabunla yıkanmalıdır. Gribin etkin tedavisi yoktur. Çare, yüzde 100 koruyucu olmamakla beraber, aşılanmaktır.
ÖLÜM RİSKİNİ EN AZA İNDİRİR
Her yıl salgın yapan virüsler değiştiği için DSÖ o yıl etkin olacağını düşündüğü karma aşı hazırlar. Bu nedenle her yıl aşı gereklidir. Salgın etkeni tam saptanamamış olsa da aşılar kısmi korunma sağlar. Yaşlılarda aşılar hastalığın şiddetini azaltıp ölüm riskini en aza indirger. Yüksek risk gruplarının aşılanması önemlidir. Özellikle hamileler (gebelik ayına bakılmaksızın), 6 ay-5 yaş arası çocuklar, 65 yaşından büyükler, kronik tıbbi şikayeti olanların aşılanması çok önemlidir.
5 MİLYONDAN 100 BİNE
UNICEF, (boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, çocuk felci, verem) nedeniyle 1989’da 5 milyon civarında çocuğun öldüğünü, aşılama sonrası sayının yılda 100 binin altına indiğini ilan etmiştir. DSÖ, kızamık aşısı yapılmadığında yılda 2,7 milyon çocuğun komplikasyon nedeniyle öleceğini öngörmektedir.
ART NİYETLİ KARA PROPAGANDA
Aşılara şüpheyle bakanlar, peşin fikirle güvensizlik duyanlar vardır. Art niyetlilerin kara propagandasıyla kişinin kendi vücut bütünlüğü hakkında kendisinin söz hakkı olması maskesinin arkasına saklanarak infial yaratılmaktadır. Kara propagandacılar birçok anne babayı çocuklarına aşı yaptırmamak için yasal yollar araştırmaya itmiştir. Türkiye’de de 2013 verilerine göre hiçbir aşı yaptırmamış 13-26 aylık çocuk sayısı 2008’de 20 bin (yüzde 1.6) iken, 2013’te 37 bine (yüzde 2.9) çıkmıştır. Bu artış yoksul ve eğitimsiz gruplarda daha da belirgindir.
GÜVENLİ TIBBİ ÜRÜNLERDİR
Aşılar güvenli tıbbi ürünlerdir. Tüm aşılar yıllarca incelenir, uygulama sonrasında istenmeyen veya yan etkiler açısından sürekli izlenir. Bulaşıcı hastalıklara karşı belirli bölüm aşılandığında, salgın olasılığı azaldığı için tüm toplum korunmaktadır. Çocukların aşılatılmaması, toplumda da sağlık tehdidi oluşturur. Aşı karşıtlığı, bağışıklık için tehdittir. Toplum bağışıklığı sağlanamazsa, aşıyla korunabilen hastalık salgınlarına yol açacak, herkes zarar görecektir.
BAZI SORULAR VE YANITLARI
* OTİZM YAPMAZ: Kızamık-kabakulak, kızamıkçık aşısını otizmle ilişkilendiren kişi doktor bile değildir. Çoğu otizm olgusu aşılama takvimindeki çocukluk döneminde teşhis edildiği için ilişkilendirmeye çalışılmıştır. Kesin bilinen konu thimerosalin otizm yapmadığıdır. Aşılarda 2000 yıllarından beri thimerosal yok. Ama otizm artmaya devam ediyor.
* ÇİÇEK VE ÇOCUK FELCİ: Çocuk felci ve çiçek hastalığının kökü aşıyla kazınmıştır. Ama zamanla dünyanın yaşadığı dram unutulur. Ama unutmayın: “Su uyur düşman uyumaz.”
* YAPTIRAN SIK HASTA OLUR MU?: Hiçbir aşı yüzde 100 koruyucu değildir. Aşılananlar hastalansa bile tablo hafif geçer. Boğmaca aşısı olanlar hastalansa bile, zatürre, ansefalit nadiren gelişebilir.
* YAPTIRMAYANIN ZARARI NE OLUR?: Aşı, toplumsal savunma mekanizmasıdır. Apartman ilaçlaması gibi, bir daire yaptırmaz ise oraya kaçan haşere, daha sonra geri gelir. Aşılanarak sadece kendinizi değil, aşı olamamış küçük çocuklar, bağışıklık sistemi baskılanmış ve çok yaşlı bireyleri de koruduğunuzu unutmayın.
* ZEHİR VAR MIDIR?: İnternet çağının bilgi kirliliğidir. Aşılardaki tüm bileşenler zehirleme düzeyine ulaşmayacak kadar küçüktür. Zehirlenme doza bağlıdır. Aşırı suyla bile zehirlenebilirsiniz.
* BEBEKLERİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ: Çocukluk çağındaki aşıların hiç birisinin astım, otizm, epilepsi, öğrenme-gelişme geriliği, aşırı duyarlılık benzeri hastalığa yol açmadığı gösterilmiştir. AŞILAR GÜVENLİDİR.”