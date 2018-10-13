Bir yanda genç yeteneklerden Simge, diğer yanda Yeşim Salkım ve Ercüment Vural ikilisi.... İki parçanın ortak paydası ‘aç koynunu gireyim’ isteği.
Popu yenileyen albümlerdendi Simge’nin ‘Ben Bazen’i. En iyi şarkılarından biri de ‘Öpücem’di. Albüme adını veren şarkının popülerliği henüz bitmemişken, ‘Öpücem’i öne aldı Simge ve bu şarkıya klip çekti. Sezen Aksu’ya ait (sözler Sibel Algan ile birlikte) bu şarkı, daha önce ‘Hepsi Senin mi’, ‘Seni Yerler’ ve birkaç şarkıda daha resmedilmiş müstehcen olmayan (cinsel) istek ve niyetlerin aktığı bir şarkı. Aksu’da alıştığımız bu müstehcen olmayan istekler, Simge’de sırıtmamış. Tıpkı Tarkan ve Sibel Tüzün’de de sırıtmamış olduğu gibi. Halbuki bıçak sırtındadır bu işler; cümlelerin kimin ağzından çıktığına bağlı olarak sevilebilir ve havaya girilebilir ya da yüz buruşturulur ve hatta, “Saçmalama” denir. Simge ve şarkısı ilk gruba dahil. ‘Aç koynunu giricem, giricem dellenme, dudağından öpücem’ diyen Simge’ye kim karşı durabilir ki? Bir istek -cinsel dahi olsa- bu kadar safiyane ve yekten dile getirilmişse eğer, kim koynunu açmaz ki? En azından bu şarkıya.
Kapılar, odalar açmak
Yeşim Salkım ve Ercüment Vural’ın yeni şarkısı da kapıları ve odaları açmaktan, koyna girmelerden bahsediyor ama Simge’nin şarkısındaki gibi değil. Daha eski usul istekler bunlar. Hafiften romantizmin arasına gizlenmiş ve “Cinsellik de olsa iyi olurdu ama olmazsa olmaz isteğimiz bu değil” der gibi şarkıdaki çift. Onlar adlı adınca ‘aşk’ın peşinde; aslında “Bir sürü hatıra toplamak” istiyorlar. Toplayabilirler de... Ama işin gerçek yakasında, yani şarkının niteliği konusunda her şey biraz daha zor. Şarkı, en hafif tabirle ‘demode’. Salkım’ın vokali (Vural’a göre) daha iyi olmakla birlikte, böylesine bir şarkıyı kurtarmaya yetmiyor.
Gökten iki parça düştü
Bir yanda genç yeteneklerden Simge, diğer yanda Yeşim Salkım ve Ercüment Vural ikilisi.... İki parçanın ortak paydası ‘aç koynunu gireyim’ isteği.
Popu yenileyen albümlerdendi Simge’nin ‘Ben Bazen’i. En iyi şarkılarından biri de ‘Öpücem’di. Albüme adını veren şarkının popülerliği henüz bitmemişken, ‘Öpücem’i öne aldı Simge ve bu şarkıya klip çekti. Sezen Aksu’ya ait (sözler Sibel Algan ile birlikte) bu şarkı, daha önce ‘Hepsi Senin mi’, ‘Seni Yerler’ ve birkaç şarkıda daha resmedilmiş müstehcen olmayan (cinsel) istek ve niyetlerin aktığı bir şarkı. Aksu’da alıştığımız bu müstehcen olmayan istekler, Simge’de sırıtmamış. Tıpkı Tarkan ve Sibel Tüzün’de de sırıtmamış olduğu gibi. Halbuki bıçak sırtındadır bu işler; cümlelerin kimin ağzından çıktığına bağlı olarak sevilebilir ve havaya girilebilir ya da yüz buruşturulur ve hatta, “Saçmalama” denir. Simge ve şarkısı ilk gruba dahil. ‘Aç koynunu giricem, giricem dellenme, dudağından öpücem’ diyen Simge’ye kim karşı durabilir ki? Bir istek -cinsel dahi olsa- bu kadar safiyane ve yekten dile getirilmişse eğer, kim koynunu açmaz ki? En azından bu şarkıya.
Kapılar, odalar açmak
Yeşim Salkım ve Ercüment Vural’ın yeni şarkısı da kapıları ve odaları açmaktan, koyna girmelerden bahsediyor ama Simge’nin şarkısındaki gibi değil. Daha eski usul istekler bunlar. Hafiften romantizmin arasına gizlenmiş ve “Cinsellik de olsa iyi olurdu ama olmazsa olmaz isteğimiz bu değil” der gibi şarkıdaki çift. Onlar adlı adınca ‘aşk’ın peşinde; aslında “Bir sürü hatıra toplamak” istiyorlar. Toplayabilirler de... Ama işin gerçek yakasında, yani şarkının niteliği konusunda her şey biraz daha zor. Şarkı, en hafif tabirle ‘demode’. Salkım’ın vokali (Vural’a göre) daha iyi olmakla birlikte, böylesine bir şarkıyı kurtarmaya yetmiyor.