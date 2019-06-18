Hürriyet Anadolu Lisesi’nin başarılı öğrencilerinden olan genç okurumuz Egemen Ası’ya dikkati için teşekkür ediyor ve özetini çıkarttığım bildirimini aktarıyorum:
“Bir hafta oldu, takip ediyorum. Acemler - Bursaspor metro istasyonu girişindeki çeşmenin yalağı tıkalı. İğrenç bir görüntü var. Su içmeye giden şoka giriyor. Oysaki burası öyle bir kalabalık ki… ” Gerçekten çok ilginç. Tam da karşısında BUSKİ Genel müdürlük binası varken… Rafi başkan, Fatma müdür, İsmail müdür… Sanırım desteğiniz lazım…
HARİKASINIZ GENÇLER
Balıkesir Edremit Yüksek Okulu 2. Sınıf öğrencilerinden olan okurumuz Burak Şan bakınız ne diyor: “Kent Meydanı önündeki yeşil alan, üzerine basılmasın diye plastik şeritle çevrilmiş. İyi hoş da oturulması için montajı yapılmış olan banklara nasıl ulaşacağız? Biraz kopya olacak ama sorumun cevabını da vereyim mi Muhammet abi? Cevabı şöyledir. Şekil A’da gördüğünüz gibi; şeridi elle kaldırırsınız ve kırk beş derecelik açıyla eğilip altından geçersiniz!” Harikasınız gençler…
NEDEN Mİ BÖYLE YAPTIK?
Adının açıklanmasını istemeyen işletme müdürü: “Engelli bir kardeşimiz Nilüfer metro istasyonundan caddeye çıkabilmek için vatandaşlardan yardım istedi. Ben de dahil bazı vatandaşlarımızın desteğiyle engelli kardeşimizi kullanmış olduğu engelli aracıyla birlikte kucaklayarak istasyon dışına çıkarttık. Neden mi böyle yaptık? Yetkililere sormak lazım bunun cevabını! Sahi, asansörde ‘servis dışı’ yazdığı için çalışmıyor. Konuyla alakalı değil ama aklıma geldi işte; yazdım” diyor.
VE ÖYLE BİR ŞEY BEKLİYOR Kİ…
İsmini gizli tutan esnaf okurumuz özetimle bakınız ne diyor: “Bir berber dükkanında kiracıyım. Ayda iki metre küp civarında su tüketimim var. İki metre su için 74.50 lira bedel gelir mi? Geliyor işte! Su kentinde bu bedel! İnsaf, insaf! Ben de bu sebepten dolayı iki ay oldu ödeme yapmıyorum. Suyumu kessinler diye bekliyorum. Suyum kesilsin mesleğimi bırakacağım.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
‘ÖYLE BİR ŞEY SÖYLÜYOR Kİ’ başlıklı haberin sahibi olan bir belediye çalışanı okurumuz: “İyi ki varsınız. Siz yayımladınız. (Nilüfer Belediyesi önü) Yayımınızla birlikte aynı günün ilk mesai saatlerinde bisiklet yolundaki tuzak belediye çalışanlarınca kaldırıldı. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum” diyor. Ben de size ve bizlere değer veren yetkililere teşekkür ediyorum.
Sanırım desteğiniz lazım...
Hürriyet Anadolu Lisesi’nin başarılı öğrencilerinden olan genç okurumuz Egemen Ası’ya dikkati için teşekkür ediyor ve özetini çıkarttığım bildirimini aktarıyorum:
“Bir hafta oldu, takip ediyorum. Acemler - Bursaspor metro istasyonu girişindeki çeşmenin yalağı tıkalı. İğrenç bir görüntü var. Su içmeye giden şoka giriyor. Oysaki burası öyle bir kalabalık ki… ” Gerçekten çok ilginç. Tam da karşısında BUSKİ Genel müdürlük binası varken… Rafi başkan, Fatma müdür, İsmail müdür… Sanırım desteğiniz lazım…
HARİKASINIZ GENÇLER
Balıkesir Edremit Yüksek Okulu 2. Sınıf öğrencilerinden olan okurumuz Burak Şan bakınız ne diyor: “Kent Meydanı önündeki yeşil alan, üzerine basılmasın diye plastik şeritle çevrilmiş. İyi hoş da oturulması için montajı yapılmış olan banklara nasıl ulaşacağız? Biraz kopya olacak ama sorumun cevabını da vereyim mi Muhammet abi? Cevabı şöyledir. Şekil A’da gördüğünüz gibi; şeridi elle kaldırırsınız ve kırk beş derecelik açıyla eğilip altından geçersiniz!” Harikasınız gençler…
NEDEN Mİ BÖYLE YAPTIK?
Adının açıklanmasını istemeyen işletme müdürü: “Engelli bir kardeşimiz Nilüfer metro istasyonundan caddeye çıkabilmek için vatandaşlardan yardım istedi. Ben de dahil bazı vatandaşlarımızın desteğiyle engelli kardeşimizi kullanmış olduğu engelli aracıyla birlikte kucaklayarak istasyon dışına çıkarttık. Neden mi böyle yaptık? Yetkililere sormak lazım bunun cevabını! Sahi, asansörde ‘servis dışı’ yazdığı için çalışmıyor. Konuyla alakalı değil ama aklıma geldi işte; yazdım” diyor.
VE ÖYLE BİR ŞEY BEKLİYOR Kİ…
İsmini gizli tutan esnaf okurumuz özetimle bakınız ne diyor: “Bir berber dükkanında kiracıyım. Ayda iki metre küp civarında su tüketimim var. İki metre su için 74.50 lira bedel gelir mi? Geliyor işte! Su kentinde bu bedel! İnsaf, insaf! Ben de bu sebepten dolayı iki ay oldu ödeme yapmıyorum. Suyumu kessinler diye bekliyorum. Suyum kesilsin mesleğimi bırakacağım.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
‘ÖYLE BİR ŞEY SÖYLÜYOR Kİ’ başlıklı haberin sahibi olan bir belediye çalışanı okurumuz: “İyi ki varsınız. Siz yayımladınız. (Nilüfer Belediyesi önü) Yayımınızla birlikte aynı günün ilk mesai saatlerinde bisiklet yolundaki tuzak belediye çalışanlarınca kaldırıldı. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum” diyor. Ben de size ve bizlere değer veren yetkililere teşekkür ediyorum.