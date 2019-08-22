Sahili parselleyen tekne

Ankara/Çankaya Çukurambar Mahallesi 1425 Cadde yaşayan Mustafa Karataş: “Bazı işlerimden dolayı Eşkel/Esence Sahili’ne geldim. Bir haftadır da buradayım. 30 yıldır hiç aksatmadan okuduğumuz Hürriyet Gazetesi’ni burada da aldım.
SAHİLİN EN GÜZEL NOKTASI
İki gün önceki köşenizde, sahildeki ilgisizliklere yer verdiğiniz haberinizi okudum. Dikkatimi çekti ve ben de inceledim. Cidden üzücü bir durum vardı ortada. Benim en çok dikkatimi çeken şey ise işaret ettiğim hurda tekne oldu. Sen gel sahilin en güzel noktasını parselle!” diyor. Yetkililere duyurulur.
SON KULLANMA TARİHİ GEÇİNCE
Adının açıklanmasını istemeyen bir öğretmen okurumuz özetimle diyor ki: “Zübeyde Hanım Caddesi Bursa Cumhuriyet ve Bursa Anadolu Lisesi arasında kalan yaya üst geçidinin BÜYÜKŞEHİR yazan harflerinin son kullanım tarihleri geçtiği için (!) olsa gerek ki, harfler teker teker düşmeye başladı! Düşen düşsün, kalan sağlar bizimdir diyelim de… Ya o harfler bir yayanın ya da bir aracın üzerine düşerse…” Kimsenin burnu bile kanamadan en kısa zamanda yetkililerin duruma müdahale edeceğini düşünüyorum.
YAYA YOLU AMA...
Tarih öğretmeni Rıdvan Gündoğdu şöyle diyor: “Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Parkı içinde hizmet veren bisiklet kiralama noktasına bir sınırlama getirilmeli. Bisiklet yolunu tamamen kapatacak genişlikteki dört tekerlekli bisikletlerin kullanım izninin iptal ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bisikletler yüzünden biz yayalar güvenli bir şekilde yaya yolunda yürüyemiyoruz! Öyle ki bazen 5, 6 tane dört tekerlekli geniş bisiklet yan yana gidince tam bir kaos, tam bir saygısızlık örneği oluşuyor. Şikayetçiyiz ve şikayetimizin dikkate alınmasını rica ediyoruz.” Büyükşehir Belediyesi’ne duyurulur!
3 AYDIR KESİĞİ GÖREN YOK
Okurumuz Dilan Cevher: “Nilüfer ilçesi sakiniyiz. Manzaramızın kapsama alanına giren Beşevler Caddesi Öğretmen Mehmet Aras İlkokulu önünde oluşturulan kesik üçüncü ayına girdi. Hem tehlike hem de görüntü kirliliği oluşturan bu geniş kesiğin ne zaman kapatılacağını merak ediyoruz! Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ÇİRKİN KULÜBE NE OLACAK?
ÇOK AMAÇLI BİNAYA DİKKAT başlıklı yayımızdan sonra (Nilüfer ilçesi Tofaş Spor Salonu karşısı) o çirkin yapının kapılarının ve camlarının tuğla ile örülerek kapatıldığının bilgisini aldım. (Kontrol edeceğim) yetkililere teşekkür ediyorum ancak, öylesine göz önünde ve çok değerli alan üzerindeki bu çirkin kulübe yıkılmasın… Yorum yok!
Sahili parselleyen tekne
Ankara/Çankaya Çukurambar Mahallesi 1425 Cadde yaşayan Mustafa Karataş: “Bazı işlerimden dolayı Eşkel/Esence Sahili’ne geldim. Bir haftadır da buradayım. 30 yıldır hiç aksatmadan okuduğumuz Hürriyet Gazetesi’ni burada da aldım.
SAHİLİN EN GÜZEL NOKTASI
İki gün önceki köşenizde, sahildeki ilgisizliklere yer verdiğiniz haberinizi okudum. Dikkatimi çekti ve ben de inceledim. Cidden üzücü bir durum vardı ortada. Benim en çok dikkatimi çeken şey ise işaret ettiğim hurda tekne oldu. Sen gel sahilin en güzel noktasını parselle!” diyor. Yetkililere duyurulur.
SON KULLANMA TARİHİ GEÇİNCE
Adının açıklanmasını istemeyen bir öğretmen okurumuz özetimle diyor ki: “Zübeyde Hanım Caddesi Bursa Cumhuriyet ve Bursa Anadolu Lisesi arasında kalan yaya üst geçidinin BÜYÜKŞEHİR yazan harflerinin son kullanım tarihleri geçtiği için (!) olsa gerek ki, harfler teker teker düşmeye başladı! Düşen düşsün, kalan sağlar bizimdir diyelim de… Ya o harfler bir yayanın ya da bir aracın üzerine düşerse…” Kimsenin burnu bile kanamadan en kısa zamanda yetkililerin duruma müdahale edeceğini düşünüyorum.
YAYA YOLU AMA...
Tarih öğretmeni Rıdvan Gündoğdu şöyle diyor: “Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Parkı içinde hizmet veren bisiklet kiralama noktasına bir sınırlama getirilmeli. Bisiklet yolunu tamamen kapatacak genişlikteki dört tekerlekli bisikletlerin kullanım izninin iptal ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bisikletler yüzünden biz yayalar güvenli bir şekilde yaya yolunda yürüyemiyoruz! Öyle ki bazen 5, 6 tane dört tekerlekli geniş bisiklet yan yana gidince tam bir kaos, tam bir saygısızlık örneği oluşuyor. Şikayetçiyiz ve şikayetimizin dikkate alınmasını rica ediyoruz.” Büyükşehir Belediyesi’ne duyurulur!
3 AYDIR KESİĞİ GÖREN YOK
Okurumuz Dilan Cevher: “Nilüfer ilçesi sakiniyiz. Manzaramızın kapsama alanına giren Beşevler Caddesi Öğretmen Mehmet Aras İlkokulu önünde oluşturulan kesik üçüncü ayına girdi. Hem tehlike hem de görüntü kirliliği oluşturan bu geniş kesiğin ne zaman kapatılacağını merak ediyoruz! Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ÇİRKİN KULÜBE NE OLACAK?
ÇOK AMAÇLI BİNAYA DİKKAT başlıklı yayımızdan sonra (Nilüfer ilçesi Tofaş Spor Salonu karşısı) o çirkin yapının kapılarının ve camlarının tuğla ile örülerek kapatıldığının bilgisini aldım. (Kontrol edeceğim) yetkililere teşekkür ediyorum ancak, öylesine göz önünde ve çok değerli alan üzerindeki bu çirkin kulübe yıkılmasın… Yorum yok!