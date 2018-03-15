Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Kabahatli kim?
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Kabahatli kim?

15 Mart 2018

“Hürriyet gazetesi abonesi olup Bursa ekini ve de köşenizi çoğu zaman fıkra ya da hikaye okur gibi keyif alarak okuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Üç hafta öncesiydi. Yine köşenizde “Vicdanlar devreye girmezse” başlıklı yazınızı okumuş ve gelişmeyi bizzat takip etmeye karar vermiştim.. Demiştiniz ki:

Kabahatli kim
ŞAKA GİBİ

“Tadilatı yeni biten Tarihi Şehabettin Paşa (Altıparmak Caddesi) Cami’sinin zeminine döşenen mermerler kopmuş, duvarına da yapı malzemeleri dayandırılmış. Bunları da kimseler görmemiş...”
Mermeri geçtik; diyelim Hürriyet Bursa ekini okumadılar ve göz önünde olanı görmediler! Ancak o devasa yapı malzemeleri sert esen lodos sonucu iki hafta önce devrilerek yanındaki o çok güzel canım ağacın üzerine düştü. Ağaç ciddi ziyan gördü. Ve bu haliyle bile kimsenin umuru değil. Şaka gibi... ‘Sorgulayan vatandaş’ mantığıyla diyorum ki; ortada bir kabahat var ve bu kabahatin sorumlusu kim? Sizce suçlu kim Sn. Kösle? Saygılarımla. Cihan Onur.”

GÜLER’DE GÜLEMEMEK...

Kabahatli kim
İşletmeci Sn. Canan Hasret: “Osmangazi İlçesi Gençosman Belediye Otobüs Durağı yanı ve Güler Çıkmazı (Türk Telekom Bölge Müdürlüğü karşısı) girişindeki eski ev yıkıldı Sonra da unutuldu. Zaman zaman yıkıntı arasında dolaşan fareler görüyoruz. Güler Sokak’ta gülememek; çıkmaza girdik!”

BİR ORASI KALMIŞTI KAZILMADIK!

Kabahatli kim
Okurumuz Sn. Yunus Emre Altın: “Osmangazi İlçesi Doğanbey Mahallesi Muhtarlığı’nın önünün de kazılmış olduğunu gördüm. Bir orası kalmıştı kazılmadık. Kutluyorum!”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

“BAKINIZ NE GÖRMÜŞ’ başlıklı yayımınızda bahsi geçen (Teleferik Caddesi 5. Park Sokak) kamyon sahibine teslim edilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü” Teşekkürler Yıldırım Belediyesi.

‘ANLAMADIM GİTTİ’

‘ÇOK MU ZOR’ başlıklı yayımımızda (15 Temmuz Demokrasi Meydanı) sivri uçlu riskli tijlere dikkat çekmiştik. Hiçbir önlem alınmadan açıkta bırakılması asla kabul edilmeyecek olan tijlere bir şeyler dikileceğini tahmin etmiştim. Derken, hemen yanı başındaki levha taşıyıcı direğin bağlı olduğu sabit tijlerinden sökülüp bu tijlere bağlanmasını ve söküldüğü için boşa çıkan tijlerin de spiral taş ile kesilmesini anlayamadım gitti… Sanırım çok mu çok zor olan(!) bu işleri de anlayamadan gideceğim. Hayırlısı diyelim!

X
﻿
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri