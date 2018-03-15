Kabahatli kim?

“Hürriyet gazetesi abonesi olup Bursa ekini ve de köşenizi çoğu zaman fıkra ya da hikaye okur gibi keyif alarak okuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Üç hafta öncesiydi. Yine köşenizde “Vicdanlar devreye girmezse” başlıklı yazınızı okumuş ve gelişmeyi bizzat takip etmeye karar vermiştim.. Demiştiniz ki:



ŞAKA GİBİ

“Tadilatı yeni biten Tarihi Şehabettin Paşa (Altıparmak Caddesi) Cami’sinin zeminine döşenen mermerler kopmuş, duvarına da yapı malzemeleri dayandırılmış. Bunları da kimseler görmemiş...”

Mermeri geçtik; diyelim Hürriyet Bursa ekini okumadılar ve göz önünde olanı görmediler! Ancak o devasa yapı malzemeleri sert esen lodos sonucu iki hafta önce devrilerek yanındaki o çok güzel canım ağacın üzerine düştü. Ağaç ciddi ziyan gördü. Ve bu haliyle bile kimsenin umuru değil. Şaka gibi... ‘Sorgulayan vatandaş’ mantığıyla diyorum ki; ortada bir kabahat var ve bu kabahatin sorumlusu kim? Sizce suçlu kim Sn. Kösle? Saygılarımla. Cihan Onur.”

GÜLER’DE GÜLEMEMEK...



İşletmeci Sn. Canan Hasret: “Osmangazi İlçesi Gençosman Belediye Otobüs Durağı yanı ve Güler Çıkmazı (Türk Telekom Bölge Müdürlüğü karşısı) girişindeki eski ev yıkıldı Sonra da unutuldu. Zaman zaman yıkıntı arasında dolaşan fareler görüyoruz. Güler Sokak’ta gülememek; çıkmaza girdik!”

BİR ORASI KALMIŞTI KAZILMADIK!



Okurumuz Sn. Yunus Emre Altın: “Osmangazi İlçesi Doğanbey Mahallesi Muhtarlığı’nın önünün de kazılmış olduğunu gördüm. Bir orası kalmıştı kazılmadık. Kutluyorum!”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

“BAKINIZ NE GÖRMÜŞ’ başlıklı yayımınızda bahsi geçen (Teleferik Caddesi 5. Park Sokak) kamyon sahibine teslim edilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü” Teşekkürler Yıldırım Belediyesi.

‘ANLAMADIM GİTTİ’

‘ÇOK MU ZOR’ başlıklı yayımımızda (15 Temmuz Demokrasi Meydanı) sivri uçlu riskli tijlere dikkat çekmiştik. Hiçbir önlem alınmadan açıkta bırakılması asla kabul edilmeyecek olan tijlere bir şeyler dikileceğini tahmin etmiştim. Derken, hemen yanı başındaki levha taşıyıcı direğin bağlı olduğu sabit tijlerinden sökülüp bu tijlere bağlanmasını ve söküldüğü için boşa çıkan tijlerin de spiral taş ile kesilmesini anlayamadım gitti… Sanırım çok mu çok zor olan(!) bu işleri de anlayamadan gideceğim. Hayırlısı diyelim!