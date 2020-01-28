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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Hatalı park yüzünden canından olacaktı

28 Ocak 2020

Adının açıklanmasını istemeyen Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan okurumuz :

Hatalı park yüzünden canından olacaktı
Hatalı park yüzünden canından olacaktı
Hatalı park yüzünden canından olacaktı
“Osmangazi Mudanya Yolu FSM Mahallesi No. 630 önünde yolun karşısına geçiyordum. Yasaklı olmasına rağmen sahipsiz tır dorselerine ve de tırların sahiplenmesine kendisini adamış olan alandan yaya olarak yolun karşısına geçiş yapıyordum. Bu özgürlükçü parklanmalar sebebiyle yolun karşısını göremediğim için bir başka aracın altında kalmaktan son anda kurtuldum. Öfkeli, endişeli ve üzgündüm. Başıma gelenleri o adrese yakın bir şirketin genel müdürü olan arkadaşımla paylaştım. O da; “Biz de bıktık. Onlarca kez zabıta müdürlüğüne ve 153 zabıta ihbar hattına bildirdik. Sonuç alamayınca en sonunda pes ettik ve bıraktık. Çok yakındır gör bak. Boş tren vagonları da buraya getirilecek” deyince endişem bir kat daha arttı. Köşeniz aracılığıyla yasaklı parklanmaları Bursa Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Müdürüne şikâyet ediyor ve desteklerini rica ediyoruz” diyor. Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Toksoy. Vaziyet bu. Yardımlarınız bekleniyor.

(KONU 2) GECE OLMASIN İSTİYORUZ

Hatalı park yüzünden canından olacaktı
Adının açıklanmasını istemeyen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yöneticisi özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzeri, Orman Bölge Müdürlüğü karşısında bulunan BURULAŞ’a ait D 1344 kodlu belediye otobüs durağı akşamın başlamasıyla birlikte korku tüneli gibi oluyor. Türkiye’nin en bilinen alışveriş merkezlerinden biri yanında. Beş yıldızlı oteller çaprazında. BUTTİM gibi önemli iş merkezi karşısında. Gelin görün ki ‘bu durağın yanında ya da önünde aydınlatma direği yok. Araç farları olmasa burada durak olduğunu bilen dahi olmayacak’ diye düşünen bir yönetici çıkmasın ne acı! İnanın gece olmasın istiyoruz. Derdimizi belediyemize ve BURULAŞ’a anlatmayı başaramadık. ‘Şehrin Işıkları’ yarışmasıyla da ışığa önem veren UEDAŞ ve Limak Enerji. Bize sizler bari sahip çıkın lütfen. Saygılarımla.”

(KONU 3) GEL DE YOK ARTIK DEME!

Hatalı park yüzünden canından olacaktı
Geçtiğimiz haftaydı. Bir belediye otobüsündeydim. Ürkütücü bir çarpma sesiyle irkildim. Sesin geldiği yöne baktım. Gördüğüm karşısında kendi kendime ‘yok artık’ demeden edemedim. Birçok otobüs ve kamyonların ölümlü kazalarıyla Bursa gündemine oturan noktanın yanındaydım. Derhal ilk durakta indim. Burası, Uludağ Yolu’na eklenti olarak yapılan Dobruca Yolu’ydu. Kazaların önüne geçilemeyince gelişmiş ülkelerin hiç birinde göremeyeceğiniz bir uygulamayla tedbir alınmaya çalışılmıştı. Bu çalışmaya göre o yolu; otobüs, minibüs, kamyon ve tır kullanamayacaktı. Ama bir kamyonun bu engelli yol parkurunu aşarak zafere doğru gittiğini görmek! Hadi gel de yok artık deme…

(KONU 4) DAHA NEYİ BEKLİYOR YETKİLER?

Hatalı park yüzünden canından olacaktı
Okurumuz Endüstri Mühendisi Gizem Uygun, şöyle diyor: “Fotoğraflarımda gördüğünüz yer bataklık kenarı değil. Burası, Ataevler Metro girişi önüdür. Yani İzmir istikametine doğru yürüyen kişinin metroya binmesi sürecinde mecburen kullanacağı alandır. Burası metro hizmete alındığı yıldan beri böyledir. Ben o zamanlar ilkokul ikinci sınıfa gidiyordum. Şimdi iş güç sahibi oldum ve burası halen böyle. Daha neyi bekliyor yetkiler?” Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve BURULAŞ. Bu şikâyetin hepinizi ilgilendireceğini düşünüyorum.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Hatalı park yüzünden canından olacaktıHatalı park yüzünden canından olacaktı

MÜDAHALE EDEN YOK başlıklı (Nilüfer ilçesi Yıldırım Caddesi başlangıcı) sorunun yayımımızla birlikte giderildiğine tanık oldum. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum. Ancak isterdim ki yine bu yayımımızdan iki gün önce yayımlanan (DEFİNEYİ BULAMAYINCA) ve ilgili adrese sadece 40 adım ötede olan soruna da müdahale etmiş olsaydınız. Yoksa define bulamadınız diye sitem mi ettiniz? Olsun, yine gelirsiniz. Mühim değil!

Hatalı park yüzünden canından olacaktı

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