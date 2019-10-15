 En güvenlisi çalışmayanın kendisi...

Gerek yaya üst geçitlerine hizmet veren gerekse metro istasyonlarına hizmet veren asansörlere yönelik olarak samimi bir hizmetin verilmediğini üzülerek takip ediyorum.
Hele yaya üst geçitlerine hizmet veren asansörlerin durumuysa içiler acısı. Asansörleri var, çalışmıyor. Üç beş çalışanı da kontrol edilmiyor. Alın size en güzel örnek. Burası BUSKİ Genel Müdürlüğü karşısındaki (Bursaspor Acemler Metro İstasyonu önünde ayrıca) üst geçit. İlgili uzmanı bu üst geçide hizmet veren asansörler için ‘KULLANILMASI TEHLİKELİDİR’ uyarısını son kez belirtmiş. Ne ilginçtir ki o süre de bitmiş. Her gün yüzlerce belediye çalışanın da kullandığı asansörlerde böylesi önemli uyarı dikkat çekmezse… Bu durumda en güvenli asansörler çalışmayan asansörler oluyor sanırım.
ACİL YARDIM İSTENEN ADRESE BAKINCA…
ABC sertifikalı okurumuz Sevcan Şekercioğlu, diyor ki: “Nilüfer ilçesinde hizmet veren, Türk Telekom Batı II (Bursa) İlk Yardım Eğitim Merkezi giriş kapısı önüne de acilen acil yardım ihtiyacı vardır. İlgilenen çıkarsa ilk yardım çantasını kapsın gelsin!”
İHTİYACI OLANLARA DUYURULUR
Esnaf okurumuz Abdullah Demirci, diyor ki: “Gazetemiz Hürriyet Bursa’yı her gün iş yerime alırım. Doğal olarak özellikle Bursa’mızda olan biteni görseliyle ve doğru habercilik yayımınızla takip etmenin rahatlığı içindeyim. Üç hafta önce Bursa Terminal’i girişinde ziyan olan yüzlerce delinatör hikayenizi unutmadım. (20 Eylül / Yok olan delinatörler) Derken bir haftadır benim de dikkatimi çeken atıl delinatörleri üzülerek paylaşmak istiyorum. Burası İstanbul Caddesi başlangıcındadır. (Türk Telekom Genel Müdürlüğü önü) Bunlar da ihraç fazlası galiba. İhtiyacı olanlara duyurulur. Burada bedava!”
SANAYİ ÇÖPLÜĞÜ HAYIRLI OLSUN MU?
Adının açıklamasını istemeyen bir esnaf özetimle: “Nilüfer ilçesinde bulunan Beşevler Sanayi Sitesi’nin girişi çöplük olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Sanayi çöplüğümüz hayırlı olsun diyelim mi?” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
HAFTA SONU OLMASINA RAĞMEN...
İki gün önce Mudanya ilçesi, Güzelyalı, Burgaz Mahallesi Pırlanta Sokak’ta meydana gelen bir kaza sonucu oluşan ziyandan etkilenen UEDAŞ ve Türk Telekom şirketlerinin, abonelerini mağdur etmeme anlamındaki çalışma performansı tarafıma aktarıldı. Özellikle hafta sonu olmasına rağmen gecenin geç saatlerine kadar çalışarak işlerini bitiren sokağı ve konutları yine ışığa kavuşturan UEDAŞ ekibine sokak sakinleri çok teşekkür etti. Süreçte ivedi desteklerini esirgemeyen UEDAŞ’a Türk Telekom çalışanlarına teşekkür ediyorum.
PARKE TAŞLARI KALDIRILMIŞTIR
“ ‘TAŞ İHTİYACINIZ VARSA’ başlıklı şikâyetiz incelenmiştir. Zabıta Müdürlüğümüz ilgili yazınızda belirtilen hususları inceleyerek parke taşlarının kaldırılmasını sağlamıştır. Teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi
En güvenlisi çalışmayanın kendisi...
Gerek yaya üst geçitlerine hizmet veren gerekse metro istasyonlarına hizmet veren asansörlere yönelik olarak samimi bir hizmetin verilmediğini üzülerek takip ediyorum.
Hele yaya üst geçitlerine hizmet veren asansörlerin durumuysa içiler acısı. Asansörleri var, çalışmıyor. Üç beş çalışanı da kontrol edilmiyor. Alın size en güzel örnek. Burası BUSKİ Genel Müdürlüğü karşısındaki (Bursaspor Acemler Metro İstasyonu önünde ayrıca) üst geçit. İlgili uzmanı bu üst geçide hizmet veren asansörler için ‘KULLANILMASI TEHLİKELİDİR’ uyarısını son kez belirtmiş. Ne ilginçtir ki o süre de bitmiş. Her gün yüzlerce belediye çalışanın da kullandığı asansörlerde böylesi önemli uyarı dikkat çekmezse… Bu durumda en güvenli asansörler çalışmayan asansörler oluyor sanırım.
ACİL YARDIM İSTENEN ADRESE BAKINCA…
ABC sertifikalı okurumuz Sevcan Şekercioğlu, diyor ki: “Nilüfer ilçesinde hizmet veren, Türk Telekom Batı II (Bursa) İlk Yardım Eğitim Merkezi giriş kapısı önüne de acilen acil yardım ihtiyacı vardır. İlgilenen çıkarsa ilk yardım çantasını kapsın gelsin!”
İHTİYACI OLANLARA DUYURULUR
Esnaf okurumuz Abdullah Demirci, diyor ki: “Gazetemiz Hürriyet Bursa’yı her gün iş yerime alırım. Doğal olarak özellikle Bursa’mızda olan biteni görseliyle ve doğru habercilik yayımınızla takip etmenin rahatlığı içindeyim. Üç hafta önce Bursa Terminal’i girişinde ziyan olan yüzlerce delinatör hikayenizi unutmadım. (20 Eylül / Yok olan delinatörler) Derken bir haftadır benim de dikkatimi çeken atıl delinatörleri üzülerek paylaşmak istiyorum. Burası İstanbul Caddesi başlangıcındadır. (Türk Telekom Genel Müdürlüğü önü) Bunlar da ihraç fazlası galiba. İhtiyacı olanlara duyurulur. Burada bedava!”
SANAYİ ÇÖPLÜĞÜ HAYIRLI OLSUN MU?
Adının açıklamasını istemeyen bir esnaf özetimle: “Nilüfer ilçesinde bulunan Beşevler Sanayi Sitesi’nin girişi çöplük olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Sanayi çöplüğümüz hayırlı olsun diyelim mi?” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
HAFTA SONU OLMASINA RAĞMEN...
İki gün önce Mudanya ilçesi, Güzelyalı, Burgaz Mahallesi Pırlanta Sokak’ta meydana gelen bir kaza sonucu oluşan ziyandan etkilenen UEDAŞ ve Türk Telekom şirketlerinin, abonelerini mağdur etmeme anlamındaki çalışma performansı tarafıma aktarıldı. Özellikle hafta sonu olmasına rağmen gecenin geç saatlerine kadar çalışarak işlerini bitiren sokağı ve konutları yine ışığa kavuşturan UEDAŞ ekibine sokak sakinleri çok teşekkür etti. Süreçte ivedi desteklerini esirgemeyen UEDAŞ’a Türk Telekom çalışanlarına teşekkür ediyorum.
PARKE TAŞLARI KALDIRILMIŞTIR
“ ‘TAŞ İHTİYACINIZ VARSA’ başlıklı şikâyetiz incelenmiştir. Zabıta Müdürlüğümüz ilgili yazınızda belirtilen hususları inceleyerek parke taşlarının kaldırılmasını sağlamıştır. Teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi