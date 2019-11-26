Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerimizden olan Kimya Mühendisi Metin Şerifoğlu, özetimle:
“Muhammet bey. Yıllar önce sizin mücadelenizle biz Bursalılara kazandırılan Beşyol Üst Geçidi asansörü en fazla bir ay çalıştı. Sonra da yıllardır çalışmayan asansörün kapılarına üç yıl önce demir paravan kaynatıldı.
Yani asansöre ulaşmamız hayal ötesi. Vaziyet böyle olunca kapıdaki aydınlatma sistemleri de pasa teslim oldu. Boşa giden ciddi rakamlardaki milli servetimiz ve mağdur edilen asansör kullanıcısı olan vatandaşlarımız… Velhasıl sözün bittiği yerdeyiz. Saygı ve sevgilerimi sunmuyorum” diyor Metin Şerifoğlu…
BİZE NE OLMUŞ BÖYLE...
Okurumuz Serhat Alimoğlu, özetimle: “Nilüfer ilçesi Karaman Yaya üst Geçidi’ne hizmet veren asansörün kamerası birilerince kopartılmış. Bize ne olmuş böyle?” diyor.
ACABA ONLAR NE DÜŞÜNÜYOR
İsminin açıklanmasını istemeyen okurumuz: “Nilüfer ilçesi Dörtçelik Çocuk Hastanesi karşısındaki yaya üst geçidinin engelli rampası çıkışında, 6–7 santimlik yükseklik var. Bu durum özellikle engelli araç kullanıcıları için ciddi engeldir. İlgilisi, yetkilisi, denetçisi ve amiri herhalde bunu akıl edemedi” diyor. Bu gibi bildirimleri her aldığımda şahsım olarak yazarken utanıyorum da… İlgilileri ne düşünüyor acaba?
SENELER GEÇTİ AMA DÜZELTİLMEDİ
Emekli sınıf öğretmeni Suna Öztürk şöyle diyor: “Şanlı Türk Bayrağı’mızla alakalı olarak ilgili genelgede: “Türk Bayrağı’nın diğer devlet, şirket, kurum, kuruluş bayraklarına nazaran daha büyük ölçüde imal edilmesi veya Türk Bayrağı’nın asıldığı diğer ülke bayraklarının direklerine oranla daha yüksekte olması kararı alındı. Tüm kurum ve kuruluşlar buna göre denetlenecek” ilgili yasa böyle derken Bursa Şehirlerarası Terminali gibi hassas bir alan içinde bu yasaya uyulmaması beni üzüyor. Yanlışı köşeniz aracılığıyla ihbar ediyorum. Saygılarımla.” Suna öğretmenim. İhbarınızı alınca aklıma geldi. Şöyle bir arşivime baktım da aynı şikayeti 02 Eylül 2014 tarihli köşemde BU BAYRAK YASAYA UYGUN DEĞİL konu başlığımla yayımlamıştık. Bunca geçen zamana rağmen bu kabahat görülmesin ve düzeltilmesin… Çok yazık. Sanırım bu işte BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar’a kaldı. Desteğiniz bekleniyor Çapar müdür…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
O KASALAR KALDIRILDI
Yıldırım Belediyesi: “ORASI ÇÖPLÜK MÜ!” başlıklı şikayetiniz üzerine, Belediyemiz Zabıta ekiplerince Şirinevler Mahallesi 4.Levent Sokak Numara 40 karşısındaki arsaya bırakılan meyve sebze kasalarının sorumluları tarafından kaldırılması sağlanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” Şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.
GEREKLİ İŞLEMLER YAPILMIŞTIR
“KEŞKE ARAMASAYDIK ’ yayımınız incelendi. Bursagaz ana kumanda merkezine, 13.11.2019 saat 22:56’da, yazıda adı geçen sitenin doğalgaz servis kutusundan gaz kokusu geldiği yönündeki verilen ihbar üzerine acil müdahale ekibimiz olay yerine yönlendirilmiştir. Ekiplerimiz, bina gaz arzını sağlayan servis regülatörünün arızalı olduğunu tespit etmiş ve herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemesi için sitenin gaz arzını durdurmuştur. Bu süreçte, arızalı regülatör yerine takılacak yeni regülatörün, bina iç tesisat bağlantısı ile uyumlu olması gerektiğinden dolayı site yönetimi, iç tesisatta yapılması gereken revizyon işlemleri için sertifikalı iç tesisat firmalarına yönlendirilmiştir. Site yönetimi, sertifikalı iç tesisat firmasına sabah ulaşmış ve iç tesisatta gerekli revizyon işlemlerini yaptırmıştır. Revizyonların ardından sızıntının kaynağı olan regülatör değiştirilmiş ve sitenin gaz arzı yeniden sağlanmıştır. Bursagaz olarak doğalgaz dağıtım hizmeti verirken en büyük önceliğimiz, abonelerimizin güvenlidir. Söz konusu sitede yapılan tüm işlemlerin bu duyarlılık ile gerçekleştirildiğini belirtmek isteriz. Saygılarımızla. Bursagaz Kurumsal İletişim.” Açıklamanız için teşekkür ediyorum Bursagaz. Ancak bu işlemi keşke saatlerce gazı kesmeden yapıp, onlarca aileyi mağdur etmiş olmasaydınız…
Asansöre ulaşmamız hayal ötesi
Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerimizden olan Kimya Mühendisi Metin Şerifoğlu, özetimle:
“Muhammet bey. Yıllar önce sizin mücadelenizle biz Bursalılara kazandırılan Beşyol Üst Geçidi asansörü en fazla bir ay çalıştı. Sonra da yıllardır çalışmayan asansörün kapılarına üç yıl önce demir paravan kaynatıldı.
Yani asansöre ulaşmamız hayal ötesi. Vaziyet böyle olunca kapıdaki aydınlatma sistemleri de pasa teslim oldu. Boşa giden ciddi rakamlardaki milli servetimiz ve mağdur edilen asansör kullanıcısı olan vatandaşlarımız… Velhasıl sözün bittiği yerdeyiz. Saygı ve sevgilerimi sunmuyorum” diyor Metin Şerifoğlu…
BİZE NE OLMUŞ BÖYLE...
Okurumuz Serhat Alimoğlu, özetimle: “Nilüfer ilçesi Karaman Yaya üst Geçidi’ne hizmet veren asansörün kamerası birilerince kopartılmış. Bize ne olmuş böyle?” diyor.
ACABA ONLAR NE DÜŞÜNÜYOR
İsminin açıklanmasını istemeyen okurumuz: “Nilüfer ilçesi Dörtçelik Çocuk Hastanesi karşısındaki yaya üst geçidinin engelli rampası çıkışında, 6–7 santimlik yükseklik var. Bu durum özellikle engelli araç kullanıcıları için ciddi engeldir. İlgilisi, yetkilisi, denetçisi ve amiri herhalde bunu akıl edemedi” diyor. Bu gibi bildirimleri her aldığımda şahsım olarak yazarken utanıyorum da… İlgilileri ne düşünüyor acaba?
SENELER GEÇTİ AMA DÜZELTİLMEDİ
Emekli sınıf öğretmeni Suna Öztürk şöyle diyor: “Şanlı Türk Bayrağı’mızla alakalı olarak ilgili genelgede: “Türk Bayrağı’nın diğer devlet, şirket, kurum, kuruluş bayraklarına nazaran daha büyük ölçüde imal edilmesi veya Türk Bayrağı’nın asıldığı diğer ülke bayraklarının direklerine oranla daha yüksekte olması kararı alındı. Tüm kurum ve kuruluşlar buna göre denetlenecek” ilgili yasa böyle derken Bursa Şehirlerarası Terminali gibi hassas bir alan içinde bu yasaya uyulmaması beni üzüyor. Yanlışı köşeniz aracılığıyla ihbar ediyorum. Saygılarımla.” Suna öğretmenim. İhbarınızı alınca aklıma geldi. Şöyle bir arşivime baktım da aynı şikayeti 02 Eylül 2014 tarihli köşemde BU BAYRAK YASAYA UYGUN DEĞİL konu başlığımla yayımlamıştık. Bunca geçen zamana rağmen bu kabahat görülmesin ve düzeltilmesin… Çok yazık. Sanırım bu işte BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar’a kaldı. Desteğiniz bekleniyor Çapar müdür…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
O KASALAR KALDIRILDI
Yıldırım Belediyesi: “ORASI ÇÖPLÜK MÜ!” başlıklı şikayetiniz üzerine, Belediyemiz Zabıta ekiplerince Şirinevler Mahallesi 4.Levent Sokak Numara 40 karşısındaki arsaya bırakılan meyve sebze kasalarının sorumluları tarafından kaldırılması sağlanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” Şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.
GEREKLİ İŞLEMLER YAPILMIŞTIR
“KEŞKE ARAMASAYDIK ’ yayımınız incelendi. Bursagaz ana kumanda merkezine, 13.11.2019 saat 22:56’da, yazıda adı geçen sitenin doğalgaz servis kutusundan gaz kokusu geldiği yönündeki verilen ihbar üzerine acil müdahale ekibimiz olay yerine yönlendirilmiştir. Ekiplerimiz, bina gaz arzını sağlayan servis regülatörünün arızalı olduğunu tespit etmiş ve herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemesi için sitenin gaz arzını durdurmuştur. Bu süreçte, arızalı regülatör yerine takılacak yeni regülatörün, bina iç tesisat bağlantısı ile uyumlu olması gerektiğinden dolayı site yönetimi, iç tesisatta yapılması gereken revizyon işlemleri için sertifikalı iç tesisat firmalarına yönlendirilmiştir. Site yönetimi, sertifikalı iç tesisat firmasına sabah ulaşmış ve iç tesisatta gerekli revizyon işlemlerini yaptırmıştır. Revizyonların ardından sızıntının kaynağı olan regülatör değiştirilmiş ve sitenin gaz arzı yeniden sağlanmıştır. Bursagaz olarak doğalgaz dağıtım hizmeti verirken en büyük önceliğimiz, abonelerimizin güvenlidir. Söz konusu sitede yapılan tüm işlemlerin bu duyarlılık ile gerçekleştirildiğini belirtmek isteriz. Saygılarımızla. Bursagaz Kurumsal İletişim.” Açıklamanız için teşekkür ediyorum Bursagaz. Ancak bu işlemi keşke saatlerce gazı kesmeden yapıp, onlarca aileyi mağdur etmiş olmasaydınız…