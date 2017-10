Türkiye’deki “Weinstein tipi hikayeler” ortaya dökülür mü?

30 yıl boyunca iş bağlantıları yüzünden pek çok yayın susmayı tercih etmiş. Önlerine gelen haberleri görmezden gelmişler. Milyon dolarlık iş bağlantıları yüzünden Weinstein’ın kirli çamaşırlarını ortaya dökmeye cesaret eden olmamış.

Hayatları boyunca hatırlayacakları ama toplum önünde konuşamayacakları bir kötülüğün kurbanları olmuşlar. Şimdi tek tek ortaya çıkıyor yaşanan rezillikler.

30 yıl boyunca susan medya, neden Weinstein’ın ipliğini pazara çıkarmaya karar verdi?

New York Times’taki ilk makaleden hemen sonra, Ronan Farrow imzalı bir başka haber de The New Yorker’da yer aldı.

Farrow’un haberinde Mira Sorvino, Rosanna Arquette, Asia Argento, Emily Nestor, Emma de Caunes ve Lucy Evans’ın başına gelenleri öğrendik.

Farrow, önce haberi NBC’nin dikkatine sunuyor, fakat kuruluş hikayeyi “basılabilir” bulmuyor.

Yine ticari bağların veya kuruluşun karşılaşabileceği potansiyel hukuki yaptırımların kuşkusunun ağır bastığı söyleniyor.

Popülaritesi “gizemli” bir şekilde azalan oyuncularda vaziyeti de anlamış bulunduk.

Mesela Mira Sorvino.

Oyuncu, Woody Allen’ın yönettiği Mighty Aphrodite ile En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanmıştı. Mighty Aphrodite’ten sonra birkaç kez daha Weinstein’in yapımcılığını üstlendiği filmlerde oynuyor ancak Weinstein’i reddetmesinin, kariyerini baltaladığını düşündüğünü söylüyor öyküsünü aktaran Ronan Farrow’a.

The New Yorker’ın sitesinde Weinstein’in bir “taciz anının” ses kaydı da var. 2015’te taciz nedeniyle Weinstein’den şikayetçi olan model Ambra Battilana Gutierrez, yetkililerin dinleme cihazıyla olayı takip etme tekliflerini kabul ediyor.

Üzerinde dinleme cihazıyla Weinstein’le buluşan İtalyan modelin başına gelenler korkunç.

Weinstein modeli odasına davet ediyor.

“Bir şey yapmayacağım. Beş dakika için benimle olan arkadaşlığına yazık etme” diyor.

Guiterrez reddediyor, Weinstein, daha önce başka kadınlara da defalarca yaptığını öğrendiğimiz bornoz-masaj-taciz döngüsüne sokamıyor modeli.

Bu hikayelerden sonra oyuncu Alyssa Milano Twitter’da tüm kadınların kendi hikayelerini paylaştığı #metoo (ben de) hashtag’i başlatarak bir sosyal sorumluluk hareketine önayak oldu.

Korkunç bir resim ortaya çıkardı.

Dünya üzerinde yaşayan neredeyse her kadının bir taciz hikayesinin olması delilik değil mi?

Tabii böyle hikayelerin ortaya çıkması iyi gelişmeler. Belki bu sayede kadınları cinsel obje olarak algılamamayı öğrenecek insanoğlu.

Belki bu sayede, gelecekte bir gün taciz, en ağır şekilde cezalandırılacak bir suç olacak. Taciz, tecavüz gibi insanlık suçları belki tarihin her döneminde vardı ama modern çağın karanlık olanı yok.

Niye devam etmediği anlaşıldı...



Nefis bir diziydi ama devamını izleyemedik:

Good Girls Revolt. Bu dizinin devam etmemesinin arkasında da çirkin bir hikaye varmış...

Newsweek’te kadınların muhabir olarak çalıştırılmadığı bir dönemde (60’ların sonları) haklarını nasıl aradıklarını ve elde ettiklerini anlatan Amazon Studios dizisinin ilk sezondan sonra devam etmemesi gerçekten anlaşılır şey değildi.

Meğer cinsel taciz suçlamaları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Amazon Studios’un eski başkanı Roy Price diziyi hiç izlememiş!

Roy Price, bu yıl Emmy’leri süpüren Big Little Lies ve Handmaid’s Tale’i de elinden kaçıran isim olarak biliniyor. Amazon Studios’un yöneticilerinin, yakınlarının yer aldığı yapımlara öncelik verdikleri zaten konuşuluyordu.

Liyakata değer vermeyen ve görevlerini kötüye kullanan güçlü adamların olduğu her yerde yaşananlar aynı...

Beceriye, eğitime, yeteneğe değil akrabalarına, tanıdıklarına öncelik tanıyanlar, her yerde çürümenin baş sorumluları.