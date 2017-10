Canavarlaşan adamlar

New York Times’ın bir hafta önce patlattığı habere göre, Amerikalı ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein, onlarca yıl boyunca, onlarca kadını taciz etmiş, fakat bu durumun duyulmasını para ve nüfuzunu kullanarak engellemiş. Haberin ardından tacize uğramış kadınlar bir bir açıklama yapmaya başladı.



Weinstein’in taciz skandalının ardından herkes “Elinde sonsuz güç ve para olan erkeğin gücünü nasıl suistimal ettiğini” konuşuyor.

Eline azıcık güç geçen insan hızlıca neye dönüşüyor, bu sorunun cevabını uzaklarda aramaya gerek yok aslında, sosyal medyaya bakın.

Sosyal medyadaki taciz, düzenli olarak belirli kişilere yönelik zorbalık, eline ufacık bir güç geçiren insanın hızlıca neye dönüştüğünün göstergesi.

Taciz sorunu sadece bir ülkenin, bir grubun, bir toplumun, dünyanın belirli bir bölgesinin değil, tüm kadınların en büyük ve en çözülemeyen sorunlarından biri.

Tacizi anlatmanın bir kadın için bedeli büyük.

Zaten zor ve yıpratıcı bir sürecin üzerine bir de toplumdan gelecek baskı ekleniyor.

Türkiye’de başına gelen taciz olayını anlatan kadınların çoğu “Kim bilir bunu hak edecek ne yaptın”larla karşılaşır, malum.

Harvey Weinstein tarafından taciz edilmiş ünlü-ünsüz pek çok kadın, benzer yorumlar alıyor.

Tacizi toplum önünce konuşma cesaretini gösteren 20 kadından; Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Rose McGowan gibi isimlerden cesaret alarak “Ben de tacize uğradım” diyen kadınlar, “İlgi çekmek için yapıyorsun” suçlamasıyla karşılaşıyor.

Hollywood yıldızları ise “Vaktinde konuşmamakla” suçlanıyor.

Konu tacizse eğer, kadını suçlayacak bir “boşluk” illa vardır ya...

Vaktinde konuşmanın bir bedeli var: Hollywood’un herhangi bir kadın oyuncusu olarak kalmak. Pek çoğu susmayı tercih etmiş veya susturulmuş. Tüm bunların çok nüfuzlu bir adam karşısında tercih değil, bir “zorunluluk” olduğunu söylemek de mümkün.

İş sadece kadınlarda da bitmemiş.

Weinstein, taciz haberlerinin ortalığa dökülmemesi için basını da cendere altına almış ve başarılı olmuş.

Para ve nüfuz söz konusu olduğunda herkesin boynu kıldan ince. Obama’nın ve Clinton’ların başkanlık kampanyalarına bağışlar yapmış, bugün “Büyük Hollywood yıldızı” dediğimiz pek çok ismin oldukları yere gelmelerini sağlamış, eli her yere uzanan bir adam Weinstein.

Özetle “hayat bitirebilecek” bir adam. Bu gücünü de ziyadesiyle kullanmış...

Weinstein skandalında olup bitenler bir harita aslında. Sadece Hollywood’da değil, sadece Amerika’da değil, dünyanın her yerinde pek çok sektörün, iş kolunun, ilişkinin, evliliğin haritası.

Her zaman karşılaştığımız bir döngü bu:

“Mini mini Harvey Weinstein’lere” dönüşmüş erkeklerle evlenmiş ve eşine bağımlı bir hayat kurmuş kadınlar konuşmaktan, boşanmaktan korkarlar.

Bu erkekler kadını güçsüz hissettirir, eğer boşanırsa hayatının berbat olacağına inandırır. Kadın, iğrenç bir adamla mutsuz olsa dahi bir evliliğin içinde kalmasının kendisi için daha sağlıklı olacağına inanır.

Mutsuz kadınlar neden konuşamıyor?

Peki güçlü veya “kariyer hırslısı” kadınlar neden mutsuz evliliklerini sürdürür? İşte, burada da bir şirket gibi yönetilen evlilikler devreye giriyor.

Kraliyet ailelerinde, ailenin gücünü ve varlığını korumaya yönelik evlilikler gibi...

Skandallar, sadakatsizlikler pek ortalığa dökülmedikçe “aile birliğini” bozmaz, “gücü-varlığı elde tutma sistemi” korundukça evlilik sürebilir.

Weinstein’in eşi Georgina Chapman’da olduğu gibi...

Chapman, ünlü modaevi Marchesa’nın kurucusu ve baş tasarımcılarından. 2007’den beri Weinstein’le evli, iki çocukları var. 2004’te kurduğu modaevi Marchesa, bugün “büyükler” liginde, Hollywood oyuncularının aşk yaşadığı markalar arasında yer alıyor.

Peki Marchesa “büyükler ligine” nasıl girdi? Weinstein’in yapım şirketiyle iş yapan sayısız kadın oyuncuyu kırmızı halıda giydirerek.

Peki kırmızı halıda kadın oyuncuların Marchesa giymelerini “dayatan” isim kim? Şirketin sahibi Harvey Weinstein.

Bugün Marchesa varsa eğer, Weinstein’in baskın gücü önemli bir katalizördü.

İşte bazı evliliklerin mutluluk formülü de bu.

Tabii bu şeytani formüllerin etki gücü, gerçekler ortaya döküldüğünde en baştakinin tersine işliyor.

Georgina Chapman, birkaç gün önce Weinstein’den boşanacağını duyurdu. Bu kadar hızlı davranmasının nedeninin, Marchesa’yı zarardan kurtarmak olduğu konuşuluyor.

Pek çokları “Marchesa bitti” diyor. Tabii Chapman’ın ticari zekası yara almadan sıyrılmasını da sağlayabilir, göreceğiz.