Trol milletleri

Yalanı söyleyen yalanı yayılınca kendisi de kendi yalanına inanıyormuş...
Günümüz online dünyasında yalanı söyleyen artık kendi yalanına inanmıyor ama milyonlarca insanı inandırmayı başarıyor...
Ve kendisi de gelişmeleri gülerek takip ediyor...
Yalancı çoban efsanesi artık yok gibi...
Trollerin kendi gerçekleri var...
Ne yazık ki milyonlarca insan da bu yalanlara inanıyor.
*
Yalancı çobanların günümüzdeki bilimsel adı artık ‘trol’...
Onlar için sonuca giden her yol mubah.
Dijital dünyanın içerisindeki trol milletini analiz eden bilişim ve istihbarat kuruluşları şu önemli noktalara dikkat çekiyor:
İnternet ortamındaki troller kişiler arası çatışma ve uyuşmazlıklara sebep olur.
Şok edici antisosyal eylemler gerçekleştirir.
Tartışma ve çatışmayı teşvik eder.
Argümanları kendi düşüncesinin aksine olsa dahi kasıtlı bir biçimde kullanır.
Ayartıcı ve düşmanlık dolu içerikler üretir.
*
“Troller başlıca nefret, ırkçılık ve kadın düşmanlığı içeren söylemleriyle öne çıkarken başkaları için basit bir ağız dalaşı sürdürmek de yöntemleri arasında bulunur” diyen uzmanlar, trollerin kendilerine edilen hakaret de dahil her türlü tepkiden beslendiğini belirterek şunları ifade ediyor:
Argümanlarında gerçekçi değiller.
Onlar için iftiranın tahrik edici ve ses getiren bir boyutta olması yeterli.
Troller kendilerini online ya da değil, içinde bulundukları topluluktan ayırarak bu toplumun kurallarına uymaz ve topluma aidiyet sorumluluğu üstlenmezler.
Genellikle kendilerini nezaket kurallarından ayrı tutarlar.
*
“Başkalarına kendilerini rahatsız ve kötü hissettirmek onlar için bir başarıdır” diyen uzmanlar başlıklar halinde şunları sıralıyor:
Bu durum genellikle hoşlarına gider.
Kendilerine edilen hakaretler trolleri besler.
İletişim halinde bulundukları kullanıcının öfkesi de onlara enerji kazandırır.
Belli bir grubu ya da kişileri hedef alarak onları kızdırmak ve tepki dalgasını yaymak için paylaşımlara yalan ve iftirayla karışık her tür yorum yapabilirler.
Bu bağlamda diğer kullanıcı gruplarını küçük düşürmek, aşağılamak stratejileri vardır...
Kasıtlı bir ilgi çekme gayesi dikkat çeker.
*
Ve kendilerince hedef aldıkları kişilere yönelik her türlü tartışmayı başlatan troller, büyük bir kimliksiz millet halindedir...
Ülkeleri, ırkları ve dinleri çok farklı
olsa da...
Kendilerince geliştirdikleri bir anlayışla cinsiyetçi, küfür içeren, manipüle eden ve hedef göstermeyi başarabileceklerini söyleyen uzmanlar, provokasyon için organize hedefleri seçtiklerini vurguluyor...
*
Trollerin provokasyon oyunlarına pazartesi günü çıkacak yazımızda devam edeceğiz.
Trol milletleri
Yalanı söyleyen yalanı yayılınca kendisi de kendi yalanına inanıyormuş...
Günümüz online dünyasında yalanı söyleyen artık kendi yalanına inanmıyor ama milyonlarca insanı inandırmayı başarıyor...
Ve kendisi de gelişmeleri gülerek takip ediyor...
Yalancı çoban efsanesi artık yok gibi...
Trollerin kendi gerçekleri var...
Ne yazık ki milyonlarca insan da bu yalanlara inanıyor.
*
Yalancı çobanların günümüzdeki bilimsel adı artık ‘trol’...
Onlar için sonuca giden her yol mubah.
Dijital dünyanın içerisindeki trol milletini analiz eden bilişim ve istihbarat kuruluşları şu önemli noktalara dikkat çekiyor:
İnternet ortamındaki troller kişiler arası çatışma ve uyuşmazlıklara sebep olur.
Şok edici antisosyal eylemler gerçekleştirir.
Tartışma ve çatışmayı teşvik eder.
Argümanları kendi düşüncesinin aksine olsa dahi kasıtlı bir biçimde kullanır.
Ayartıcı ve düşmanlık dolu içerikler üretir.
*
“Troller başlıca nefret, ırkçılık ve kadın düşmanlığı içeren söylemleriyle öne çıkarken başkaları için basit bir ağız dalaşı sürdürmek de yöntemleri arasında bulunur” diyen uzmanlar, trollerin kendilerine edilen hakaret de dahil her türlü tepkiden beslendiğini belirterek şunları ifade ediyor:
Argümanlarında gerçekçi değiller.
Onlar için iftiranın tahrik edici ve ses getiren bir boyutta olması yeterli.
Troller kendilerini online ya da değil, içinde bulundukları topluluktan ayırarak bu toplumun kurallarına uymaz ve topluma aidiyet sorumluluğu üstlenmezler.
Genellikle kendilerini nezaket kurallarından ayrı tutarlar.
*
“Başkalarına kendilerini rahatsız ve kötü hissettirmek onlar için bir başarıdır” diyen uzmanlar başlıklar halinde şunları sıralıyor:
Bu durum genellikle hoşlarına gider.
Kendilerine edilen hakaretler trolleri besler.
İletişim halinde bulundukları kullanıcının öfkesi de onlara enerji kazandırır.
Belli bir grubu ya da kişileri hedef alarak onları kızdırmak ve tepki dalgasını yaymak için paylaşımlara yalan ve iftirayla karışık her tür yorum yapabilirler.
Bu bağlamda diğer kullanıcı gruplarını küçük düşürmek, aşağılamak stratejileri vardır...
Kasıtlı bir ilgi çekme gayesi dikkat çeker.
*
Ve kendilerince hedef aldıkları kişilere yönelik her türlü tartışmayı başlatan troller, büyük bir kimliksiz millet halindedir...
Ülkeleri, ırkları ve dinleri çok farklı
olsa da...
Kendilerince geliştirdikleri bir anlayışla cinsiyetçi, küfür içeren, manipüle eden ve hedef göstermeyi başarabileceklerini söyleyen uzmanlar, provokasyon için organize hedefleri seçtiklerini vurguluyor...
*
Trollerin provokasyon oyunlarına pazartesi günü çıkacak yazımızda devam edeceğiz.