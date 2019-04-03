Saklı köşeler

Ve seçimler de geride kaldı.
Ülke gündemine ekonomiyi taşımaya başladılar bile.
Spekülatörler, küresel parayı yönetenler saklı köşelerinde bekliyor.
*
Rakamlardan kimse kendini kurtaramıyor.
Hayatın acımasızlığı da bu işte...
Var oluşların isyanlarında yüreğimizin saklı köşelerini rakamlar işgal ediyor artık.
*
Saklıyoruz taşların altına insanlığa dair ne kadar duygu varsa.
Savaşlar bitmiyor, silahlar susturulmuyor Yemen’de, Irak’ta ve Suriye’de.
Iraklı annenin feryadı aklımıza düşüyor:
Derin kuyulara gömüyor bizi büyüttüğümüz çocuklar...
*
Habersizliğin kıyılarında isyanlarımız vicdanın yokluğundandır.
Ve uzaklardan gelerek toprakları ateşe verenlerin vicdansızlığıdır.
Savrulmakla başlıyor ihanet kuyuları kazılmaya.
*
Zehirleniyoruz ateşin düştüğü yüreklerde.
Sokak lambalarında hüznün bir garip ışığı.
Duvarlarda yırtılmış bıraktığımız yüzlerin hasreti.
*
Ayrılıklar yoruyor sırtımızdaki dağları da alıp giderken.
Bir taşın sırrında gizlenmiş yaralarımızın kanı.
Bir beyaz kuş gibi esaret günleri yaşarken...
Yemenli bir kız çocuğunun silahsız, çaresiz kalmış babasına gözyaşları içerisinde söylediği söz düşüyor aklımıza:
Taşı beni, götür beni de avuçlarında baba...
*
“Forbes” dergisindeki 2019 milyarderleri listesine bakıyoruz...
İlk sıralarda Amazon’un kurucusu Jeff Bezos 131 milyar dolar servetiyle yer almış...
Lakin ateşe verilen, bombalanan kentlerdeki insanlık ayıbına dur diyemiyorsa ne anlamı var bu rakamların...
Ve sayıların efendisi olmanın...
*
Kötülükleri saklayacağımıza artık paralar saklanıyor saklı köşelerde...
Çocuklar, anneler ve babalar ise
topraklara gömülüyor...
Ve de büyük bir insanlık...
*
Konuyla ilgili BBC’de oldukça düşündürücü bir analiz haber dosyası vardı.
Bezos’un tüm zamanların en zengin insanı olup olmadığı anlatılıyordu...
Meğerse, gelmiş geçmiş en zengin
insan 14’üncü yüzyılda Batı Afrika’da bulunan Mali Krallığı’nın Müslüman lideri Mansa Musa imiş...
Ve asırlar sonra o topraklarda fukaralığın kol gezdiğini görüyoruz...
*
Saklı köşelerde öyle ibret vesikası
gerçekler var ki...
Yeter ki biraz düşünelim...
Sayıların mayınlı tarlalarından değil, barışa giden yollardan giderek taşları döşeyelim...
Saklı köşeler
Ve seçimler de geride kaldı.
Ülke gündemine ekonomiyi taşımaya başladılar bile.
Spekülatörler, küresel parayı yönetenler saklı köşelerinde bekliyor.
*
Rakamlardan kimse kendini kurtaramıyor.
Hayatın acımasızlığı da bu işte...
Var oluşların isyanlarında yüreğimizin saklı köşelerini rakamlar işgal ediyor artık.
*
Saklıyoruz taşların altına insanlığa dair ne kadar duygu varsa.
Savaşlar bitmiyor, silahlar susturulmuyor Yemen’de, Irak’ta ve Suriye’de.
Iraklı annenin feryadı aklımıza düşüyor:
Derin kuyulara gömüyor bizi büyüttüğümüz çocuklar...
*
Habersizliğin kıyılarında isyanlarımız vicdanın yokluğundandır.
Ve uzaklardan gelerek toprakları ateşe verenlerin vicdansızlığıdır.
Savrulmakla başlıyor ihanet kuyuları kazılmaya.
*
Zehirleniyoruz ateşin düştüğü yüreklerde.
Sokak lambalarında hüznün bir garip ışığı.
Duvarlarda yırtılmış bıraktığımız yüzlerin hasreti.
*
Ayrılıklar yoruyor sırtımızdaki dağları da alıp giderken.
Bir taşın sırrında gizlenmiş yaralarımızın kanı.
Bir beyaz kuş gibi esaret günleri yaşarken...
Yemenli bir kız çocuğunun silahsız, çaresiz kalmış babasına gözyaşları içerisinde söylediği söz düşüyor aklımıza:
Taşı beni, götür beni de avuçlarında baba...
*
“Forbes” dergisindeki 2019 milyarderleri listesine bakıyoruz...
İlk sıralarda Amazon’un kurucusu Jeff Bezos 131 milyar dolar servetiyle yer almış...
Lakin ateşe verilen, bombalanan kentlerdeki insanlık ayıbına dur diyemiyorsa ne anlamı var bu rakamların...
Ve sayıların efendisi olmanın...
*
Kötülükleri saklayacağımıza artık paralar saklanıyor saklı köşelerde...
Çocuklar, anneler ve babalar ise
topraklara gömülüyor...
Ve de büyük bir insanlık...
*
Konuyla ilgili BBC’de oldukça düşündürücü bir analiz haber dosyası vardı.
Bezos’un tüm zamanların en zengin insanı olup olmadığı anlatılıyordu...
Meğerse, gelmiş geçmiş en zengin
insan 14’üncü yüzyılda Batı Afrika’da bulunan Mali Krallığı’nın Müslüman lideri Mansa Musa imiş...
Ve asırlar sonra o topraklarda fukaralığın kol gezdiğini görüyoruz...
*
Saklı köşelerde öyle ibret vesikası
gerçekler var ki...
Yeter ki biraz düşünelim...
Sayıların mayınlı tarlalarından değil, barışa giden yollardan giderek taşları döşeyelim...