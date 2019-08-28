Açık tehlikeler

Türkiye’de dolar krizleriyle gün sayarak bekleyenler doların geleceğinden habersiz.
Paraya yön veren küresel adreslerin farklı yorumları karşısında finans piyasaları olağanüstü belirsiz günler yaşıyor...
Ve Amerika’da doların başına gelebilecek açık tehlikelere dikkat çekiliyor...
*
Uluslararası Uzlaşma Bankası Başekonomisti Claudio Borio’nun petrol fiyatlandırmalarını Euro üzerinden yapılmasını teklif etmesiyle piyasalar oldukça karıştı...
Bu açık tehlikeye dikkat çekenlerden biri de doların gelecek yıllardaki etkisini kaybedeceğine dair öngörüde bulunan Craig Cohen...
JP Morgan Bankası’nın döviz stratejistlerinden Craig Cohen diyor ki:
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerikan Doları dominant para birimi haline gelmişti ama gelecekte bu pozisyonunu büyük bir ihtimalle kaybedecek...
*
Bu durumun daha önceleri dünyaya hükmeden İngiliz Sterlini’nin de başına geldiğini ama gücünü kaybetmesinin de yılları bulduğunu yazan Cohen:
Merkez bankalarının rezervlerindeki dolar, yerini Euro ve altına bırakıyor.
Ekonomik ağırlığın Amerika merkezli olmaktan çıkması doğal olarak doların da etkinliğini hafifletiyor.
2007-2008 yıllarında küresel finansal krizin ardından merkez bankaları rezervlerindeki doları azaltmaya başladı.
*
Küresel güçlerin arasındaki ticaret savaşlarının bazılarının paranın duvarlarına çarptığını vurgulayan uluslararası ekonomistler ise bu gelişmelerin gelecekte dolara zarar verebileceğine dikkat çekiyor...
Ekonomik ağırlığın her geçen gün doğuya kaydığını yazan Craig Cohen:
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ABD dünyadaki ekonomik üretimin yüzde 25’ini tek başına gerçekleştiriyordu.
Batı Avrupa ülkeleri de dahil edildiğinde gelişmiş ülkeler dünya ekonomisinin yüzde 40’ını oluşturuyordu.
*
Cohen, bu durumun artık eskisi gibi olmadığını ve ekonomik ağırlığın gittikçe doğuya doğru kaydığının, Çin’in dünya ekonomisindeki payının dört katlık artışla yüzde 20’ye ulaştığının altını kırmızı kalemle çiziyor ve bunun da Amerikan ekonomisinin payının yüzde 25’ine yaklaştığını belirtiyor...
Bazı ülkelerin merkez bankalarının rezerv olarak altına dönüş yapıyor oluşu da bu açık tehlikenin bir göstergesi...
2018’de merkez bankalarının altın talebinin 1971’den bu yana en yüksek seviyesini gördüğüne dikkat çeken Cohen, ABD ve dolara bağımlılığın gittikçe azalmaya başladığını ifade ediyor.
*
Trump, bu yüzden ABD’ye yeni açık pazar ülkeleri arıyor...
Ve Çin’in ABD’ye girmesini vergilerle engellemeye çalışıyor.
250 milyar dolarlık mala getirdiği ek gümrük vergilerinin yüzde 10 değil, yüzde 15 olacağını açıklayan Trump, ABD’li şirketlere Çin’den geri çekilmesi için olağanüstü baskı yapmaya da devam ediyor...
*
Öte yandan 1864 yılında madeni paraların, 1955 yılında ise kâğıt paraların üzerine “Tanrı’ya güveniyoruz” yazılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde ABD’de bir kişinin doların üzerindeki “Tanrı’ya güveniyoruz” yazısının kaldırılması için yaptığı başvuruyu anayasa mahkemesi reddetti.
Amerika’da doları basanlar Tanrılarına güvenmeye devam ederken, birileri doların gelecekteki etkisini kaybedeceğine dikkat çekerken, birileri de dolara güvenmeye hâlâ devam ediyor...
Özetle, gelecek yıllarda küresel güçlerin ticaret ve para savaşları bir hayli kızışacak gibi...
Açık tehlikeler
Türkiye’de dolar krizleriyle gün sayarak bekleyenler doların geleceğinden habersiz.
Paraya yön veren küresel adreslerin farklı yorumları karşısında finans piyasaları olağanüstü belirsiz günler yaşıyor...
Ve Amerika’da doların başına gelebilecek açık tehlikelere dikkat çekiliyor...
*
Uluslararası Uzlaşma Bankası Başekonomisti Claudio Borio’nun petrol fiyatlandırmalarını Euro üzerinden yapılmasını teklif etmesiyle piyasalar oldukça karıştı...
Bu açık tehlikeye dikkat çekenlerden biri de doların gelecek yıllardaki etkisini kaybedeceğine dair öngörüde bulunan Craig Cohen...
JP Morgan Bankası’nın döviz stratejistlerinden Craig Cohen diyor ki:
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerikan Doları dominant para birimi haline gelmişti ama gelecekte bu pozisyonunu büyük bir ihtimalle kaybedecek...
*
Bu durumun daha önceleri dünyaya hükmeden İngiliz Sterlini’nin de başına geldiğini ama gücünü kaybetmesinin de yılları bulduğunu yazan Cohen:
Merkez bankalarının rezervlerindeki dolar, yerini Euro ve altına bırakıyor.
Ekonomik ağırlığın Amerika merkezli olmaktan çıkması doğal olarak doların da etkinliğini hafifletiyor.
2007-2008 yıllarında küresel finansal krizin ardından merkez bankaları rezervlerindeki doları azaltmaya başladı.
*
Küresel güçlerin arasındaki ticaret savaşlarının bazılarının paranın duvarlarına çarptığını vurgulayan uluslararası ekonomistler ise bu gelişmelerin gelecekte dolara zarar verebileceğine dikkat çekiyor...
Ekonomik ağırlığın her geçen gün doğuya kaydığını yazan Craig Cohen:
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ABD dünyadaki ekonomik üretimin yüzde 25’ini tek başına gerçekleştiriyordu.
Batı Avrupa ülkeleri de dahil edildiğinde gelişmiş ülkeler dünya ekonomisinin yüzde 40’ını oluşturuyordu.
*
Cohen, bu durumun artık eskisi gibi olmadığını ve ekonomik ağırlığın gittikçe doğuya doğru kaydığının, Çin’in dünya ekonomisindeki payının dört katlık artışla yüzde 20’ye ulaştığının altını kırmızı kalemle çiziyor ve bunun da Amerikan ekonomisinin payının yüzde 25’ine yaklaştığını belirtiyor...
Bazı ülkelerin merkez bankalarının rezerv olarak altına dönüş yapıyor oluşu da bu açık tehlikenin bir göstergesi...
2018’de merkez bankalarının altın talebinin 1971’den bu yana en yüksek seviyesini gördüğüne dikkat çeken Cohen, ABD ve dolara bağımlılığın gittikçe azalmaya başladığını ifade ediyor.
*
Trump, bu yüzden ABD’ye yeni açık pazar ülkeleri arıyor...
Ve Çin’in ABD’ye girmesini vergilerle engellemeye çalışıyor.
250 milyar dolarlık mala getirdiği ek gümrük vergilerinin yüzde 10 değil, yüzde 15 olacağını açıklayan Trump, ABD’li şirketlere Çin’den geri çekilmesi için olağanüstü baskı yapmaya da devam ediyor...
*
Öte yandan 1864 yılında madeni paraların, 1955 yılında ise kâğıt paraların üzerine “Tanrı’ya güveniyoruz” yazılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde ABD’de bir kişinin doların üzerindeki “Tanrı’ya güveniyoruz” yazısının kaldırılması için yaptığı başvuruyu anayasa mahkemesi reddetti.
Amerika’da doları basanlar Tanrılarına güvenmeye devam ederken, birileri doların gelecekteki etkisini kaybedeceğine dikkat çekerken, birileri de dolara güvenmeye hâlâ devam ediyor...
Özetle, gelecek yıllarda küresel güçlerin ticaret ve para savaşları bir hayli kızışacak gibi...