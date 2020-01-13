Tetanos hastalığını bilmeyenimiz yoktur.
Hastalıkla ilgili en yaygın bilgi paslı metallerin hastalığa yol açabildiği yönündedir. Bu bilgi doğru olmakla birlikte yetersizdir. Tetanos farklı yollarla da kolayca bulaşabilen ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır.
Sivri cisim batması ve yaralanmalar, diğer hayvanlar tarafından ısırılma, pisipisi otunun neden olduğu yaralar, ağız boşluklarında oluşan yaralar, doğum sırasında oluşan yaralanmalar, yeni doğan yavrularda göbek kordonu tetanosa zemin hazırlayabilir.
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Tetanos enfeksiyonu clostridium tetani etkeninin vejatatif formunun ya da sporlarının deri, mukoza sıyrıklarından girmesi sonucu ortaya çıkar. 8-10 günlük kuluçka süresi sonrası sinir sistemi, kalp, akciğer ve tüm kasları etkiler.
Vücut kaslarında sertleşme, 3. göz kapağında sarkma, kulaklar ve kuyruğun sürekli dik pozisyonu tetanos belirtileridir. Enfekte hayvanda vücut ateşi 42 santigrat dereceye kadar çıkabilmektedir.
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Çeneyi kullanamama, yutkunamama, çiğneyememe, ağzı açamama tipik semptomlardır. Dışarıdan gelen ses, ışık gibi etkenlere aşırı duyarlılık da enfekte hayvanlarda görülebilir.
Yaygınlığı ve yakalanma riski en yüksek hastalıkların başında gelen tetanosta ölüm oranı yüzde 95’tir. Tetanosta aşılama ile bağışıklama oranı da oldukça yüksektir. Özellikle risk grubuna giren av köpekleri, kurtarma köpekleri, şantiye köpekleri, üretim tesislerinde yaşayan köpekler ile kedilerin mutlaka aşılanmasını öneriyoruz. Cerrahi operasyonlar öncesinde tetanos aşı uygulaması temel prensiplerimiz arasında yer alıyor.
Bir aşı bir hayat kurtarır risk almaya değer mi? Sağlıkla kalın...
Tetanos ölümcüldür
Tetanos hastalığını bilmeyenimiz yoktur.
Hastalıkla ilgili en yaygın bilgi paslı metallerin hastalığa yol açabildiği yönündedir. Bu bilgi doğru olmakla birlikte yetersizdir. Tetanos farklı yollarla da kolayca bulaşabilen ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır.
Sivri cisim batması ve yaralanmalar, diğer hayvanlar tarafından ısırılma, pisipisi otunun neden olduğu yaralar, ağız boşluklarında oluşan yaralar, doğum sırasında oluşan yaralanmalar, yeni doğan yavrularda göbek kordonu tetanosa zemin hazırlayabilir.
*
Tetanos enfeksiyonu clostridium tetani etkeninin vejatatif formunun ya da sporlarının deri, mukoza sıyrıklarından girmesi sonucu ortaya çıkar. 8-10 günlük kuluçka süresi sonrası sinir sistemi, kalp, akciğer ve tüm kasları etkiler.
Vücut kaslarında sertleşme, 3. göz kapağında sarkma, kulaklar ve kuyruğun sürekli dik pozisyonu tetanos belirtileridir. Enfekte hayvanda vücut ateşi 42 santigrat dereceye kadar çıkabilmektedir.
*
Çeneyi kullanamama, yutkunamama, çiğneyememe, ağzı açamama tipik semptomlardır. Dışarıdan gelen ses, ışık gibi etkenlere aşırı duyarlılık da enfekte hayvanlarda görülebilir.
Yaygınlığı ve yakalanma riski en yüksek hastalıkların başında gelen tetanosta ölüm oranı yüzde 95’tir. Tetanosta aşılama ile bağışıklama oranı da oldukça yüksektir. Özellikle risk grubuna giren av köpekleri, kurtarma köpekleri, şantiye köpekleri, üretim tesislerinde yaşayan köpekler ile kedilerin mutlaka aşılanmasını öneriyoruz. Cerrahi operasyonlar öncesinde tetanos aşı uygulaması temel prensiplerimiz arasında yer alıyor.
Bir aşı bir hayat kurtarır risk almaya değer mi? Sağlıkla kalın...